Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. Přivítalo ho plné náměstí

Puky, dresy a nebo také ručníky. To vše s logem pantera. A jménem Vítek Vaněček. To vše bylo ve středu večer k vidění na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě, kam se slavná trofej, Stanley Cup, vrátila po devatenácti letech.
Zatímco v roce 2006 ji přivezl útočník Josef Vašíček, který pomohl k triumfu Carolině Hurricanes, ve středu se s ní fanouškům pochlubil brankář Vítek Vaněček. Ten v pozici náhradního gólmana, za neohroženou jedničkou Floridy Sergejem Bobrovským, zažil obhajobu loňského vítězství Floridy.
„Pro mě to znamená hodně. Poprvé Stanley Cup vzal do Havlíčkova Brodu Pepa Vašíček a my do dnes máme doma ve sklepě vyfocenou fotku, kde jsem byl malej,“ vzpomíná Vaněček na setkání s Vašíčkem. „Bohužel se pak stalo to, co se stalo,“ připomněl jeho tragické úmrtí při letecké havárii týmu Jaroslavle 7. září 2011.
Nyní byl za hlavního hrdinu právě Vaněček. „Vím, že jsem ten druhý člověk. A jsem rád, že jsem to mohl přivést do Havlíčkova Brodu.“
Přitom sezonu český gólman začínal na druhé straně Spojených států, konkrétně v San Jose. V týmu Sharks, kteří kvůli přestavbě hráčského kádru, aktuálně patří k nejslabším týmům NHL.
„Když jsem po dvaceti odehraných zápasech měl čtyři výhry, bylo to hodně složité,“ vzpomněl na složitý start uplynulého ročníku Vaněček. Jenže na začátku března se vše otočilo o 180 stupňů. Devětadvacetiletý odchovanec Havlíčkova Brodu byl vyměněn na Floridu. Z týmu outsidera k jednomu ze žhavých favoritů na celkové vítězství. „Když to přišlo, měl jsem v hlavě, že Florida vyhrála minulý rok. A říkal jsem si, když to vyhráli minulý rok, tak by to mohli vyhrát i letos.“
Srpnové oslavy
V polovině srpna 2025 projíždí Vaněček na tatrovce – stylově připomínající jeho otce – havlíčkobrodským náměstím se slavným Stanley Cupem nad hlavou.
V hlavě však už má i myšlenky na další ročník. Ten začne v novém týmu, na smlouvě se dohodl s celkem Utah Mammoth. A v něm se v brankovišti potká s krajanem Karlem Vejmelkou. „Karla znám od dětství, kdy jsme proti sobě chytali při zápasech Havlíčkova Brodu a Třebíče. Vím, že to je fajn kluk,“ uvedl Vaněček.
Teď bude i jeho nový spoluhráč v týmu NHL. A čeští fanoušci se tak mají na co těšit.
18. června 2025