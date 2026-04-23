Tisíce lidí budou koncem týdne mířit do Havlíčkova Brodu. Návštěvnost výstavy, jež se jako obvykle bude konat u kulturního domu Ostrov, se totiž každoročně počítá na tisíce. „Návštěvnost nejvíce ovlivňuje počasí, a to nám má být nakloněno,“ pochvaluje si hlavní pořadatelka Jana Koubková zejména předpověď na sobotu, kdy by mělo být jasno a 15 stupňů.
Návštěvníci se mohou těšit přesně na to, na co jsou za dosavadních třicet ročníků výstavy zvyklí. Prohlédnout si, načerpat cenné rady a hlavně nakoupit nejrůznější zboží na zahradu, do dílny i do domácnosti si budou moci u devíti desítek stánků a vystavovatelů.
„Je jich podobný počet, jako jich bývá každý rok. Ale trochu se dostáváme na hranu s možnostmi rozložení areálu. Vystavovatelé přestávají mít zájem o malé stánky a chtějí čím dál větší,“ směje se Koubková.
Jak na skleníky i králíkárny
Hned to dokládá na konkrétních případech. Po dlouhé době se výstavy zúčastní firma nabízející stavbu skleníků. A samozřejmě na výstavišti minimálně jeden i postaví.
„A vůbec poprvé nám přijede pán, který staví králíkárny a kurníky pro slepice. Přiveze je na ukázku. Z nákladního auta je bude muset skládat hydraulickou rukou,“ dodává pořadatelka.
Chybět ale nebude tradičnější a žádanější sortiment. Návštěvníci budou moci pořídit tisíce nejrůznějších sazenic, květin, stromků i prakticky vše ze zahrádkářských potřeb. Stejně tak se jim dostane nejrůznějšího nářadí a pomocníků do dílny. Účast ohlásili i prodejci rozličného zboží, které právě na zahradě a v dílně má svůj původ, od koření a přírodních mastí až po smetáky nebo metly do kuchyně.
Mimo to ale nabídka pokryje i nepřeberné množství dekorativních předmětů, včetně třeba minerálních kamenů a šperků. Stejně tak věcí zcela praktických, které zastoupí třeba autopotahy, udírny nebo motorové pily a sekačky. Výstava Zahrada zkrátka nabídne vše, co se může na zahradě, v dílně nebo doma hodit.
Zahrada má za sebou už bohatou historii. „Nebýt období covidu, kdy jsme dva ročníky museli zrušit, už bychom byli v Kristových letech,“ poukázala Jana Koubková. Každoročně výstavu pořádá poslední dubnový víkend. Brány se poprvé otevřou v pátek v devět hodin ráno po krátkém ceremoniálu. V pátek i v sobotu bude výstaviště otevřeno do 17 hodin, v neděli se uzavře o hodinu dříve.
K nákupům zahraje swing i bluegrass
Po celou dobu se na pódiu směrem ke mlýnu bude odehrávat doprovodný program. Ani ten se nebude lišit od zažitého konceptu. Opět bude uzpůsoben věkovému složení a zaměření návštěvníků. Hlavní část vedle dětského programu bude tvořit dechová hudba, swing nebo bluegrassoví Poutníci.
Kdo na výstavu pojede autem, najde pohodlné parkování u krajské knihovny hned vedle výstaviště. Parkovací plochy mají kapacitu dvě stovky aut. Pokud by to přece jen bylo málo, lze vůz odstavit i v okolních ulicích.
Na výstaviště bude možné se dostat po zakoupení vstupného. To činí 120 korun, zlevněné pak 80 korun. Každý pětistý návštěvník dostane drobnou cenu od některého z vystavovatelů. Veškeré podrobnosti zájemci naleznou na webu výstavy zlateceskyrucicky.cz.