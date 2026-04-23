Do Brodu míří tisíce zahrádkářů. Výstava nabídne vše, od sazenic po kurníky

  9:02aktualizováno  9:02
Když v roce 1994 nově vzniklá společnost Geonova pořádala v Havlíčkově Brodě první výstavu Zahrada, málokdo tušil, jaký fenomén se z ní stane. Letos se koná její již 31. ročník. Pro zahrádkáře a kutily je to znamení, že jaro je definitivně zde. Brány výstaviště budou otevřené od pátku do neděle.
Tisíce lidí budou koncem týdne mířit do Havlíčkova Brodu. Návštěvnost výstavy, jež se jako obvykle bude konat u kulturního domu Ostrov, se totiž každoročně počítá na tisíce. „Návštěvnost nejvíce ovlivňuje počasí, a to nám má být nakloněno,“ pochvaluje si hlavní pořadatelka Jana Koubková zejména předpověď na sobotu, kdy by mělo být jasno a 15 stupňů.

Návštěvníci se mohou těšit přesně na to, na co jsou za dosavadních třicet ročníků výstavy zvyklí. Prohlédnout si, načerpat cenné rady a hlavně nakoupit nejrůznější zboží na zahradu, do dílny i do domácnosti si budou moci u devíti desítek stánků a vystavovatelů.

„Je jich podobný počet, jako jich bývá každý rok. Ale trochu se dostáváme na hranu s možnostmi rozložení areálu. Vystavovatelé přestávají mít zájem o malé stánky a chtějí čím dál větší,“ směje se Koubková.

Jak na skleníky i králíkárny

Hned to dokládá na konkrétních případech. Po dlouhé době se výstavy zúčastní firma nabízející stavbu skleníků. A samozřejmě na výstavišti minimálně jeden i postaví.

„A vůbec poprvé nám přijede pán, který staví králíkárny a kurníky pro slepice. Přiveze je na ukázku. Z nákladního auta je bude muset skládat hydraulickou rukou,“ dodává pořadatelka.

Chybět ale nebude tradičnější a žádanější sortiment. Návštěvníci budou moci pořídit tisíce nejrůznějších sazenic, květin, stromků i prakticky vše ze zahrádkářských potřeb. Stejně tak se jim dostane nejrůznějšího nářadí a pomocníků do dílny. Účast ohlásili i prodejci rozličného zboží, které právě na zahradě a v dílně má svůj původ, od koření a přírodních mastí až po smetáky nebo metly do kuchyně.

Mimo to ale nabídka pokryje i nepřeberné množství dekorativních předmětů, včetně třeba minerálních kamenů a šperků. Stejně tak věcí zcela praktických, které zastoupí třeba autopotahy, udírny nebo motorové pily a sekačky. Výstava Zahrada zkrátka nabídne vše, co se může na zahradě, v dílně nebo doma hodit.

Zahrada má za sebou už bohatou historii. „Nebýt období covidu, kdy jsme dva ročníky museli zrušit, už bychom byli v Kristových letech,“ poukázala Jana Koubková. Každoročně výstavu pořádá poslední dubnový víkend. Brány se poprvé otevřou v pátek v devět hodin ráno po krátkém ceremoniálu. V pátek i v sobotu bude výstaviště otevřeno do 17 hodin, v neděli se uzavře o hodinu dříve.

K nákupům zahraje swing i bluegrass

Po celou dobu se na pódiu směrem ke mlýnu bude odehrávat doprovodný program. Ani ten se nebude lišit od zažitého konceptu. Opět bude uzpůsoben věkovému složení a zaměření návštěvníků. Hlavní část vedle dětského programu bude tvořit dechová hudba, swing nebo bluegrassoví Poutníci.

Kdo na výstavu pojede autem, najde pohodlné parkování u krajské knihovny hned vedle výstaviště. Parkovací plochy mají kapacitu dvě stovky aut. Pokud by to přece jen bylo málo, lze vůz odstavit i v okolních ulicích.

Na výstaviště bude možné se dostat po zakoupení vstupného. To činí 120 korun, zlevněné pak 80 korun. Každý pětistý návštěvník dostane drobnou cenu od některého z vystavovatelů. Veškeré podrobnosti zájemci naleznou na webu výstavy zlateceskyrucicky.cz.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

