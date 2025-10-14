Nemocnice v Havlíčkově Brodě chystá iktové centrum. Začne fungovat příští rok

Martin Vokáč
  8:12
V havlíčkobrodské nemocnici začne v příštím roce sloužit takzvané iktové centrum. Přípravy a stavební úpravy k jeho vybudování už začaly. Centrum nabídne komplexní diagnostiku a léčbu pacientů, které postihne cévní mozková příhoda.
Vrchní sestra Marie Rýglová (vlevo) a staniční sestra Iveta Šejbová v jednom z...

Vrchní sestra Marie Rýglová (vlevo) a staniční sestra Iveta Šejbová v jednom z boxů nového iktového centra | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„Cerebrovaskulární sekce neurologické společnosti dává zelenou rozšíření sítě iktových center pro rok 2026, a to především v regionech, kde je tato péče nedostatečná. Tam spadá i Havlíčkobrodsko. V naší spádové oblasti je iktové centrum nutné vybudovat,“ uvedla primářka neurologického oddělení Tereza Lukoszová.

Pro zřízení centra jsou třeba stavební úpravy. „Pro správný chod centra je nutné vybudovat vlastní monitorovací lůžka v rámci pokojů intermediální péče,“ zdůraznila Lukoszová.

„Na neurologickém oddělení budou zřízeny dva pokoje pro poskytování intenzivní péče. Mezi danými pokoji bude umístěna sesterna. Každý pokoj bude mít dvě monitorovací lůžka,“ doplnila ji mluvčí nemocnice Petra Černo.

Stavebníci zároveň upraví i standardní pokoje oddělení. Obnoví stěny, podlahy a instalují chlazení a rozvody. Neurologie bude rovněž vybavena novým nábytkem. Celkově by mělo jít o investici ve výši deseti milionů korun. Plně ji financuje zřizovatel nemocnice – Kraj Vysočina.

Do konce roku azyl na onkologii

Stavební úpravy začaly na přelomu září a října. Nejprve bylo nutné lůžkové neurologické oddělení přestěhovat. Až do konce roku najde azyl v budově onkologie. Počet lůžek musel být mírně zredukován. Neurologické ambulance dál fungují v hlavní nemocniční budově.

„Na začátku stavebních prací, zejména první a druhý týden od zahájení stavby, nás čekají hlavně bourací práce, kde bude vyšší hluk z daného staveniště,“ upozornil provozně-technický náměstek nemocnice Otto Šrůta. Náročnější práce by měly být hotové do poloviny října.

Co je iktové centrum

  • Iktová centra jsou speciální oddělení, jež jsou zřizována na neurologických odděleních a obvykle mají čtyři až osm lůžek.
  • Základem jejich úspěchu v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou je speciálně vyškolený interdisciplinární tým, který disponuje vybavením umožňujícím rychlou diagnostiku problémů a jejich léčbu v rané fázi.
  • Díky své infrastruktuře nabízejí nejvhodnější prostředí pro úspěšnou trombolytickou i miniinvazivní léčbu.
  • V iktových centrech jsou monitorovány neurologické funkce i funkce životně důležitých orgánů. Tím lze předcházet komplikacím a včas je řešit.
    Zdroj: Národní zdravotnický informační portál

Plně funkční by iktové oddělení mělo být příští rok. Nemocnice počítá, že do nových prostor se neurologie vrátí na jeho počátku. Další postup bude záviset na schválení akreditace ministerstvem zdravotnictví.

„Neurologické oddělení bude v běžném provozu. Statut iktového oddělení ale formálně získá až po schválení ministerstvem. Zažádáno už máme,“ potvrdila Petra Černo.

Podle krajského radního pro oblast zdravotnictví Jiřího Běhounka by získání akreditace nemělo nic bránit. „Podmínky ministerstva zdravotnictví pro vznik iktového centra nemocnice v Havlíčkově Brodě splňuje. Neurologické oddělení má personálně a lékařsky dobře saturované,“ konstatoval.

Oddělení je podle něj samostatné ve všech vyšetřovacích metodách včetně sonografie. Disponuje nepřetržitou hodinovou dostupností CT mozku i možností vyšetření magnetickou rezonancí. K dispozici má jak svoje vlastní lůžka, tak může využít kapacity jednotek intenzivní péče.

„Nedílnou součástí požadavků na vybavení iktového centra je také následná rehabilitace, přítomnost logopeda a ergoterapeuta,“ připomněl Běhounek. I tyto odbornosti jsou v brodské nemocnici dostupné.

Ve zřízení iktového centra vidí vedení nemocnice benefity jak pro pacienty, tak i pro samotné zdravotnické zařízení – zatraktivní pracoviště i pro současný a budoucí personál.

Gynekologie, rehabilitace, neurologie. Brodskou nemocnici čeká velká proměna

„S novým pracovištěm se specializovanou péčí a tedy i větším spektrem pacientů bude snazší udržet mladé lékaře nebo nalákat nové lékaře ve specializačním vzdělávání, kdy budou mít možnost se i nadále vzdělávat,“ domnívá se ředitel nemocnice David Rezničenko.

Zlepšit by se mělo i poskytování zdravotní péče pro pacienty s cévní mozkovou příhodou v celém kraji. „Nyní je iktová péče pro náš region zajišťována v nemocnicích v Jihlavě a v Novém Městě na Moravě. Ty jsou ale přetížené, zřízení dalšího centra proto vítají a podporují,“ konstatovala Tereza Lukoszová.

