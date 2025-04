V Havlíčkově Brodě opraví důležitou ulici, druhá etapa přinese komplikace

„Oprava zahrnuje nový povrch vozovky, chodníků, veřejné osvětlení, úpravu parkování i vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily. Součástí je také rozsáhlá obnova inženýrských sítí – vodovodu, kanalizace, plynovodu, sdělovacích kabelů a veřejného osvětlení,“ vyjmenovala mluvčí městského úřadu Zuzana Melounová.

Jen podíl města na rekonstrukci bude činit 24 milionů korun. Co do nákladů půjde o druhou největší investici Brodu v letošním roce. Se svými podíly se přidají i další správci sítí, například Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod nebo plynárenské společnosti. Město se chce vyhnout zásahům do nově upravené ulice v nejbližších budoucích letech.

„Jde o jednu z největších letošních rekonstrukcí v našem městě. Začátkem roku jsme odstartovali rekonstrukci Havlíčkovy ulice a nyní se k ní přidává ještě ulice P. F. Ledvinky. Cílem je nejen zlepšit technický stav komunikace a sítí, ale také celkově zvýšit kvalitu veřejného prostoru v této důležité lokalitě,“ uvedl místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Komplikace pro řidiče i chodce

S opravami budou spjaté i úplné uzavírky. Ty začnou hned dnes a potrvají až do konce prací.

Termín dokončení byl stanoven na 15. prosince. „Chápeme, že takto rozsáhlá stavba přinese dočasné komplikace v dopravě i pohybu chodců. Z tohoto důvodu i celou rekonstrukci rozfázujeme na několik částí tak, aby se zajistila obslužnost území po celou dobu výstavby,“ doplnil Honzárek.

První etapa se bude týkat spodní části ulice, od křižovatky s ulicí Barbory Kobzinové po křižovatku s ulicí Za Klášterem. Tato etapa by měla trvat od 22. dubna do 16. června. Objízdná trasa pro tuto etapu nebyla stanovena, do lokality bude možné vjet z horní části od ulice Chotěbořská.

Horší to pak bude v druhé etapě – od 17. června do 15. prosince. To se práce přesunou do horní části ulice P. F. Ledvinky a uzavře se tak příjezd do několika ulic sídliště nad zimním stadionem i na velké parkoviště sloužící pro sportovní areál v Kotlině.

Objízdná trasa proto bude muset vést po okraji parku Budoucnost místy, která jsou běžně pro dopravu uzavřená. Řidiče čeká přímo v Kotlině i jedna ostrá a úzká zatáčka ve velmi prudkém kopci. „Od křižovatky ulic Dobrovského, Štáflova, Horní a Husova se bude jezdit ulicemi Štáflova, U Trojice a U Stadionu,“ upřesnila Melounová.