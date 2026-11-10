Havlíčkův Brod chce v tomto volebním období stavět plavecký bazén

Mezi prioritami nového vedení Havlíčkova Brodu je stavba krytého bazénu. Přípravy na tuto investici za stovky milionů korun zahájila radnice v minulém volebním období. V září byla podaná žádost o stavební povolení, řekl dnes novinářům starosta Zbyněk Stejskal (ODS). Uvedl, že podrobné programové prohlášení zpracuje nová koalice do konce letoška, ale na nejdůležitějších akcích, mezi něž patří i rekonstrukce městského divadla a kina, má shodu.
Plavecký areál v parku pomalu dosluhuje. Nový chce město postavit vedle letního koupaliště u Chotěbořské ulice. Bude v něm krytý bazén, relaxační část s vířivkami a toboganem a saunové centrum, uvedla radnice při loňském představení vítězného návrhu z architektonické soutěže, který podal ateliér Aoc architekti.
"Je to obrovská investice, takže se tomu opravdu věnujeme pečlivě," řekl Stejskal, který byl v pondělí zvolený starostou podruhé. Uvedl, že vítěz architektonické soutěže by mohl mít hotovou prováděcí dokumentaci příští rok na jaře. Následovat by mělo výběrové řízení na zhotovitele. Pak by město požádalo o dotace Národní sportovní agenturu i kraj. Pokud všechno půjde dobře, mohla by stavba bazénu začít koncem roku 2028. Přípravy ale mohou prodloužit různá odvolání nebo třeba stav podloží, i kvůli tomu, že v místě stavby byl kdysi rybník. "Není to úplně jednoduchý terén," řekl.
Mezi chystanými projekty uvedli zástupci města také například opravu domu Úsvit v Nádražní ulici, který slouží lidem s mentálním postižením. Pokračovat bude revitalizace areálu městských technických služeb, město počítá také například s investicemi do sportovišť. Zlepšit by se měl i prostor u Sázavy, u kostela svaté Kateřiny na jednom břehu a městského divadla na druhém. Místostarosta Libor Honzárek (TOP 09) uvedl, že by byl rád, kdyby se tam povedlo umístit kovový most, který byl nedávno snesený při opravách železnice. Tvořil by i nové propojení mezi cyklostezkami.
V Havlíčkově Brodě pokračuje koalice ODS, která komunální volby tentokrát vyhrála, s kandidátkou ANO a Žen za Brod a Městem moderně vedeným Honzárkem. Nově jsou ve vedení města lidovci, kteří byli zatím v opozici.