Havlíčkův Brod loni neproinvestoval 90 milionů, letošní schodek bude rekordní

Havlíčkovu Brodu se po ekonomické stránce v loňském roce dařilo tak napůl. Plánované příjmy se podařilo splnit takřka přesně podle odhadu. Ale výdaje se od předpokladů dost lišily. Rozdíly byly v investičních akcích. Městu se totiž podařilo proinvestovat jen tři čtvrtiny toho, co si naplánovalo.

„I když je konečný výsledek hospodaření pro město kladný, já osobně spokojený nejsem. To, co jsme si při schvalování rozpočtu na rok 2024 předsevzali, jsme měli dodržet. A to se nepodařilo,“ vyjádřil se kriticky k hospodaření města jeho starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Některé plánované investice byly levnější

Zatímco v roce 2024 měl Brod hospodařit se ztrátou 60 milionů korun, výsledek skončil naopak více než 31 milionů korun v plusu. Ze zamýšlených rekordních investic ve výši 345 milionů korun se podařilo prostavět jen 75 procent.

Vedení města se brání tím, že v řadě případů skutečnost nemohlo nikterak ovlivnit. Několik investičních akcí z objektivních důvodů postupovalo pomaleji, případně bylo z nejrůznějších příčin o rok odsunuto. Jiné byly ve finále levnější, než se počítalo. Další investice běžely sice podle plánu, firmy ale s vyfakturováním prací vyčkávaly až do ledna.

Z konkrétních akcí takto město ušetřilo sumy v desítkách milionů například na přípravě stavebních parcel v lokalitě Na Nebi nebo na stavebních úpravách Základních škol V Sadech a Konečná.

„Neviděl bych v tom žádné velké neštěstí. Na rozdíl od státního rozpočtu tyto peníze nikam nepropadnou. Zůstaly nám na účtech, mohou být použity v letošním roce či v následujících letech na odložené, či případně jiné investiční akce,“ poznamenal místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Ke konci roku měl Havlíčkův Brod na několika bankovních účtech přibližně 260 milionů korun.

Nejvyšší ztráta v historii města

Trochu paradoxní se tak může zdát, že za současné situace zastupitelé souhlasili s prohloubením deficitu plánovaného na letošní rok. Místo původně schválené ztráty ve výši 80 milionů korun zvedli ruku pro ztrátu 100 milionů. Ta je dosud nejvyšší v historii města.

„Je to kvůli výdajům, které se objevily až poté, co jsme před koncem roku rozpočet na letošní rok schválili,“ vysvětluje Stejskal.

Hlavním důvodem této rozpočtové změny je již schválená koupě domu na křižovatce Masarykovy a Ledečské ulice společně s balíkem dalších pozemků za více než 11 milionů korun. Do rozpočtu na rok 2025 nebylo zahrnuto ani dokončení opravy kostela svaté Kateřiny, který v době jeho projednávání ještě patřil římskokatolické církvi, či zateplení Základní školy Nuselská.

„Věřím, že letos budeme úspěšnější a všechny naplánované investice se nám podaří dotáhnout,“ svěřil se starosta města.

Pokud by tomu tak nebylo a opět se podařilo něco ušetřit, už mu to bude vadit méně než nyní. Do pěti let musí Brod postavit nový krytý plavecký bazén. Na investici za odhadované půl miliardy se bude hodit každá uspořená koruna.