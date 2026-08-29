Historické sídlo, které láká na citlivou proměnu centra i oslavu svého výročí

„Pokusili jsme se o ucelenou obnovu. A podařila se,“ spokojeně konstatuje místostarosta Libor Honzárek. Ostatně, jak se obnova povedla, se každý může přesvědčit sám. Stačí Havlíčkův Brod navštívit.
Oproti podobě před nějakými dvaceti lety je proměna výrazná. Především zmizel ohyzdný panelový dům, který nesmyslně odděloval hlavní Havlíčkovo od sousedního Smetanova náměstí.
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Celé Havlíčkovo náměstí bylo nově vydlážděno, zmizely překážející parčíky, přibyl moderní mobiliář. Náměstí je vzdušné, prostorné, při kulturních akcích i pravidelných trzích snadno pojme na tisíce lidí.
Také sousední Smetanovo náměstí dostalo nový relaxační charakter. Velké plochy zeleně lákají k piknikům, neopakovatelnou atmosféru mu pak dodává potok klikatící se od horní fontány ke spodní.
Kompletní rekonstrukci podstoupila nejcennější budova v centru města, Stará radnice. Dokončena byla teprve předloni. A hned si za skloubení historie s novodobými potřebami vysloužila titul Stavba roku. Zároveň se stala národní kulturní památkou, pro své výjezdní zasedání si ji okamžitě vybrala vláda. Nyní do poloviny září v ní lze obdivovat výstavu vzácných lunetových obrazů.
„I díky vám - Broďákům - naše radnice doslova ožívá. Chodíte sem na koncerty, výstavy, předávání cen i vysvědčení. Vídám vás na zahradě, která zve k posezení ve stínu pod stromy,“ vysekl poklonu havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal.
Upraveny byly i veškeré navazující ulice, ale i naprostá většina domů a budov. A připravovanými projekty Havlíčkův Brod dokazuje, že dbát o centrum města hodlá i nadále.
Kdo by stále nad návštěvou města váhal, je tu ještě jedno lákadlo. Právě letos si Havlíčkův Brod připomíná kulaté výročí 770 let od první písemné zmínky. Drobnější připomínky se konají po celý rok. Ty hlavní oslavy se ale odehrají v sobotu 19. září.
„Městské divadlo a kino Ostrov na ten den připravují historické ležení v parku Budoucnost i večerní koncert na Havlíčkově náměstí doplněný světelnými efekty,“ zmiňuje Jana Vránová z městského úřadu.
„Chceme, aby si každý Broďák našel v programu něco svého - ať už je to historie, kultura, hudba, nebo příběhy pro děti,“ dodává starosta Stejskal.