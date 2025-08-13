Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. Přivítalo ho plné náměstí

Jan Salichov
  19:52
Pardubice a Havlíčkův Brod. Dvě hokejové bašty, které světovému sportu v minulosti daly řadu slavných českých hokejistů, v posledních dvou dnech zažívaly parádní show. Její hlavní hvězdou nebyl jen hokejový grál, slavný Stanley Cup, ale také útočník Tomáš Nosek a brankář Vítek Vaněček. Oba v uplynulé sezoně pomohli týmu Florida Panthers k obhajobě celkového vítězství v play off kanadsko-americké NHL.

Puky, dresy a nebo také ručníky. To vše s logem pantera. A jménem Vítek Vaněček. To vše bylo ve středu večer k vidění na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě, kam se slavná trofej, Stanley Cup, vrátila po devatenácti letech.

Už jede! Noska se Stanley Cupem přivezl kočár. Občas to bylo těsné, smál se

Zatímco v roce 2006 ji přivezl útočník Josef Vašíček, který pomohl k triumfu Carolině Hurricanes, ve středu se s ní fanouškům pochlubil brankář Vítek Vaněček. Ten v pozici náhradního gólmana, za neohroženou jedničkou Floridy Sergejem Bobrovským, zažil obhajobu loňského vítězství Floridy.

„Pro mě to znamená hodně. Poprvé Stanley Cup vzal do Havlíčkova Brodu Pepa Vašíček a my do dnes máme doma ve sklepě vyfocenou fotku, kde jsem byl malej,“ vzpomíná Vaněček na setkání s Vašíčkem. „Bohužel se pak stalo to, co se stalo,“ připomněl jeho tragické úmrtí při letecké havárii týmu Jaroslavle 7. září 2011.

Nyní byl za hlavního hrdinu právě Vaněček. „Vím, že jsem ten druhý člověk. A jsem rád, že jsem to mohl přivést do Havlíčkova Brodu.“

OBRAZEM: Nosek přivezl Stanley Cup povozem, na náměstí bouřily tisíce fanoušků

Přitom sezonu český gólman začínal na druhé straně Spojených států, konkrétně v San Jose. V týmu Sharks, kteří kvůli přestavbě hráčského kádru, aktuálně patří k nejslabším týmům NHL.

„Když jsem po dvaceti odehraných zápasech měl čtyři výhry, bylo to hodně složité,“ vzpomněl na složitý start uplynulého ročníku Vaněček. Jenže na začátku března se vše otočilo o 180 stupňů. Devětadvacetiletý odchovanec Havlíčkova Brodu byl vyměněn na Floridu. Z týmu outsidera k jednomu ze žhavých favoritů na celkové vítězství. „Když to přišlo, měl jsem v hlavě, že Florida vyhrála minulý rok. A říkal jsem si, když to vyhráli minulý rok, tak by to mohli vyhrát i letos.“

Srpnové oslavy

V polovině srpna 2025 projíždí Vaněček na tatrovce – stylově připomínající jeho otce – havlíčkobrodským náměstím se slavným Stanley Cupem nad hlavou.

V hlavě však už má i myšlenky na další ročník. Ten začne v novém týmu, na smlouvě se dohodl s celkem Utah Mammoth. A v něm se v brankovišti potká s krajanem Karlem Vejmelkou. „Karla znám od dětství, kdy jsme proti sobě chytali při zápasech Havlíčkova Brodu a Třebíče. Vím, že to je fajn kluk,“ uvedl Vaněček.

Teď bude i jeho nový spoluhráč v týmu NHL. A čeští fanoušci se tak mají na co těšit.

