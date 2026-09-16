Havlíčkův Brod upravil další část stoletého parku, přibyla odpočinková místa

Havlíčkobrodská radnice dokončila revitalizaci další části stoletého parku Budoucnost, který zasahuje až ke kostelu u náměstí. Nově upravená je zeleň a síť cest, přibyla odpočinková místa, herní prvky a dřevěná mola u rybníků Obora a Hastrman. Prostor před Šupichovým altánem poslouží i návštěvníkům promenádních koncertů, které se tam občas konají, řekl ČTK místostarosta Libor Honzárek (TOP 09). Práce začaly loni v dubnu a celkem stály 80 milionů korun. Město na ně dostalo 25 milionů korun z evropských fondů.
"Autorem celého konceptu havlíčkobrodského parku je významný český zahradní a krajinářský architekt Zdeněk Sendler," řekl Honzárek. Jednou z myšlenek této koncepce je zlepšení přístupu k rybníkům. "Architekt chtěl, aby se k té vodě dalo dostat, což předtím nebylo. Upravuje břehové partie a přístup k vodě zajišťuje i pomocí mol a kamenných schodů," řekl místostarosta. Namísto jednoho centrálního hřiště pro děti vzniká v parku více míst s lavičkami, kde jsou například houpačky a jiné herní prvky. Osvětlení v parku je s nižší intenzitou a takové, aby světelné paprsky směřovaly spíš dolů, ne do korun stromů.
Park Budoucnost byl založen před 137 lety. V současnosti jde o 25 hektarů zeleně ve městě, na kterou navazuje 50 hektarů lesoparku Vlkovsko. Parkem protéká Cihlářský potok, na němž je soustava devíti rybníků. Podle místostarosty to je jeden z největších parků v okresních městech v Česku. Město park upravuje po etapách. Z centrálních 25 hektarů mezi kostelem a náměstím na jedné straně a obytnou zástavbou na druhé, je nově upravených 15 hektarů.
Ve stráni stojí pomník tamního rodáka Karla Havlíčka Borovského od sochaře Bohumila Kafky, odhalen byl 14. září 1924. "V rámci úprav jsme připravili slavnostní nasvícení," řekl Honzárek. Pod Havlíčkovým pomníkem je památník padlým. Cesta vede dál alejí starých lip k Šupichovu altánu, který je památkově chráněný. U něj byl nyní vytvořen malý parket, zatímco lavičky ve stráni suplují hlediště. Odtud se dá stoupat do svahu pod Kalvárii, kde bylo z části barokní kašny připraveno místo pro poesiomat.
"Už v předchozích etapách byly ve venkovním prostoru parku uplatněné některé fragmenty původní barokní kašny, kterou jsme měli v depozitu už desítky let a neměli jsme pro ni uplatnění," uvedl místostarosta. V části kašny, která byla dřív na jiném místě v parku, je pítko.
Při úpravách parku město použilo hlavně kámen a dřevo. Frekventované parkové cesty jsou z probarveného zahradního asfaltu, další jsou dlážděné žulovými kostkami nebo mají mlatový povrch.