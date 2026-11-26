Hasičský záchranný sbor ČR (HZS) pořizuje novou techniku téměř za dvě miliardy korun. Část z ní včetně mostního automobilu dnes představil v Jihlavě. Poslední kusy budou dodané příští rok. Technika má usnadnit zásahy při mimořádných událostech a snížit její průměrné stáří. U výškové techniky je třetina starší 20 let, řekl náměstek generálního ředitele HZS Petr Ošlejšek.
"Celkem pořizujeme 62 kusů výškové techniky, která bude sloužit v regionech pro plnění základních úkolů hasičského záchranného sboru a zejména v reakci na mimořádné události způsobené změnou klimatu. Každoročně jde o 20 nebo 21 kusů techniky. Přebírali jsme techniku v roce 2025. Teď probíhá přebírka techniky z projektu 2026 a v příštím roce je dokončení," řekl Ošlejšek. Automobilových žebříků a plošin mají nyní hasiči necelých 300. Obměna 62 kusů vyjde asi na 1,6 miliardy korun.
Mezi novou technikou bude začátkem příštího roku i 14 cisternových automobilových stříkaček asi za 150 milionů korun.
Mostní automobily jsou určené záchrannému útvaru. Po zkušenostech s povodněmi z roku 2024 buduje HZS systém provizorních mostních konstrukcí. Zatím má čtyři mostní automobily, ale jejich počet se má zdvojnásobit. Náklady budou asi 200 milionů korun. Cílem je v krátké době dokázat na čas nahradit poškozené mosty. Stavba takového provizoria trvá včetně přípravy jen několik hodin. "Na každém automobilu je jedna mostovka a dávají se vždycky dvě mostovky dohromady. Jedna mostovka má asi 14 metrů," vysvětlil Ošlejšek. Spojením několika konstrukcí lze provizorním mostem překlenout i víc než 100 metrů.
Náklady na techniku pokryli hasiči z větší části z dotací i Integrovaného regionálního operačního programu.