18. června 2025
Vítěz NHL Vítek Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. (13. srpna 2025)
Vítěz NHL Vítek Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. (13. srpna 2025)
Vítěz NHL Vítek Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. (13. srpna 2025)
Vítěz NHL Vítek Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. (13. srpna 2025)
47 fotografií

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Astrofyzik dnes nafotil průlet kosmické stanice před Sluncem

Nad Českem bylo dnes možné pozorovat za velmi příznivých podmínek průlet Mezinárodní kosmické stanice (ISS) před Sluncem. Astrofyzik Petr Horálek stanici před...

13. srpna 2025  19:42,  aktualizováno  19:42

Zmatený a slabozraký senior jel v protisměru, míjel osobáky i kamiony

„On se rozhodl skončit s životem,“ komentuje na videu hlas starostky Albrechtic Jany Murové nebezpečnou jízdu řidiče, který ve středu na Bruntálsku vjížděl protijedoucím autům, autobusům i kamionům...

13. srpna 2025  20:32

Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. Přivítalo ho plné náměstí

Pardubice a Havlíčkův Brod. Dvě hokejové bašty, které světovému sportu v minulosti daly řadu slavných českých hokejistů, v posledních dvou dnech zažívaly parádní show. Její hlavní hvězdou nebyl jen...

13. srpna 2025  19:52

Objev vědců by mohl zlepšit léčbu rakoviny, vyvinuli nové molekulární útvary

Objev mezinárodního týmu pod vedením vědců z CEITEC Masarykovy univerzity by mohl zásadně zlepšit léčbu rakoviny. Vyvinuli nové molekulární útvary, které mohou...

13. srpna 2025  17:56,  aktualizováno  17:56

Ridera Bohemia podala kvůli heřmanické haldě žalobu na DIAMO, chystá další

13. srpna 2025  19:29

Mezi Florencí a Vysočanskou nepojede metro, důvodem je oprava Českomoravské

Na lince B nepojede o nadcházejícím a dalším víkendu metro mezi stanicemi Florenc a Vysočanská, důvodem jsou práce v kolejišti při rekonstrukci stanice Českomoravská. Dopravní podnik (DPP) zavede...

13. srpna 2025  18:52,  aktualizováno  18:52

V sídlištním vnitrobloku v plzeňském obvodu Bolevec je nové workoutové hřiště

V sídlištním vnitrobloku v plzeňském obvodu Bolevec je nové workoutové hřiště. Téměř na sto metrech čtverečních ho postavil první městský obvod na přání...

13. srpna 2025  17:14,  aktualizováno  17:14

Hradec Králové si chce vzít na investice do škol a stacionáře úvěr 700 mil. Kč

Město Hradec Králové si chce vzít bankovní úvěr 700 milionů korun a utratit jej v letech 2026 až 2028 za prioritní investice do škol a sociální péče. Finanční...

13. srpna 2025  17:10,  aktualizováno  17:10

Hisense uvádí první 116" RGB-MiniLED TV na světě: Zlom ve standardu obrazu a zvuku pro domácí zábavu

13. srpna 2025  18:43

Praha není jako Berlín. Nikdy tu totiž nezakázali koupání v místní řece

Koupání v Seině povoleno. V souvislosti s olympijskými hrami, kdy se v hlavní pařížské vodní tepně konal plavecký závod v rámci triatlonu, si nakonec Pařížané vyvzdorovali opětné povolení veřejného...

13. srpna 2025  18:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Spor se sousedem, pozdní začátek rekonstrukce. Školáci se v září do lavic nevrátí

Radnice v Hradci Králové nezvládla naplánovat opravu Základní školy Malšova Lhota, která začala loni v říjnu a měla být hotová v polovině srpna. Děti z mateřské i základní školy se tak v září z...

13. srpna 2025  18:22

Do železničního muzea v Lužné přijedou modeláři, chystá se i zápis rekordu

Do železničního muzea v Lužné u Rakovníka přijedou o víkendu modeláři, představí desítky modelů nejen ze železniční oblasti. Chystá se i zápis rekordu v počtu...

13. srpna 2025  16:44,  aktualizováno  16:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.