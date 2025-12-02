Místo ruin dvora vznikly moderní depozitáře pro tisíce soch a předmětů ze skla

Jana Nedělková
  14:22aktualizováno  14:22
Část zadního traktu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě připomínala ještě před pár lety exkurz do dávné minulosti. Chátrající hospodářská stavení kolem druhého nádvoří teď ale razantně změnila vizáž. Kraj je přebudoval v moderní depozitář pro sochy a sklo. Nové úložné prostory vzniknou také pro obrazy.

Jan Štursa, Vincenc Makovský, Josef Mařatka, Josef Václav Myslbek, Oldřich Blažíček, Josef Jambor, Karel Němec nebo Jindřich Zezula. Tisíce děl těchto a řady dalších předních umělců má nyní krajská galerie uložené na hned několika místech v rozlehlém zámeckém areálu. A nezřídka se v místnostech exponáty dost tísní.

„Není to systematické ani praktické. Navíc ne vždy jsou tam podmínky pro uložení uměleckých předmětů úplně ideální,“ shrnula Věra Staňková, ředitelka novoměstské Horácké galerie.

Nový depozitář pro sochy a sklo se nachází na druhém zámeckém nádvoří - na snímku vedle brány vlevo.
Nové regály v depozitáři jsou přehledné a snadno se s nimi manipuluje. Mají i výškově nastavitelné police.
Do nových úložných prostor se budou stěhovat tisíce děl - soch i skla.
Horácká galerie má plány, jak zvelebit celý zámecký areál, na řadu let dopředu.
8 fotografií

Právě dokončované nové depozitáře pro sochy a sklo tak posunou úroveň zázemí pro sbírky výrazně výše. A také zaměstnanci budou mít práci s díly o dost snazší. „Najdeme vše na jednom místě, blízko u sebe. Navíc prostory mají hlídané klima, takže by tam měla být optimální a stabilní teplota i vlhkost,“ přiblížila Staňková.

Úložné prostory pro sochy - převážně plastiky ze sádry či bronzu, a také pro sklo vznikly v hospodářských budovách sousedících s Brněnskou ulicí. Náročná rekonstrukce objektů vyšla na bezmála 29 milionů korun, přičemž část sumy uhradí Kraj Vysočina z dotace.

Čárové kódy, posuvné regály

Dlouhé řady moderních posuvných regálů co nevidět zaplní také samotné exponáty. V přízemí budou umístěny sochy, jichž má galerie kolem devatenácti set; část z tohoto množství je ale vystavena přímo v expozicích. I tak ale do depozitáře poputuje převážná většina těchto sbírkových předmětů. Nahoře v patře pak budou díla ze skla, jichž vlastní Horácká galerie kolem tří tisíc kusů.

Samotné stěhování do lepšího zázemí vypukne na jaře příštího roku, už nyní ale čekají personál přípravy na tento velký přesun. „Všechna díla musíme postupně projít s restaurátorkou, označit je a poté také zabalit. Nové regály jsou již nachystané, zbývá jenom na míru upravit výšku polic podle velikosti exponátů,“ líčí ředitelka a ihned názorně předvádí, jak snadno se s posuvnými regály pomocí otočných zařízení manipuluje.

Kéž by děti chodily do galerie samozřejmě jako do zoo, přeje si její šéfka

Věra Staňková věří, že do poloviny nadcházejícího roku bude náročné stěhování u konce.

Jednodušší poté bude pro zaměstnance rovněž „papírování“, tedy evidování a dokumentace uměleckých předmětů. „Přecházíme na nový systém evidence sbírek, což nám hodně pomůže při inventurách. Každé jedno dílo bude teď mít svůj čárový kód a my o něm pomocí čteček a moderní techniky snadno a rychle zjistíme všechny potřebné informace, včetně přesného místa jeho uložení,“ nastínila Staňková.

Nový domov i pro stovky obrazů

Ředitelka také doufá, že hned příští rok odstartuje také budování depozitáře pro přibližně třináct stovek obrazů, jimiž se sbírky krajské galerie pyšní. Vznikne v proluce mezi purkrabstvím a už zmíněným novým zázemím pro sochy a sklo. Objekty budou propojené a průchozí interiérem.

„Současné prostory pro obrazy nejsou klimaticky vyhovující a slouží pouze jako provizorium. Proto je cílem vytvořit nenápadný, funkčně přímý objekt, který pojme celou sbírku obrazů Horácké galerie,“ upřesnil Miloš Hrůza, krajský radní pro oblast kultury.

Dívka myjící si prs. Městské lázně krášlí akt od známého sochaře Jana Štursy

V současné době již probíhá projektování záměru. „Předpokládané náklady dosahují 12,3 milionu korun, dalších 4,2 milionu bude stát vybavení,“ informoval o depozitáři vysočinský hejtman Martin Kukla.

Podle ředitelky galerie však ani tyto úpravy okolí druhého nádvoří nemají být zdaleka poslední. Stále ještě v této části zámku zbývají budovy v původním stavu, což vedle čerstvě opravených částí doslova bije do očí.

„Kdysi tu byly hospodářské dvory, uprostřed se nacházela kovárna a dle nálezů tady byly ustájené i krávy. Až později vznikly v areálu byty,“ přiblížila Staňková.

Se zámkem existují velké plány

Svému současnému účelu začal zámek sloužit, byť zpočátku v omezeném režimu, po roce 1964.

„Já osobně mám přání, aby celý areál prošel opravami a obnovou do roku 2030. Uvidíme, zda je to reálné,“ usmívá se ředitelka.

