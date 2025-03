„Dnes jsme před jedenáctou hodinou přijali oznámení od studentky gymnázia v Pelhřimově, že se má po chodbě pohybovat muž se zbraní. Na místo jsme okamžitě vyslali dostupné policejní hlídky,“ informovala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Policisté začali prohledávat budovu školy a její bezprostřední okolí. Vedení gymnázia zároveň studenty a zaměstnance evakuovalo.

„Za asistence policie se přemístí do nedalekého kulturního domu Máj. Poté důkladně prohlédneme celý objekt školy a její okolí. Do současné doby je pátrání negativní,“ vzkázala před polednem krajská policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že nikomu nehrozí nebezpečí.

Podle ředitele školy Aleše Petráka mělo celý humbuk na svědomí vymyšlené oznámení jedné ze studentek. „Víme, kdo to byl a proč to udělal. To bych ale prozrazovat nechtěl,“ konstatoval.

Do školy se studenti vrátili po dvou hodinách

Jak Čírtková po 13. hodině sdělila, vedení školy i policisté jsou v kontaktu s rodiči studentky, která celou věc oznámila. „Dívce byla zajištěna zdravotní pomoc i péče školního psychologa,“ řekla.

Veškerá opatření, která policisté v souvislosti s mimořádnou situací přijali, kolem čtvrt na dvě odpoledne ukončili. „V budově jsme muže se zbraní nenalezli a žáci se tak mohou vrátit zpět do školy,“ oznámila Lébrová. Zpět do budovy se tak studenti i zaměstnanci vrátili po zhruba dvou hodinách.

Podle ředitele Petráka to celé připomíná událost, k níž došlo tento týden v úterý na Základní škole Demlova v Jihlavě. Jeden z žáků do školy přinesl plastový předmět, který připomínal součást zbraně. Nakonec se zjistilo, že šlo o pomůcku k 3D tiskárně.

Případy, kdy žák či student přinese do školy zbraň nebo jejím použití vyhrožuje učitelům a spolužákům, se začaly hojně objevovat v posledních měsících. Téměř vždy šlo ale o planý poplach, jako například v Praze nebo v Děčíně. V Černošicích pak jeden ze žáků přinesl do školy kapslíkovou pistoli. V Rudolfově na jihu Čech však chtěl sedmák na učitelku skutečně vystřelit, ze zbraně ale rána naštěstí nevyšla.