Řidiči v Brodě prožijí klidnější léto, oprava křižovatky u hotelu Slunce se odkládá

Hlavní havlíčkobrodská světelná křižovatka Lidické, Masarykovy a Humpolecké ulice. Kříží se na ní dvě silnice první třídy, vede odtud i hlavní příjezdová cesta do centra města. Denně jí projedou desítky tisíc aut. Její oprava by měla začít v příštím roce. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

„Z důvodu počtu stavebních objektů u projektů, včetně stanovení objízdných tras, došlo k prodloužení zpracování dokumentace. Hlavní stavební práce budou proto zahájeny až v příštím roce,“ informoval mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.

Odložení se týká všech tří chystaných částí rozsáhlých úprav. Tedy úpravy křižovatky u hotelu Slunce, kde se silnice 38 kříží se silnicí 34 a příjezdovou komunikací do centra města, navazujícího úseku Masarykovy ulice a týká se i demolice mostu přes Sázavu a stavby mostu nového.

„Pro město odložení rekonstrukce žádný fatální dopad mít nebude. Jsme ovšem rádi, že tuto informaci máme s předstihem a můžeme s ní pracovat,“ reagoval na rozhodnutí ŘSD brodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Pouze drobný vliv může mít odložení velké opravy hlavního průtahu na městem připravovanou rekonstrukci Havlíčkovy ulice. „Plánovali jsme, že při uzavření Masarykovy ulice využijeme slabší provoz pro nové napojení Havlíčkovy na Masarykovu ulici. Ale zhotovitel si poradí i tak,“ dodal Honzárek.

Zakázky by se měly sloučit do jedné

V letošním roce by ŘSD mohlo vyhlásit soutěž na zhotovitele oprav křižovatky, Masarykovy ulice i mostu, případně koncem roku předat staveniště. Původně se počítalo s tím, že zakázky, byť na sebe úseky bezprostředně navazují, nebudou spolu souviset a investor vyhlásí na každou zvláštní tendr.

Nyní se zdá, že akce budou sloučené do jedné zakázky a na starost je dostane jeden generální dodavatel. „Bylo by to logické řešení. Přispělo by to k přehlednosti i lepší koordinaci stavebních prací,“ poznamenal místostarosta.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

I on má ještě v živé paměti, jak tragicky dopadla spolupráce stavebních firem v nedalekém Vilémově v roce 2014, když jedna dostala na starost opravu mostu, druhá v tu samou dobu rekonstrukci navazující komunikace. Kvůli špatné koordinaci prací se most zřítil, pod jeho sutinami zahynuli čtyři dělníci.

Otázkou pak je, jak velký zájem budou firmy mít o tak komplikovanou zakázku, jejíž hodnota se odhaduje na stovky milionů. Její stěžejní částí bude demolice a následná stavba nového mostu pro čtyřproudou silnici, což mnohé firmy běžně nedělají. Navíc k tomu přibude požadavek na zajištění provizorního přemostění v sousedství stavby.

Dvě stavební sezony zůstanou

S odsunutím zahájení stavebních prací do roku 2026 zřejmě dojde i k posunu termínu dokončení. Původní plány počítaly se dvěma stavebními sezonami. A ty zřejmě zůstanou. Tolik rozsáhlých úprav včetně stavby nového mostu by nebylo možné během jedné sezony stihnout.

Přestavět hlavní křižovatku u hotelu Slunce se ŘSD rozhodlo po spuštění jihovýchodního obchvatu a zároveň zakázání průjezdu Masarykovou ulicí pro těžkou nákladní dopravu. Tranzit od Humpolce na Kolín nyní musí na světelné křižovatce odbočit doprava do Lidické ulice na Jihlavu a až na kruhovém objezdu u Highland sport se napojit na obchvat. Po něm objede Brod od jihu na sever.

Na křižovatce tak rapidně vzrostl význam právě této trasy. ŘSD by ji chtělo nově upřednostnit. „Vytvoříme průběžný pruh ve směru Humpolec–Jihlava, kde vozy nebudou muset dávat přednost. Celá křižovatka pak dostane nový cementobetonový povrch místo současného asfaltového,“ už dříve oznámil Aleš Kratina, ředitel jihlavské správy ŘSD.

Budování nového mostu přes Sázavu pak souvisí s rozšiřováním dukovanské jaderné elektrárny. Silnice 38 byla zařazena mezi takzvané návozové trasy pro těžký materiál. Most v Brodě tudíž musí mít mnohem vyšší nosnost, než má dnes. „Počítá se, že tudy budou jezdit nadměrné náklady,“ sdělil Kratina.

Při demolici a stavbě nového mostu má být instalován most provizorní. Sloužit by měl pouze pro osobní a místní dopravu. „Tak už to bylo v minulosti při velké opravě mostu, někteří řidiči si to třeba vybaví. Jezdilo se z nynějšího cirkusplacu po provizorní lávce směrem do Sázavské ulice. Předpokládáme, že podobné to bude i tentokrát,“ přiblížil Libor Honzárek.

Apel na tranzit - Brodu se vyhněte

Detailně rozpracovaný systém objízdných tras by měl být součástí zpracovávané dokumentace. Do jaké míry bude při přestavbě křižovatky omezen provoz na jednom z nejfrekventovanějších míst na celé Vysočině, zatím vůbec není jasné. Které pruhy a které průjezdy budou nemožné, se uvidí později.

V případě mostu je situace jiná. S předstihem je známo, že Masarykova ulice bude ve své spodní části zcela uzavřená. Místo budou řidiči objíždět po provizorním mostě či centrem města, doprava bude více směřována i na obchvat. A řidiči tranzitní dopravy budou už zdaleka nabádáni k tomu, aby se Havlíčkovu Brodu raději úplně vyhnuli.

Krušné chvíle pro řidiče ve městě nastanou nejdřív za rok a nějaký ten měsíc. Do té doby si budou moci nečekaně užít jedno relativně klidné léto. Pro Havlíčkův Brod to budou vzácné chvíle.