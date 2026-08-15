Happening v Telči upozornil na dlouhou cestu týraných zvířat k novým majitelům

Útulky usilují o změnu legislativy kvůli zabavovaným zvířatům. Zůstávají podle nich příliš dlouho bez možnosti jít k novým majitelům. Na svoji iniciativu dnes upozornily v Telči na Jihlavsku. Využily k tomu obří sochu Vulpes od Františka Skály, která je dočasně instalovaná na břehu Štěpnického rybníka. Drátěnému psovi dodaly jeho vlastní hračky z použitých hadrů a starých pneumatik, řekla za iniciativu Michaela Zemánková, ředitelka útulku pro opuštěné a týrané psy Dogpoint.
"Hračka byla vyloženě vyrobená se symbolikou dlouhého čekání zvířat na nový domov, už je to hračka taková použitá, ošuntělá," řekla Zemánková. Iniciativa Pusť je domů má podle ní veřejnosti připomenout, že odebráním zvířat z nevhodných podmínek jejich cesta k lepšímu životu nekončí. Aby mohla do nových rodin, musí být původní majitel zbavený vlastnických práv, což často trvá měsíce i roky.
"Zvířata čekají v útulcích, blokují místa pro jiná, která pomoc potřebují. A my s nimi v podstatě nemůžeme nic dělat," řekla Zemánková. Přitom zejména o štěňata odebraná z nevhodných chovů by podle ní byl velký zájem a k novým majitelům by se mohla dostat rychle. Ušetřilo by to i peníze z veřejných rozpočtů. Náklady na náhradní péči totiž platí obecní úřad obce s rozšířenou působností, který ji až následně požaduje po původním majiteli.
Iniciativu podporuje asi měsíc také petice vyzývající ke změně zákonů. Podle Zemánkové má asi 16.000 podpisů.
Dnešní telčský happening ocenil i autor sochy. "Jsem rád, že můžu posloužit této věci," řekl ČTK Skála. Psa měl naposledy jako dítě, víc tíhne k chovu koček. "Ale celý problém, na který se tady poukazuje, je celkem zásadní. A když jsou zvířata týrána, mělo by se jim umožnit, aby se co nejrychleji dostala z tohoto stavu do nějaké lepšího," dodal Skála.
Zabavení či odebrání zvířat se v Česku řídí především zákonem na ochranu zvířat proti týrání a veterinárním zákonem. Loni Státní veterinární správa odebrala z chovů kvůli nevhodným podmínkám asi 700 zvířat. "A letos jenom od ledna do května se řešilo osm kauz, kdy se odebíraly desítky až stovky zvířat," dodala Zemánková.