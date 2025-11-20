Hartmann - Rico nabídne lidem přestup. Dělnické profese nenajdou práci snadno

Martin Vokáč
  8:42aktualizováno  8:42
Společnost Hartmann - Rico, která minulý týden oznámila uzavření svého závodu v Havlíčkově Brodě ke konci března, nabídne zaměstnancům pracovní místa ve svých ostatních provozech. Teprve potom začne rozdávat výpovědi. V regionu budou mít problém sehnat práci hlavně dělnické profese.
Podnik zaměstnává přibližně dvě stovky lidí. Nejprve jim nabídne přestup do svých jiných českých provozů. Teprve poté rozdá výpovědi.

„Přesný počet výpovědí budeme vědět na počátku příštího roku,“ uvedl mluvčí skupiny Hartmann v České republice Martin Bořil.

V havlíčkobrodském závodě vyrábějícím chirurgické roušky a operační krytí pracují dvě stovky lidí, padesát z nich v chráněné dílně.

Společnost Hartmann provozuje závod ve Veverské Bítýšce u Brna a v Chvalkovicích na Náchodsku. Stávajícím zaměstnancům brodského podniku vedení firmy nabídne přestup do těchto provozů. Bítýška je od Brodu asi hodinu autem, do Chvalkovic je to přes 120 kilometrů a minimálně hodina a půl.

Je pravděpodobné, že lidé, kteří mají v Brodě rodiny a zázemí, přestup vzhledem ke komplikovanému dojíždění odmítnou. Jednodušší to budou mít pracovníci ze zahraničí, kteří ve městě ještě nezapustili kořeny. V brodském závodě pracuje přibližně dvacet žen z Filipín a kolem čtyřiceti Ukrajinců.

Úřad práce očekává zvýšení nezaměstnanosti

Na nové klienty se začíná připravovat i úřad práce. Ten očekává v nadcházejícím období zvýšení nezaměstnanosti na Havlíčkobrodsku. Ke konci října bylo na okrese bez práce 2 133 evidovaných lidí, nezaměstnanost byla na úrovni 3,4 procenta.

„Trend může být ovlivněn omezenou nabídkou pracovních míst, aktuálně je evidováno čtyřiačtyřicet volných pozic pro dělnické profese,“ konstatoval mluvčí úřadu práce František Bikár.

Jak upozornil, ne všechny tyto pozice jsou přitom vhodné pro ženy či osoby se zdravotním postižením, práce mohou být fyzicky náročné. Přímo pro handicapované bylo určeno jen devětadvacet míst z celkového počtu 464 volných pracovních pozic na Havlíčkobrodsku.

Této skupině se nové uplatnění bude shánět pravděpodobně nejhůř. Úřad práce jim nabízí využít speciální program, který je určen právě pro ně. „Nabízí individuální poradenství a pomoc při hledání vhodného pracovního místa na chráněném i otevřeném trhu práce,“ uvedl Bikár.

Šancí jsou i veřejně prospěšné práce

O dopadech uzavření havlíčkobrodského provozu vedení společnosti jedná jak se zaměstnanci, tak s odbory i úřadem práce. Předseda odborové organizace ve společnosti Hartmann - Rico Jiří Lupínek pouze potvrdil, že odbory jednají s vedením firmy o tom, jakým způsobem usnadnit situaci všem, kterých se to bude týkat.

Podle Františka Bikára je už nyní kontaktuje Úřad práce. Zapojí je do projektu určeného pro lidi ohrožené ztrátou zaměstnání nebo již nacházejícím se ve výpovědní době. Jeho cílem je poskytnout zaměstnancům podporu ještě před jejich vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání.

„Součástí podpory bude nabídka komplexních aktivit, mezi které patří především poradenská činnost, včetně diagnostiky, dále možnost rekvalifikací, zprostředkování vhodného zaměstnání a také finanční podpora nově vytvořených pracovních míst,“ vyjmenoval Bikár. Jistou šancí, jak alespoň částečně najít uplatnění, jsou podle něho veřejně prospěšné práce.

Pracovníky propouštějí i jiné podniky

Na Havlíčkobrodsku přitom Hartmann - Rico není jedinou firmou, která oznámila ukončení provozu. V červenci totéž učinila společnost Elcatec, která vyrábí kabelové svazky. Ta výrobu utlumuje postupně od září do prosince. Celkem práci ztratí zhruba 150 lidí. Někteří z nich už přibyli do evidence úřadu práce.

Roušky vdechly brodskému Ricu nový život. Závod spustil šestou linku

Havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS) se už dříve vyjádřil, že pro chod města nebude konec společnosti Hartmann - Rico fatální. Většina zaměstnanců najde práci jinde. Že by delší dobu mohli zůstat bez uplatnění, hrozí jen jednotlivcům. „Jsme město s jednou z nejnižších nezaměstnaností v Česku, další nabídky práce jsou v jihlavské průmyslové zóně,“ naznačil.

Historie dlouhá téměř 140 let

Historie havlíčkobrodského závodu Hartmann - Rico sahá až do roku 1887. Původně se v dnešní Bělohradské ulici vyrábělo sukno a vlna. Poté, co objekt koupil státní podnik Rico, se sortiment změnil na obinadla, gázy, obvazovou vatu či dámské vložky.

Dceřinou společností německého nadnárodního koncernu Paul Hartmann AG se Rico stalo v roce 1993. Od té doby produkuje jednorázové chirurgické roušky a operační krytí. Uzavření brodského závodu nyní firma zdůvodnila tlakem na snižování výrobních nákladů především kvůli dovozům z asijských zemí.

