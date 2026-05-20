Havárie auta do plynové přípojky omezila provoz v humpolecké Pražské ulici

V Humpolci na Pelhřimovsku je kvůli výkopovým pracím omezený provoz v Pražské ulici. Po nárazu osobního auta do plynové přípojky tam začal unikat plyn. Je nutné opravit potrubí, informovala mluvčí policie Michaela Lébrová.
Nehoda se stala kolem 5:00. Řidiče, který s autem Škoda vyjel ze silnice a rozbil zděnou plynovou přípojku, převezli zdravotníci do nemocnice. "Na místě byl vyznačen perimetr přibližně 150 metrů, kde je zákaz pohybu osob. Komunikace je v místě poškození plynové přípojky uzavřena, provoz řídí policisté. Na místě probíhají výkopové práce, aby mohlo být poškozené potrubí opraveno," dodala Lébrová.