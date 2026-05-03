„Chceme nabídnout obyvatelům různé možnosti aktivního trávení volného času. Mysleli jsme přitom i na naše nejmenší,“ prozradil starosta města Zbyněk Stejskal (ODS) s tím, že podpora sportovních aktivit je jednou z dlouhodobých priorit vedení města.
V letošním rozpočtu se – vedle budování nového velkého veřejného sportoviště u Základní školy Nuselská za 80 milionů korun – našly peníze na čtyři menší projekty. Dostane se tak na obnovu či stavbu sportovišť v okrajových částech Brodu.
Na Rozkoši navrhovali studenti
Zcela nové hřiště vznikne letos u sídliště Rozkoš, mezi Rozkošskou a Havlíčkovou ulicí. „Tato část města podél Havlíčkovy ulice dětské a sportovní hřiště vyloženě postrádá,“ podotkla Jana Vránová z odboru sekretariátu a komunikace.
Omladina se může těšit na menší dopravní hřiště, kuličkovou dráhu, podzemní telefon a podobné hrací prvky, které budou v Havlíčkově Brodě úplnou novinkou. Náklady na vybudování hřiště se pohybují kolem šesti milionů korun. K dispozici by mohlo být už na konci srpna.
„Máme už uzavřenou smlouvu o dílo. Jedná se v podstatě o dvě hrací plochy. Jedno hřiště je víceúčelové hřiště pro sporty. Druhá plocha je multifunkční, kterou nám navrhli žáci a studenti střední průmyslové školy stavební,“ popsal projekt resortní místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).
Zcela nové hřiště se začíná rýsovat v místní části Poděbaby, tam už se práce rozeběhly. Sportoviště tu díky zvolenému tartanovému povrchu nabídne zázemí pro více sportů, jako je nohejbal, tenis, volejbal a další. Podkladové vrstvy už byly položeny, po dokončení povrchů a vybavení přibude i osvětlení a oplocení. Náklady jsou sečteny na 4,2 milionu korun.
Čechovka se zbaví asfaltu
Kompletní rekonstrukce se pak dočká sportovní plácek s dětským koutkem v Čechovce. „Svoji podobu dostal již před mnoha lety a obnovu si jistě zaslouží,“ zmínil starosta Stejskal. Mnoho desítek let staré sportoviště je tvořeno prakticky jen rozlehlou asfaltobetonovou plochou a tenisovou zdí.
Starý povrch bude z hřiště odstraněn, nahradí ho povrch umělý. Současně s tím projde velkou obnovou i navazující prostor pro nejmenší s několika atrakcemi, jako jsou kolotoč a houpačky. Nově tu přibude workoutový koutek a venkovní posilovna.
„Je schválen rozsah stavby, je schválena studie, zpracovává se dokumentace pro povolení a provádění stavby. Pokud nebudou v přípravě žádné problémy, plánujeme letos zahájit realizaci,“ popisuje přípravy vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.
Nejmenší revitalizaci radnice připravuje v místní části Dolní Papšíkov. Na stávajícím sportovišti bude vyměněn povrch, který už není v dobrém stavu. „Jedná se o asfaltobetonové hřiště, kdy bude na ploše obnoven stejný typ povrchu,“ přiblížila investici za 740 tisíc korun Jana Vránová.