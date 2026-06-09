Havlíčkův Brod loni hospodařil s menším schodkem, než plánoval, dluhy nemá

Město Havlíčkův Brod ukončilo loňské hospodaření deficitem 25,9 milionu korun. Byla to nižší částka, než radnice původně plánovala, schválený roční rozpočet počítal se schodkem 80 milionů korun. Radnice vloni vydala 969 milionů korun, zatímco její roční příjmy převýšily 943 milionů korun. Rozdíl dorovnala penězi ze svých úspor. Třiadvacetitisícové město dlouhodobě hospodaří bez dluhů. Vyplývá to ze zveřejněného závěrečného účtu, který v pondělí schválilo městské zastupitelstvo.
"Rozpočet za rok 2025 byl plněn, řekl bych, celkem dobře," řekl dnes novinářům starosta Zbyněk Stejskal (ODS). Ocenil zejména to, že se nemění podíl provozních výdajů. Zbývající peníze může město investovat, aniž by se zadlužovalo. Potřebu úvěru starosta nepředpokládá ani v příštím roce, protože město ještě má nějaké finanční rezervy. "Ale pravdou je, že tady bude nové zastupitelstvo, může mít nové návrhy a požadavky," podotkl. Víc peněz bude radnice potřebovat za dva až tři roky, kdy by měla začít stavba bazénu.
Kapitálové výdaje město minulý rok mělo za 323 milionů korun. Mezi největší investice patřilo dokončení rekonstrukce Havlíčkovy ulice a dotovaných staveb ve dvou základních školách. Škola v Konečné ulici získala nový pavilon za 119 milionů korun a škola V Sadech osm nových odborných učeben v přestavěném podkroví a výtah do všech svých pater, což stálo 60 milionů.
Havlíčkův Brod měl pro minulý rok schválený rozpočet s příjmy skoro 964 milionů korun a výdaji za 1,044 miliardy korun.