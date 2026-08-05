Hasiči už na Vysočině odklízeli popadané stromy po bouřkách na 40 místech

Při bouřkách museli hasiči na Vysočině od 16.00 zasahovat na 40 místech kvůli odklízení stromů, které vyvrátil vítr, někde také museli čerpat vodu. Vyplývá to z informací na jejich webu. Bouřky podle meteorologů zasáhly hlavně pomezí Vysočiny a Pardubického a Jihomoravského kraje.
Na Vysočině napršelo nejvíc v Třešti, Žďáru nad Sázavou a Kadově na Žďársku, kde to bylo za hodinu před 20 milimetrů. Výjezdů kvůli odklízení stromů zaznamenali hasiči na Žďársku od odpoledne deset. Mimo jiné i v Polničce, Herálci a Věstíně.
Ve čtvrtek bude podle předpovědi v kraji oblačno. Po celý den mohou být znovu přeháňky a bouřky, při kterých někde naprší až 40 milimetrů. Nejvyšší teploty budou 27 až 30 stupňů Celsia, jen na jihovýchodě Vysočiny může být ještě o dva stupně tepleji.