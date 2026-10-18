Galerie a muzeum v Havlíčkově Brodě připravuje druhý ročník Festivalu menšin

Galerie a muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě připravuje na 1. listopadu Festival menšin. Po loňském prvním ročníku v něm znovu spojí kultury Vietnamců, Mongolů a Ukrajinců. Letos bude společným tématem humor, řekla ČTK ředitelka galerie a muzea Alena Jindrová. Festival se bude věnovat i ukrajinským internetovým vtipům nebo literární postavě vojáka Švejka, kterého vietnamským čtenářům přiblížil překlad Binh Slavické.
"Humor jako téma mi přišlo hezké, protože všichni si děláme legraci třeba z politiků, napříč komunitami. To lidské je v nás všech stejné," řekla Jindrová.
Téma festivalu podle ní vykrystalizovalo díky ukrajinské jazykovědkyni působící v Česku Olze Dolohové. "Oslovila mě s nabídkou přednášky, která by se týkala memů. Díky tomu jsem dospěla k tématu literárního humoru v rámci komunit. Tomu jsme se snažili přizpůsobit i další program," řekla Jindrová.
Součástí programu budou dílny pro děti, výstava i koncert zpěvačky a dýdžejky s vietnamskými kořeny Vi Tranové.
Mongolská menšina je podle Jindrové v regionu dobře organizovaná. "Spolupráce s ní je výborná. Postaví tady jurtu, přinesou hry i občerstvení. Stejně tak dlouho spolupracujeme také s Badamem Bolorem, hudebníkem, který hraje na tradiční mongolské nástroje a provozuje hrdelní zpěv," dodala Jindrová. Právě mongolská kultura podle ní zůstává veřejnosti v Česku skrytá víc než ukrajinská či vietnamská. A to zejména kvůli jazykové bariéře a tradičně izolovanějšímu způsobu života mongolských rodin.
Festival bude na Staré radnici, potrvá od 10:00 do 20:00. Vstup na něj bude zdarma.
Podle Českého statistického úřadu žilo loni na Vysočině přibližně s půl milionem obyvatel přes 21.000 Ukrajinců, asi 1250 Vietnamců a přes 1100 Mongolů.