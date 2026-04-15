Havlíčkobrodská knihovna plánuje akci k připomínce Václava Havla

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě se připojí k připomínce nedožitých 90. narozenin Václava Havla minifestivalem Čteme Havla. Bude 23. dubna, řekl ČTK za krajskou knihovnu Petr Bobek. Programem pro školáky si dramatika a bývalého prezidenta připomene 23. dubna na Světový den knihy i knihovna v Pelhřimově.
"Bude tady k dispozici výstavka knih Václava Havla, tematický fotokoutek a budou se vyrábět 'placky' s motivem Václava Havla," řekl Bobek. Promítat by se měl také film Život podle Václava Havla v režii Andrey Sedláčkové. "A budeme tady mít zeď svobody, což bude vlastně možnost napsat na vymezený prostor vzpomínku, kterou lidé mají na Václava Havla nebo s ním spojenou," dodal Bobek.
Pelhřimovská knihovna pozve na 23. dubna tři třídy maturantů. Program pro ně je koncipovaný naučně s pracovními listy a kvízem. Poslechnout si budou moct Havlův životopis nebo ukázku z jeho hry Audience. Připravená bude i výstava jeho knih, řekla vedoucí pelhřimovské knihovny Markéta Dvořáková.
Dramatik a někdejší disident, který se narodil 5. října 1936, patřil mezi klíčové aktéry událostí, které předcházely pádu komunistického režimu v roce 1989. Ještě v prosinci téhož roku se stal devátým a zároveň posledním prezidentem Československa. Po jeho rozdělení byl prvním prezidentem samostatné České republiky. Ve funkci skončil v roce 2003. Zemřel 18. prosince 2011 na své chalupě na Hrádečku, bylo mu 75 let. Jeho postoje, myšlenky a dílo připomíná Knihovna Václava Havla otevřená v roce 2004.
Happening Čteme Havla připravil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla.