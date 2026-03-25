Hasiči dnes na Jihlavsku likvidovali rozsáhlý lesní požár

Hasiči museli dnes odpoledne vyjet k lesnímu požáru u Vyskytné nad Jihlavou. Podle mluvčí krajských hasičů Petry Musilové zasáhl oheň asi tříhektarovou plochu. K hašení byla přivolaná i letecká služba.
K požáru hasiči vyjeli po 12:30. "Plocha požáru je přibližně 200krát 150 metrů. Na místě zasahuje devět jednotek hasičů," uvedla v 15:15 Musilová. Podle informací na webu hasičů už se plameny podařilo dostat pod kontrolu.
V uplynulých sedmi dnech hasiči na Vysočině likvidovali pět požáru lesa, hrabanky nebo polní trávy, škodu nevyčíslili.