„V krajské radě jsme schválili stavební záměr. Pokud projektová příprava půjde podle plánu, stavební práce by mohly začít v červnu 2027 a skončit na podzim stejného roku,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla.
Podle představ kraje by se mělo jednat o investici za bezmála dvacet milionů korun. Její součástí se stane i zřízení venkovní učebny na malém dvoře školy ve směru k tiskárnám. Samotné simulační centrum má vzniknout v nové nástavbě nad hlavním vchodem do školy.
„Simulační centrum nabídne prostředí podobné skutečnému zdravotnickému zařízení, kde si žáci a studenti budou moci bezpečně zkoušet ošetřovatelské postupy, komunikaci s pacienty i řešení krizových situací,“ popsala mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.
Podle ředitelky školy Radky Bouchalové nové zařízení školu významně posune. „Bude to pro studenty obrovské plus,“ říká.
Studenti prostřednictvím centra získají návyky v péči o pacienty. Prostor bude rozdělen na teoretickou část a praktickou část, jež bude připomínat nemocniční prostředí. „Propojeny budou audiovizuálním systémem. V praktické části se bude nahrávat a obraz přenášet do části teoretické, kde pak studenti mohou pod vedením profesorů probrat jednotlivé úkony a říct si, co kde udělali dobře a na čem je potřeba zapracovat,“ vylíčila Radka Bouchalová.
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Centrum bude vybavené dvěma polohovatelnými nemocničními lůžky, sprchovacím lůžkem, pacientskými simulátory, zdravotnickými pomůckami, a jak už bylo naznačeno, kamerovým systémem k vyhodnocování postupů. Prostor pro praxi a teorii oddělí pohyblivá stěna. Učebna nabídne kapacitu pro 18 studentů.
„Moderní simulační centrum bude sloužit hlavně studentům oborů praktická sestra a všeobecná sestra. Škola ho bude moci využívat také pro výuku první pomoci, rehabilitačního ošetřovatelství nebo komunikace,“ prozradil náměstek hejtmana pro oblast školství Pavel Řehoř s tím, že je možné i budoucí zapojení partnerů školy v segmentu celoživotního vzdělávání zdravotních sester.
Otevření nových možností
Studenti zdravotnické školy za praxí docházejí do havlíčkobrodské nemocnice, kam to mají asi tři sta metrů. Část z nich se učí v psychiatrické nemocnici či v domovech pro seniory. To i nadále zůstane.
„Simulační centrum ale otevře nové možnosti. Studentky a studenti si v něm procvičí a naučí se samostatné práci, což bývá po nástupu na pracoviště jejich největší bolístka,“ dodala ředitelka zdravotnické školy.
Pavel Řehoř si od projektu slibuje zvýšení atraktivity nejen této konkrétní školy, ale i posílení zájmu o studium zdravotnických oborů a přípravu na práci zdravotních sester. „To považuji vzhledem k dlouhodobému nedostatku zdravotních sester v Česku za zásadní,“ zdůraznil náměstek hejtmana.
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Součástí téže investice bude i novinka, jež by měla přispět ke zdraví studentů a jejich pohodě při výuce.
Společně se simulačním centrem vznikne venkovní učebna, která bude sloužit jak pro výuku, tak pro odpočinek studentů. Vzniknout má na dvoře směrem k tiskárnám u chodníku do tělocvičny.
„Je to taková naše malá zahrada, víc volného prostoru škola nemá. Už nyní ji podobným způsobem využíváme. Stupňovitá učebna tu umožní studentům pobývat venku a učit se na čerstvém vzduchu,“ přiblížila Radka Bouchalová.
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Zastřešená otevřená stavba se zelenou střechou a stupňovitým sezením nabídne místo až pro 32 studentů.
„Výhodou navrženého řešení je využití stávajícího školního areálu bez nutnosti rozšiřovat kapacitu školy nebo budovat nové zázemí,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast majetku Otto Vopěnka.
Práce by měly být rychlé
Projektovou přípravu zahájí Kraj Vysočina ještě v letošním roce. Podle předběžného harmonogramu by stavební práce měly být velice rychlé a krátké. Měly by začít v polovině roku 2027 a skončit už koncem září.
Kompletní vybavení nových prostor by pak mělo být hotové v závěru příštího roku, kdy by mohly začít naplno sloužit studentům.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická škola je jednou ze čtyř středních škol v Havlíčkově Brodě. Nabízí dva čtyřleté maturitní obory – praktická sestra a zdravotnické lyceum.
Studenti poté mohou pokračovat na dvou oborech vyšší odborné školy, a to na tříletém denním studiu či tříapůlletém kombinovaném studiu při zaměstnání. Škola má momentálně zhruba 270 středoškoláků a kolem 150 studentů na vyšší odborné škole.