Hasiči vybrali dodavatele stavby nové stanice v Jemnici na Třebíčsku

Krajští hasiči na Vysočině vybrali firmu, která pro ně postaví novou hasičskou stanici v Jemnici na Třebíčsku. Stavba vyjde asi na 98,5 milionu korun bez daně. O vznik nové stanice v Jemnici dlouhodobě usiluje město i okolní obce. Podílely se na projektové dokumentaci, město poskytlo vlastní pozemek.
O zakázku mělo zájem devět dodavatelů. Účastníka s nejnižší nabídkou, necelých 93 milionů korun, ze soutěže vyloučili kvůli neobjasnění mimořádně nízké ceny. Předpokládané náklady byly přes 107 milionů korun.
Čtyřtisícová Jemnice na stavbu poskytla přibližně hektarový pozemek na východním okraji města vedle stanice zdravotní záchranné služby, řekl už dřív ČTK starosta Jemnice Pavel Nevrkla (ODS).
V Jemnici působí profesionální hasiči 52 let, nyní sídlí v objektu města. Novostavba umožní, aby v ní mohlo sloužit víc hasičů. Podle dřívějšího vyjádření mluvčí krajských hasičů Petry Musilové by jich v závislosti na rozpočtu mohlo být až 24. Dnes jich tam slouží 15.
Ročně vyjíždějí hasiči z Jemnice přibližně ke 190 zásahům, vyplývá z výročních zpráv. Požárů je z toho asi desetina.
Kromě Jemnice jsou krajští hasiči v prostorách pronajatých od měst také v Polné na Jihlavsku, Humpolci, Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku, Hrotovicích na Třebíčsku a Velkém Meziříčí na Žďársku, kde už staví vlastní stanici. Dokončená má být příští rok na jaře.