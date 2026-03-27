V Galerii a muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod dnes otevřeli výstavu Třikrát Šalamounovi aneb Maxipes Fík slaví 50 let. Do 5. července na ní budou k vidění díla Jiřího Šalamouna, Evy Natus Šalamounové a jejich dcery Barbary Šalamounové, která je také jednou z kurátorek. Výstavu zaměřila především na ilustrátorskou tvorbu a částečně na animovaný film. I když práci svých rodičů dobře zná, přesto i ji při přípravě výstavy některá jejich díla překvapila.
"Jako dítě výtvarníků nesledujete všechno úplně do detailu. Jako v každé rodině děti prostě v nějakém momentě rodiče přestanou až tak vnímat, tak mě překvapila díla, která nevyšla nebo vyšla jen v Německu. Můj otec taky rád psal, takže si napsal i vlastní knížku, dost filozofickou. A z té knížky on potom vycházel, když dělal animované titulky k filmu Holka na zabití Juraje Herze," řekla ČTK Šalamounová.
Jiří Šalamoun se narodil v roce 1935, vystudoval grafiku na Akademii výtvarných umění a Vysokou školu grafiky a knižního umění v Lipsku, zemřel v roce 2022. Sál věnovaný jeho tvorbě nabízí ilustrace ke knihám i velké množství jeho plakátů k filmům, divadelním představením a vlastním výstavám.
Z ilustrací jsou k vidění práce z knihy Poslední Mohykán, která se loni v anketě Nejkrásnější česká kniha století umístila na druhém místě, nebo Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky, jež je ceněná literárně i výtvarně. "A kromě toho se teď Anglie chystá udělat kalendář na příští rok s 12 ilustrátory, které považují za nejlepší. A táta tam bude mezi nimi," řekla Šalamounová.
Samostatný sál věnovala galerie postavám Maxipsa Fíka a jeho kamarádky Áji. Jejich příběh napsal spisovatel Rudolf Čechura. Televizní večerníček pak vznikal v 80. let minulého století a měl 26 dílů. Sál s tematickým leporelem a televizním koutkem, kde se některé zfilmované příběhy budou promítat, ocení hlavně děti. Dospělé zase mohou zaujmout originály filmových ultrafánů, fólií používaných při tvorbě filmů s podkladovou kresbou a kresbou dalšího děje nebo originály ilustrací s Fíkem, které ale nikdy použité ve filmu či knize nebyly, řekla Daniela Růžičková, kurátorka havlíčkobrodské galerie.
Interaktivní prvky ozvláštňují i sál s díly Evy Natus Šalamounové, která se narodila v roce 1934 v Halle v Německu. Vystudovaná grafička se věnovala i pedagogické práce na výtvarných školách v Praze, Halle i albánské Tiraně. Po rozchodu se svým mužem se vrátila do Německa, kde v roce 2014 zemřela.
Její tvorbu charakterizuje, podobně jako tu Šalamounovu, mimořádná originalita i barevnost, kterou ale na rozdíl od svého muže pojímala s větší něhou, dodala Růžičková.