Grynkewich v Náměšti n. O. zopakoval nutnost dodržení obranných výdajů

Každý ze spojenců musí plnit své závazky, jsou nutností pro obranu i odstrašení. Při dnešní návštěvě základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku to novinářům řekl vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Alexus Grynkewich. Zopakoval, že Evropa musí převzít za svoji obranu víc zodpovědnosti. Pro Česko to mimo jiné znamená mít těžkou brigádu, tedy mechanizovanou brigádu vybavenou převážně bojovými vozidly pěchoty, tanky, samohybným dělostřelectvem, ženijní a logistickou podporou. Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky by toho ČR měla dosáhnout v roce 2032.
Řehka dnes před novináři znovu zmínil úsilí ukrajinské armády. Nebrání jen vlastní území, ale získává Evropě čas pro posílení vlastní obrany, zdůraznil náčelník generálního štábu. Česko a Evropa by toho měly podle něj využít, což se neobejde bez politické odvahy a výdajů.
Americký generál Grynkewich je v České republice na dvoudenní návštěvě. Důvodem jsou jednání zaměřená na aktuální připravenost aliančních sil k obraně území NATO, rozvoj schopností kolektivní obrany a adaptaci aliance na současné bezpečnostní hrozby. Čeští představitelé ho opakovaně ujišťovali, že si závazky uvědomují a že je dodrží.
Česko přitom podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nesplnilo alianční závazek obranných výdajů ve výši dvou procent hrubého domácího produktu loni a pravděpodobně se mu to nepodaří ani letos.
V úterý se Grynkewich setkal s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) nebo vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO Jakubem Landovským. Jednal také s prezidentem Petrem Pavlem, se kterým hovořil i o plánech NATO ve střední Evropě a o jejich naplňování v praxi.
Společně s Řehkou generál absolvoval diskusi na CEVRO Univerzitě v Praze. Shodli se při ní na nutnosti, aby Evropa převzala odpovědnost za svoji obranu, posilovala ji a zvyšovala výdaje na zbrojení při zachování silné transatlantické vazby se Spojenými státy. Oba zároveň varovali před rostoucí hrozbou ze strany Ruska a jeho spoluprací s Čínou, Íránem a Severní Koreou.
Grynkewiche nominoval americký prezident Donald Trump do funkce vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě (SACEUR) před rokem. Post Spojené státy obsazují od jeho vytvoření v roce 1951.
Náměšťská 22. základna vrtulníkového letectva provozuje transportní vrtulníky Mi 171Š a vrtulníky systému H1 Venom a Viper. Jejím velitelem je Petr Slíva. Na jeho základně od dubna cvičí také piloti letadel L-159. Podzvukové letouny se tam přesunuly z domovského čáslavského letiště, které je v rekonstrukci.