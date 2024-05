Fotbalový vrchol v Polné obstaral zápas se Spartou

Letos v říjnu tomu bude už šest let, kdy se Polná dostala do popředí zájmu českých fotbalových fanoušků. Důvod byl zřejmý – do malého města, nacházejícího se poblíž Jihlavy, se v rámci domácího poháru chystala k souboji s místním Slavojem slavná Sparta Praha.

„Ani jsme tehdy nemuseli vyvěšovat plakáty. Než jsme je všechny nalepili, byly veškeré vstupenky stejně vyprodané,“ vzpomíná na fotbalovou horečku šéf klubu Jindřich Skočdopole.

Zatímco na běžná utkání domácího A týmu chodí okolo 250 lidí, na Spartu se jich přišlo podívat přes tři tisíce! Z matematického pohledu tedy skoro polovina všech obyvatel Polné.

„Pohárový zápas se Spartou byl jednoznačně náš dosavadní vrchol. A myslím, že už jím zůstane navždy. Byl to skutečný svátek fotbalu,“ pokračuje ve vzpomínání Skočdopole.

Drželi se statečně

K naprosté dokonalosti onoho zmiňovaného svátku chybělo jediné – fotbalového obra z hlavního města vyřadit, což se ale Slavoji nepovedlo. Sparta si z Polné odvážela výhru 4:1.

„Na první pohled vypadá výsledek jednoznačně, ale kdo na tom utkání tehdy byl, moc dobře ví, že až někdy do 87. minuty jsme prohrávali jen těsně 1:2,“ vybavuje si Skočdopole i po letech s naprostou přesností detaily pohárového souboje.

Každopádně nikdo od 2. října 2018 nepochyboval, že si Sparta bude na pěkně dlouhou dobu pamatovat, kde že Polná vlastně leží.

„Četl jsem totiž, že generální ředitel Sparty Adam Kotalík bezprostředně po losování řekl, že se bude muset nejprve podívat, kam to vlastně v dalším kole poháru pojedou. Že to je snad někde ve východních Čechách,“ připomíná s úsměvem Skočdopole, který je ve městě nejenom dlouholetým šéfem fotbalu, ale už 26 let také starostou.

První, co v souvislosti s tím každého okamžitě napadne, je bezesporu to, že město fotbalu možná nadržuje. To však první muž Polné jednoznačně odmítá.

„Nastoupil jsem jako starosta v roce 1998 a na začátku jsem řešil daleko důležitější věci, které město potřebovalo. Možná mi ani nebudete věřit, ale například na fotbalový stánek došlo až za nějakých 11 let, kdy se nám podařilo sehnat patnáctimilionovou dotaci,“ vysvětluje Skočdopole.

O tom, že je jeho srdce hlavně fotbalové, sice ve městě nikdo nepochybuje, nicméně podporu zde mají všechny sporty, kulturní akce a spolky nevyjímaje.

„Podle mě si nikdo nemůže stěžovat, že bychom na někoho zapomněli,“ je přesvědčený starosta Polné.

Mladí mají zájem

Ale zpátky k místnímu fotbalu. Slavoj hraje v současné době v divizní skupině D, kde se pohybuje zhruba v polovině tabulky.

„Myslím, že s tímhle stavem můžeme být spokojení,“ hlásí Skočdopole. „A velmi rád jsem také za to, že máme širokou mládežnickou základnu. Od těch nejmenších až po dorostence čítáme nějakých 180 členů,“ raduje se.

Mimochodem, právě Polná byla před lety velmi známým místem, kde se každoročně konal obrovský mládežnický turnaj, na němž nechyběly týmy z celé republiky. „Jenže na konci devadesátých let se u nás zrušilo učiliště, takže nebylo účastníky kde ubytovávat. Po 23 ročnících proto tenhle velký turnaj zanikl. Ale máme spoustu almanachů obsahujících přehled současných prvoligových fotbalistů, kteří se tehdy v Polné objevili.“

Více podobných záznamů a fotbalových relikvií bude ostatně už brzy město hodně potřebovat. V roce 2027 si totiž připomene přesně 100 let od doby, kdy místní fotbaloví nadšenci založili v hospůdce U Novotných Sportovní klub Polná.