Na proměnu existuje také studie, jež představuje zmodernizované a systematicky poskládané provozy jak pro zaměstnance, tak pro návštěvníky. Přibýt má například administrativní budova, restaurátorská a fotografická dílna, zázemí pro vědeckou knihovnu, nové sociální zařízení nebo třeba i kavárna se zastíněnou venkovní zahrádkou.

„Celé druhé nádvoří si v budoucnu představuji jako otevřený, průchozí, příjemný prostor se zelení, kde by turisté, návštěvníci galerie i místní lidé mohli trávit čas,“ nechala se slyšet Staňková.

Lidé by do areálu vstupovali už z Brněnské ulice a přes nádvoří a vnitřní prostory se pak dostali rovnou na Vratislavovo náměstí, kde má galerie hlavní vstup.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Useknutá ruka, zubaté monstrum, králíci s taškou. Co všechno už zdobilo zastávky MHD v Praze?

Reklamní instalace na zastávce Albertov

Pražské zastávky nově zdobí instalace inspirované Stranger Things. Společnost BigBoard Praha chce podobnými projekty oživit veřejný prostor a navázat na zahraniční trend kreativních přístřešků. Jde...

Biatlon v Östersundu: Premiérový individuální závod žen pro Češky nedopadl nejlépe

Lucie Charvátová na střelnici v singl mix štafetě ve švédském Östersundu.

Po pondělní pauze se vrací biatlonisté do akce. Dnes odpoledne biatlonistky poprvé v sezoně závodily v individuální disciplíně. Špatná střelba však nepřinesla lepší výsledek.

2. prosince 2025  17:03

Od Křivoklátu po Krakovec: zážitková hra Zrádci vás provede českými hrady

Na stopě Zrádcům

„Dvacet čtyři hráčů se vydalo na hrad Křivoklát, aby se stali součástí tajemné hry na život a na smrt. Mezi nimi se totiž pohybují Zrádci, kteří pod rouškou tmy vraždí své spoluhráče. Věrným nezbývá...

2. prosince 2025

U Rozvadova otevřeli největší dálniční parkoviště, ocení ho zejména kamioňáci

Součástí rozšířené rozvadovské odpočívky je i dětské hřiště, odpočinková zóna,...

Stavbaři v úterý otevřeli na dálničním přechodu do Německa v Rozvadově na Tachovsku přestavěné parkoviště. Ocení ho zejména kamioňáci, pro které se tam zvýšil počet parkovacích míst na odjezdu z ČR z...

2. prosince 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Zloděj se zákazem řízení boural s kradenými auty, soud ho do vazby neposlal

První ze dvou aut, která během necelých dvou týdnů ukradl recidivista na...

Případ nepoučitelného muže, který během necelých dvou týdnů ukradl a poté naboural dvě auta, s nimiž navíc jezdil navzdory zákazu řízení, řeší nyní policisté z Jesenicka. Do dalšího vozu se navíc muž...

2. prosince 2025  16:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Soud bude znovu jednat o vazbě pro Jiřikovského z bitcoinové kauzy

ilustrační snímek

Městský soud v Brně bude po několika měsících znovu jednat o vazbě pro Tomáše Jiřikovského, ve které je v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Žalobce navrhl jej...

2. prosince 2025  15:15,  aktualizováno  15:15

Plzeňská Lhota má novou kanalizaci, osvětlení a zastávku MHD za 34 milionů Kč

ilustrační snímek

Dešťovou kanalizaci s větší kapacitou, modernější osvětlení i komfortnější zastávku městské hromadné dopravy získal plzeňský obvod Lhota. Jedenáctiměsíční...

2. prosince 2025  15:11,  aktualizováno  15:11

Za pěstování marihuany podmínka. Invalidní důchodce ji užívá kvůli bolestem

Marihuana (ilustrační foto)

Téměř čtyřicetiletý invalidní důchodce dostal u žďárského okresního soudu tříletou podmínku za pěstování marihuany. Užíval ji kvůli mírnění bolesti při Bechtěrevově nemoci. Dokazování se před soudem...

2. prosince 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Borelie je mazaná, hledá skulinku mezi buňkami. Vědci zkoumají, jak ji zastavit

Vedoucí laboratoře elektronové mikroskopie v Biologickém centru Akademie věd...

Jihočeští vědci z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích objasnili mechanismy, jak se chovají borelie v první fázi nákazy po přenosu z klíštěte do lidského těla. Toto zjištění by...

2. prosince 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Kolín spouští kampaň upozorňující na správné chování v MHD

ilustrační snímek

Na slušné chování v autobusech upozorňuje kampaň Buď jako Kája, kterou spouští město Kolín ve vozech a na zastávkách městské hromadné dopravy. Vtipnou formou...

2. prosince 2025  14:57,  aktualizováno  14:57

Co znamená být "Apple Premium Technical Partner" a proč by vás to mělo zajímat

2. prosince 2025  16:29

Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku

Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....

Falešný policejní šéf lákal z ženy milion, úvěr jí rozmluvil skutečný ředitel

Ředitel hradecké krajské policie Petr Sehnoutka (vpravo) a trutnovský policejní...

Milionem korun se málem zadlužila žena, na niž tlačili po telefonu podvodníci. Jeden z nich se dokonce vydával za policejního ředitele v Trutnově. Naštěstí si žena našla na webu kontakt na skutečného...

2. prosince 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

2. prosince 2025  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.