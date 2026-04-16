Organizátoři v soutěži oceňují nejlepší uplatnění dotací z programů ministerstva kultury pro městské památkové rezervace a zóny. Porota letos ve finále 32. ročníku vybírala ze 13 měst. Loni titul Historické město roku 2024 dostala Moravská Třebová.
Starosta Kotačka řekl, že si soutěže váží kvůli tomu, že organizátory zajímá, jak obce a města pečují o kulturní dědictví. Měl by podle něho vzniknout katalog, co všechno se podařilo v Česku opravit.
„Je to poděkování nejenom současnému zastupitelstvu a vedení města, ale všem předchůdcům, kteří vždy v Náměšti nad Oslavou o památky pečovali,“ řekl Kotačka.
Ocenění za barokní most i manufakturu
Město podle poroty průběžně a systematicky obnovuje historické objekty a příkladně spolupracuje se správci náměšťského zámku z Národního památkového ústavu. Nedaleko od zámku stojí památný Žižkův dub, patrně nejstarší dub v ČR. Loni z programu regenerace památkových zón v Náměšti nad Oslavou realizovali obnovu bývalé manufaktury.
V posledních letech město nechalo opravit historický most a kopie barokních soch na něm. Začalo také s opravou staré radnice a chystá projekt na obnovu jejích interiérů.
Cenu ministerstva pro místní rozvoj, s níž se pojí odměna 100 000 korun, dostaly středočeský Kolín a moravskoslezský Nový Jičín.
Stejná odměna je určena také pro krajské vítěze. Zvláštní uznání získala Kadaň z Ústeckého kraje za systematickou a dlouhodobou práci. Kadaň se stala historickým městem roku v roce 1995.
Památkáři varují před nedostatkem peněz
Vedle díků však na ceremoniálu zazněly také obavy z budoucnosti památkové péče. Podle ředitele sekce kulturního dědictví ministerstva kultury Jiřího Vajčnera totiž programy regenerace rezervací a zón letos disponují částkou 600 milionů korun, což je o 100 milionů korun méně než loni.
Vajčner řekl, že památková péče a péče o historická jádra měst a obcí proto stojí před mnoha novými výzvami. „I my na ministerstvu kultury čelíme požadavkům na zmenšení památkových zón a na zrušení památkové zóny, a to i od měst, která jsou velmi přátelská,“ uvedl Vajčner.
Z dalších výzev zmínil otázku udržitelnosti památkové péče. Před neuváženými legislativními změnami varoval Karel Kuča, viceprezident Českého národního komitétu ICOMOS, což je poradní orgán UNESCO. Obává se změny právního prostředí, kterou by mohla podle něho způsobit novela stavebního zákona a s ní související novela památkového zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny.
V ČR je na 40 000 nemovitých památek, 39 městských památkových rezervací a 255 městských památkových zón. Ocenění se uděluje u příležitostí Mezinárodního dne památek a sídel 18. dubna.
Zatím naposledy putoval titul na Vysočinu v roce 2020, kdy odbornou porotu oslnil Havlíčkův Brod. Ten si cenu odnesl především za citlivou obnovu centra a dlouhodobou strategii péče o městské památky.
Historie úspěchů kraje je však bohatší. V roce 2018 se titulem mohla pyšnit Brtnice na Jihlavsku a v roce 2006 uspěla Polná.