Hasiči ve čtvrtek likvidovali požár tělocvičny v Pacově, škoda je deset mil. Kč

Hasiči ve čtvrtek v podvečer likvidovali požár tělocvičny gymnázia v Pacově. Nikdo se nezranil. Škodu odhadli na deset milionů korun, uvedla dnes mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Příčinu požáru hasiči zjišťují.
Požár byl oznámený před 17:00. Zlikvidovat se ho podařilo asi za dvě hodiny. "Na místo události vyjela jednotka profesionálních hasičů z hasičské stanice v Pacově společně s jednotkami sborů dobrovolných hasičů z Pacova, Obrataně a Pacova – Jetřichovce," uvedla Musilová. Dostat plameny pod kontrolu trvalo asi do 18:00. Další hodinu trvalo jeho úplné uhašení.