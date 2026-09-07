Havlíčkův Brod zavede kastrační program, aby ubylo toulavých koček

Město Havlíčkův Brod bude mít od příštího roku kastrační program, aby pomohlo snížit počet toulavých koček. Vloží do něj 200.000 korun. O proplacení kastrace budou nejdřív moci žádat majitelé zvířat. Do budoucna radnice počítá i s odchytem toulavých koček, které budou po vykastrování vráceny zpět na místo. O zavedení programu rozhodla městská rada na konci minulého měsíce. ČTK to dnes sdělila mluvčí města Jana Vránová.
Inspirací byla města, kde už kastrační programy fungují. Havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS) uvedl, že je to jediné konstruktivní řešení, jak kontrolovat počty koček. "Věříme, že je v našem městě většina majitelů zodpovědných, starají se o svá zvířata a zajistili jim kastraci. Bohužel se ale děje i opačná situace," uvedl. Nekastrovaná zvířata se rychle množí a vznikají početné kolonie toulavých koček. "Mohou způsobovat hygienické problémy nebo hluk," řekl.
O opuštěné kočky se v Havlíčkově Brodě stará spolek Mikeš. Jeho kapacity jsou dlouhodobě naplněné. Chystaný program města, který má pomoci bránit nekontrolovanému množení koček, organizace vítá. "Situace v Česku je v případě toulavých koček velmi špatná. Domníváme se, že na Havlíčkobrodsku jde o vyšší desítky tisíc, možná i více zvířat, o která se nikdo nestará," uvedla Lucie Košmiderová ze spolku.
Kolik je ve městě koček, není možné zjistit, jejich chov nepodléhá evidenci. Náklady na kastraci kocoura se podle radnice obvykle pohybují do 700 korun a u kočky okolo 1000 korun. Majitelé zvířat budou při žádosti o úhradu nákladů předkládat i doklad o platbě za tento veterinární úkon. Zavedení kastrace zdivočelých koček je podle města závislé na přípravě nové legislativy, která má tuto otázku řešit.
Obce možná budou muset zajišťovat kastrace opuštěných a zdivočelých koček na své náklady. Nové povinnosti obcí chce uzákonit skupina koaličních poslanců v čele s Lucií Šafránkovou (SPD) v novele, kterou počátkem července podpořila v úvodním kole Sněmovna.