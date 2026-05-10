Hasiči v noci na Jihlavsku likvidovali dva požáry lesa, nikdo se nezranil

Hasiči likvidovali v noci na dnešek dva požáry lesa na Jihlavsku. U obce Hutě museli vyhlásit druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hořelo také u Boršova, kde plameny zasáhly asi hektarovou plochu. Požáry se podle mluvčí hasičů Petry Musilové obešly bez zranění. Jejich příčinu a výši škody dnes zjišťují vyšetřovatelé.
Požár u obce Hutě byl menší než u Boršova, ale v nepřístupném terénu. Ohlášený byl v sobotu před 22:00 a dohasit se ho podařilo dnes krátce před 01:30. Vyjelo k němu devět jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Plameny podle Musilové dle prvních odhadů zasáhly plochu přibližně 30krát 200 metrů. Dnes rozsah upřesní vyšetřovatelé, kteří se budou na požářišti snažit zjistit, proč hořelo.
Příčina není jasná ani u požáru v Boršově, který byl ohlášený v sobotu po 22:30. Šesti jednotkám hasičů trvala jeho likvidace přes dvě hodiny.
V uplynulých sedmi dnech museli hasiči na Vysočině vyjíždět k 17 požárům v přírodě, většinou jen menším, uvedli na svém webu.