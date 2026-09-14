Havlíčkobrodská charita změnila bývalou školu v místo pro své služby

Oblastní charita změnila bývalou školu v centru Havlíčkova Brodu v Dům Panny Marie. Soustředí do něj své služby, které zatím měla na více místech. V budově byla obchodní akademie, pak byla řadu let prázdná. Charita ji získala od města, rekonstruovala ji s pomocí dotace z Národního plánu obnovy a daru od kraje. Celkové náklady včetně kupní ceny byly 80 milionů korun, uvedla Monika Kadlecová z charity na dotaz ČTK. Veřejnost si může dům prohlédnout při dnech otevřených dveří 23. a 24. září.
V budově budou sociální a preventivní služby. "Dům Panny Marie vznikl s jasným cílem - nabídnout lidem, kteří se ocitnou v náročné životní situaci, potřebné zázemí, podporu a především dostupnou pomoc na jednom místě," uvedla Kadlecová. Prohlídky při dnu otevřených dveří budou příští týden ve středu a ve čtvrtek od 8:00 do 16:00, vždy po dvou hodinách.
Stoletá školní budova je na rohu ulic B. Němcové a U Trojice blízko Havlíčkova náměstí. Prázdná je od roku 2009. Město se ji dřív snažilo pronajmout i prodat. Pak rozhodlo o prodeji charitě.
Ve městě charita opravuje také další dům, který je vedle kostela svaté Kateřiny. V něm bude azylový dům pro matky s dětmi. Kadlecová uvedla, že rekonstrukce už je dokončená a blíží se otevření domu. Celkové náklady byly 40 milionů korun. Také na tento projekt získala charita dotace. O pomoc s úhradou zbývajících nákladů požádala veřejnost. Podrobnosti jsou na jejím webu.
Azylový dům pro matky s dětmi má charita v Havlíčkově Brodě řadu let v jiné budově blízko náměstí. Její zástupci dříve uvedli, že není dost velká a ani technicky už její stav nevyhovuje. V nových prostorách se počet lůžek zvýší z 20 na 28.