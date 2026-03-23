„V pátek večer končila poslední výrobní směna. Zaměstnancům jsme poděkovali, rozloučili se. Nebylo to jednoduché, byl to skvělý kolektiv, který, i když o konci závodu od listopadu věděl, do poslední chvíle pracoval na sto procent,“ uvedl mluvčí společnosti Martin Bořil.
Ke konci měsíce dostane výpověď 186 zaměstnanců. Velká většina pátečním večerem skončila. Chod areálu a odvoz materiálu zajišťuje už jen zlomek pracovníků. Pouze dvanáct zaměstnanců využilo dřívější nabídku společnosti a přestoupilo do jiného výrobního závodu firmy.
Pracovníci, kteří do konce měsíce zůstanou doma, budou mít i tyto dny zaplacené. „Budeme to řešit jako překážku na straně zaměstnavatele,“ zmínil Martin Bořil. K zákonnému odstupnému také dostanou jeden plat navíc. Jeho podíl pobírali postupně ve mzdách formou speciálního bonusu.
Historie havlíčkobrodského závodu sahá až do roku 1887, kdy se v něm vyrábělo sukno a vlna. Obvazy a gázu podnik produkoval od roku 1938 pod hlavičkou státního podniku Rico. Do skupiny Hartmann je začleněn od roku 1993 jako jeho nejmenší výrobní závod v Česku. V posledních letech v něm vznikaly chirurgické roušky a jednorázové operační krytí.
Právě v tomto segmentu ovšem firma nedokázala konkurovat levnějšímu zboží z Asie. „Není možné pokračovat v revitalizaci investic a konkurenceschopnosti tohoto závodu,“ konstatoval v listopadu Pavel Fuchs, předseda představenstva Hartmann – Rico.
Kvůli konkurenci z Asie končí v Havlíčkově Brodě Hartmann - Rico, propustí 200 lidí
Společnost bude areál v Havlíčkově Brodě i nadále udržovat, o jeho osudu ještě nerozhodla. Stejně tak zatím neví, co bude se strojním vybavením a výrobními linkami. „Máme čas. Nic nás zatím netlačí se toho narychlo zbavovat. Rozhodneme se během roku,“ vzkázal Bořil.
V okrese Havlíčkův Brod bylo na konci února bez práce 2441 lidí, což představovalo nezaměstnanost 3,9 procenta. Bylo to méně, než je průměrná nezaměstnanost v Kraji Vysočina (4,5 procenta) i v celé České republice (5,2 procenta).
13. listopadu 2025