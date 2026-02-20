V Brodě vzniknou přípravné třídy. Pomohou dětem, které nedostaly odklad

Dvě přípravné třídy otevřou v září základní školy v Havlíčkově Brodě. Sloužit budou pro děti, jejichž rodiče by za původních okolností využili odklad školní docházky. S tím, jak se zpřísnily podmínky pro odklady, jejich počet v Brodě klesl. Oproti stavu před dvěma roky téměř na polovinu.
Přípravné třídy otevřou základní školy V Sadech a Nuselská. První by mělo od září navštěvovat minimálně deset dětí, druhou o jedno dítě víc. Pro děti tyto třídy budou sloužit jako mezistupeň při přechodu z mateřské školy na základní.

„Dětem dávají čas dozrát, osvojit si základní pracovní návyky a získat jistotu v novém školském prostředí bez zbytečného tlaku na výkon. Zaměřujeme se na rozvoj řeči, grafomotoriky, samostatnosti i spolupráce ve skupině,“ popsal přípravnou třídu havlíčkobrodský místostarosta pro oblast školství Vladimír Slávka.

Adaptace i s pomocí psů

Na Základní škole Nuselská je navíc součástí programu přípravné třídy také spolupráce s canisterapeutickými psy. Ta dětem pomáhá lépe se adaptovat na školní prostředí.

Jak Slávka zdůraznil, díky menšímu kolektivu mohou v přípravných třídách pedagogové věnovat

s každému dítěti individuální pozornost a lépe reagovat na jeho potřeby. „Naším cílem je, aby děti do první třídy nastupovaly sebevědomé, připravené a s radostí z učení,“ dodal místostarosta.

O odklad školní docházky u zápisů v Havlíčkově Brodě letos žádalo 36 dětí. To je o deset méně než v předchozím roce. A téměř polovina počtu dětí, které žádaly o odklad při zápisech v roce 2024. Tenkrát ho dostalo přibližně 60 dětí.

Odkladů je kvůli novele polovina

„Vnímáme to jako trend, kdy již druhým rokem po sobě klesá počet žádostí o odklad školní docházky,“ sdělil starosta Zbyněk Stejskal. Trend je to nicméně z části vynucený. Dostat odklad už díky novele zákona není tak snadné.

Děti narozené mezi 1. zářím 2019 a 31. březnem 2020 mohou odklad dostat pouze tehdy, pokud jejich zdravotní stav dlouhodobě neumožňuje účast ve vyučování. Může jít třeba o závažný zdravotní stav po operaci, onkologickou léčbu či středně těžké mentální postižení. K žádosti o odklad, kterou posuzuje ředitel základní školy, musejí rodiče navíc dodat dvě doporučení.

„Zaprvé doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a zadruhé doporučující posouzení lékaře nebo klinického psychologa. Posouzení nemůže vydat praktický lékař pro děti a dorost ani pediatr,“ upřesnilo v oficiálních pokynech ministerstvo školství.

Skutečnost, že je méně odkladů, konkrétně v Havlíčkově Brodě, znamená, že se na celkovém počtu dětí v základních školách ještě pokles demografické křivky nikterak neprojeví. Naopak, pokud nastoupí všichni zapsaní, čtyři žáci přibudou.

„Do prvních tříd základních škol zřizovaných městem by v září 2026 mělo nastoupit 281 dětí. Ve srovnání s loňským rokem jde o mírný pokles, který odpovídá aktuálním demografickým trendům,“ vyčíslila mluvčí radnice Zuzana Melounová.

„V celkových číslech sice registrujeme mírný pokles počtu prvňáčků, nicméně poměr mezi odcházejícími a nově nastupujícími žáky zůstává vyrovnaný. Z devátých tříd letos odejde 277 žáků,“ rychle doplnil starosta Stejskal.

Z Havlíčkova Brodu se k zápisu do pěti městských základních škol dostavilo 228 šestiletých dětí a dvě děti pětileté. Z okolních obcí přišlo 45 šestiletých dětí a jedno dítě pětileté.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

20. února 2026  16:57

