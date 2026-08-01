Hasiči dnes napouštěli historickou cisternu u zříceniny hradu Pyšolec

U zříceniny hradu Pyšolec u Víru na Žďársku dnes hasiči napustili vodou historickou hradní cisternu. Poslouží při stavebních pracích na opravě památky, řekl ČTK vírský starosta Ladislav Stalmach (nestraník).
"Archeologové odhadují, že do cisterny prolínala voda z nádvoří, že tam měli i nějaké písčité filtříky. Ono se to i potvrzuje, po deštích tam voda přibývá, ale spotřeba teď na stavbě je veliká, takže zedníci už začali alarmovat, že jim voda bude docházet," popsal Stalmach důvod, proč se dnes hasiči rozhodli vodu do cisterny dopravit. Zároveň se tím podle něj prověří, jak těsná cisterna je. Hasičskou technikou se dnes cisterna plnila poprvé.
Hasiči museli vodu přivést asi 320 metrů do kopce s převýšením 30 metrů. Druhou variantou by podle starosty bylo vyzvat návštěvníky, aby vodu ke zřícenině nanosili do připravené kádě. Stejným způsobem se k památce dostává i materiál na opravy. Dnešní napouštění vody ale posloužilo i jako cvičení hasičů.
Obec převzala památku před pěti lety od Lesů ČR, záchranné práce dělá s pomocí dotací. Zatím v součtu stály dva miliony korun. Letošní práce budou za 800.000 korun, dotace od ministerstva kultury a kraje pokryjí čtyři pětiny z těchto nákladů.
Na Pyšolci dlouhodobě pracují archeologové. Z nálezů vyplývá, že hrad postavili Pernštejnové v první třetině 14. století. Zanikl zřejmě v první polovině 15. století.