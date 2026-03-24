Brod čeká nejhorší uzavírka v historii. Kvůli mostu měří objížďka 11 kilometrů

Martin Vokáč
  14:52
Jedna z nejhorších a největších uzavírek v historii města. Tak představitelé radnice, ale i dopravní experti hodnotí připravovanou demolici a stavbu nového mostu v Masarykově ulici v Havlíčkově Brodě. Práce už mají svůj harmonogram. Začne se po Velikonocích pozvolna, obrátky dílo nabere koncem května.
Most u Billy půjde úplně k zemi. Nahradí ho nový, který unese i nadměrné náklady přepravované na stavbu dukovanské jaderné elektrárny. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

6 fotografií

Už příští týden, ve čtvrtek 2. dubna, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předá stavební firmě Strabag staveniště. Úvodní práce v první etapě a s nimi i první omezení začnou ihned po Velikonocích, v úterý 7. dubna. To se začne stavět provizorní přemostění v těsném sousedství nynějšího mostu.

Provizorní most na stavbu zapůjčí ŘSD. Bude ocelový, dlouhý 51 metrů. Uprostřed koryta Sázavy ho bude podpírat jeden pilíř. Povede z „cirkusplacu“ do ulice Na Losích. „Doba výstavby provizoria by neměla přesáhnout šedesát dnů,“ uvedl Aleš Kratina, ředitel jihlavské správy ŘSD.

Hned od 7. dubna bude kvůli budování příjezdové cesty a provizoria uzavřena část pravého jízdního pruhu v Masarykově ulici ve směru na Jihlavu. Toto drobnější omezení však nebude trvat dlouho a brzy se k němu přidá výrazně větší zásah.

Hlavní tepna Brodu se po Velikonocích uzavře. Provizorní most nemusí být pro všechny

Od 13. do 19. dubna bude kompletně uzavřena pravá polovina mostu ve směru na Jihlavu. Doprava bude převedena do protisměru v režimu 1+1. Důvodem jsou přeložky kabelů a sítí, jež mostem vedou. Od 20. dubna se omezení v totožné podobě 1+1 přesune na druhou polovinu mostu.

„Tento režim skončí v období mezi 20. a 25. květnem. Kdy přesně to bude, záleží na průběhu stavby a na tom, jak rychlí budou vlastníci inženýrských sítí,“ konstatoval Petr Ošmera ze společnosti Znakom, jež dopravní omezení a objízdné trasy koordinuje.

Teprve pak se Masarykova ulice uzavře kompletně, most se začne bourat. Uzavírka potrvá bez přerušení do 31. července 2027. „V zimě ještě nově budovaný most nebude ve stavu, aby se na něj byť provizorně pustila doprava,“ vysvětlil Marek Mazura, který bude provádět technický dozor.

„Budeme hlásit, aby minimálně deset dní od zavedení omezení, než se provoz usadí, do Brodu autem nikdo, kdo vyloženě nemusí, vůbec nejezdil. Prosíme řidiče o pochopení a trpělivost,“ vzkázal místostarosta Libor Honzárek. Přes most denně projede přes 23 tisíc vozidel. „Když takovou tepnu uzavřete, pocítí to každý,“ je si vědom místostarosta.

Oficiální objízdná trasa bude veškerou dopravu směrovat na obchvat města. To znamená, že kdo by například chtěl jet od Humpolce na Světlou nad Sázavou, bude muset na světelné křižovatce doprava na Jihlavu, dojet k prodejně Highland Sport, po obchvatu obkroužit město a Masarykovou ulicí sjet k Ledečské ulici. Místo pěti set metrů tak ujede 11 kilometrů a ztratí čtvrt hodiny času.

Provizorium jen pro vyvolené

Už je rozhodnuto, že provizorní most přes Sázavu pro motorizovanou veřejnost sloužit nebude. Plány, kdy měl být průjezdný pro osobní dopravu jednosměrně, experti přehodnotili. Přes provizorium budou moci obousměrně jen vozy integrovaného záchranného systému a linkové autobusy.

