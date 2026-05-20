Havárie auta do plynové přípojky omezila provoz v humpolecké Pražské ulici

V Humpolci na Pelhřimovsku byl dnes kvůli výkopovým pracím několik hodin omezený provoz v Pražské ulici. Po nárazu osobního auta do plynové přípojky tam začal unikat plyn a bylo nutné opravit potrubí. Nehoda se stala kolem 5:00, plně průjezdná byla silnice asi v 10:30, informovala mluvčí policie Michaela Lébrová.
Řidiče, který ráno s autem Škoda vyjel ze silnice a rozbil zděnou plynovou přípojku, převezli zdravotníci do nemocnice. V okolí poškozené přípojky byl několik hodin omezený i pohyb chodců a dopravu řídila policie.