Havlíčkův Brod dá letos milion korun na záchranu zříceniny hradu Ronovec

Havlíčkův Brod má v letošním rozpočtu jeden milion korun na záchranu zříceniny hradu Ronovec, cílem je zakonzervovat její podobu. Na obnově se podílí spolek Osgord. Hrad je sice v katastru obce Břevnice, ale na pozemcích vlastněných městem, uvedl dnes havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).
"Je to tedy nejen naše historické dědictví, ale také majetkové dědictví," uvedl starosta. S myšlenkou na obnovu hradu přišel předloni spolek Osgord, parta kamarádů, kteří chodili na hrad jako kluci.
Havlíčkův Brod letos připomíná 770 let od první písemné zmínky o městě. "Kdy jindy bychom měli začít obnovu soukromého hradu Smila z Lichtenburka, který formálně založil středověké hornické město Brod," uvedl místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).
Setkání odborníků, zástupců města a spolku bylo kvůli stanovení průběhu obnovy na Ronovci koncem března. V plánu je odkrytí zdiva pod nynější úroveň terénu. Jeho korunu pracovníci očistí a částečně doplní vypadané kameny. "Díky rekonstrukci ubyde v areálu hodně materiálu a hrad bude čitelnější," uvedla projektantka Jana Strnadová. Dobrovolníci už při brigádách odstraňují náletové dřeviny a z hromad vybírají kameny, které čistí a rozdělují podle velikosti. Použité budou při opravách koruny zdiva.
Amatérský průzkum probíhal na Ronovci v 70. letech minulého století, z něj je poměrně dobře provedená dokumentace. Podle předpokladu by tam ale archeologové ještě mohli najít různé předměty. "Předpokládáme typické nálezy z období středověku, jako keramika, která se na hradech hojně používala. Lze očekávat i železné předměty jako hřebíky, podkovy, nože," uvedl Josef Krpálek z havlíčkobrodské Galerie a muzea Vysočiny. Vzhledem k tomu, že šlo o šlechtické sídlo, mohly by být mezi nálezy i zbraně.
Výstava artefaktů, které se vážou k hradu nebo tam byly nalezené, bude 8. května zahájená v havlíčkobrodské Staré radnici. Trasa z Břevnice na hrad bude nově vyznačená.
Hrad Ronovec byl podle památkového katalogu založený přibližně v polovině 13. století. Zpustl v 15. století.