„Pokud bychom tam pustili osobní dopravu, vznikaly by problémy v ulici Na Losích a na křižovatce s Humpoleckou ulicí. Tvořily by se kolony, trpěli by lidé, kteří v lokalitě bydlí, a záchranáři a hasiči by objížděním mostu ve směru na Kolín ztratili několik minut,“ vysvětlil Ošmera.

„Zprvu nás to zaskočilo, ale nakonec nás odborníci přesvědčili a názor jsme změnili. Skutečně by docházelo k velkému zahlcení Humpolecké ulice a problémy by se přenášely přes světelnou křižovatku dál do města. Finální řešení přinese pozitivum i pro cestující autobusy, ti nebudou rekonstrukcí mostu výrazně suspendováni,“ vyjádřil se Honzárek.

Řidiči v Brodě prožijí klidnější léto, oprava křižovatky u hotelu Slunce se odkládá

Podle propočtů expertů by přes provizorní most mělo denně přejet přibližně 140 autobusů. Každý přejezd zřejmě lidé v okolí uslyší. Mezi půl dvanáctou večer a pátou hodinou by ale nicméně měl být klid. Aby se autobusy vyhnuly, bude na provizorním mostě kyvadlový provoz řízený semafory. V ulici Na Losích bude rovněž zakázáno zastavení.

Součástí provizorního mostu bude i oddělená lávka pro pěší. Ta povede na jeho straně směrem k centru. Od konce května ovšem budou uzavřeny cyklostezky po obou stranách řeky. Objet místa bude možné Sázavskou ulicí na levém břehu Sázavy a Ledečskou na pravém břehu.

Semaforům se změní časy

Během uzavírky Masarykovy ulice rovněž bude upraveno časování semaforů na navazujících křižovatkách. Jak hlavní světelná s Humpoleckou a Lidickou ulicí, tak ta se Svatovojtěšskou a Ledečskou se budou chovat jako trojramenné. „Mnohem více času dostane na velké křižovatce průjezd z centra města na Humpolec a od Jihlavy na Humpolec,“ řekl Honzárek.

Jiný režim budou mít i semafory na křižovatce obchvatu s Kyjovskou ulicí. Ty by měly sloužit jako regulátor před očekávaným zahlcením nedalekého kruhového objezdu Stříbrný Dvůr. Tam se s razantním navýšením provozu očekávají kolony ze Žižkovy ulice od centra města. „Pro vozy jedoucí po obchvatu bude delší dobu svítit červená, aby vozidla jedoucí Žižkovou ulicí mohla na kruhový objezd vjet,“ objasnil Ošmera.

V druhé polovině dubna pocítí změnu i cestující linkovými autobusy. Zrušena bude zastávka u mostu v Masarykově ulici. „Přesune se do Nádražní ulice,“ pravil vedoucí městského odboru dopravy Martin Stehno. Po uzavření Masarykovy ulice na konci května se přestěhuje blíže svému původnímu umístění. „Místo ještě není definitivně vybráno. Bude ale buď v Humpolecké ulici, nebo v Dolní v prostoru před hotelem Slunce,“ dodal Stehno.

Most musí unést reaktor pro Dukovany

Demolice a stavba nového mostu v Masarykově ulici patří do přípravy transportních tras pro stavbu dukovanské jaderné elektrárny. Most bude muset unést nadměrné náklady těžké 750 tun. Přestože poslední modernizaci podstoupil před 25 lety, toho nyní schopen není. Šedesátimetrové přemostění Sázavy se rekonstrukcí zhruba o metr prodlouží, zároveň bude nový most o metr širší, než je dnes.

Za jeho vybudování ŘSD zaplatí vítězi tendru, společnosti Strabag, 158 milionů korun bez DPH. Součástí zakázky je i úprava navazující světelné křižovatky s Humpoleckou a Lidickou ulicí. Ta ale není předmětem nynějších opatření. „Na tu přijde řada později, rekonstruovat se bude po 31. červenci 2027,“ podotkl Petr Ošmera.

