Jeden strom, jedno jméno, jeden osud. Na Třebíčsku otevřou stezku parašutistů

Tomáš Blažek
  12:12aktualizováno  12:12
Mezi obcemi Vladislav, Střížov a Dolní Vilémovice na Třebíčsku přibude neobvyklá zajímavost. Příslušníci klubu válečných veteránů tu otevřou naučnou stezku parašutistů Jana Kubiše a Jaroslava Krátkého. V založené památné aleji u Střížova vysadí také další stromy. Bude jich už 99. Co strom, to jedno jméno a jeden osud.
Alej československých parašutistů připomínají vedle lip také vlajky obou zemí, kde vojáci působili. Každý ze stromů nese jméno jednoho konkrétního hrdiny, který byl za války vysazen do protektorátu. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Aktuálně máme vysazeno 89 lip a nyní do aleje přibude dalších deset. Lípa je náš národní strom a lipové aleje byly v krajině velice běžné,“ řekl Tomáš Sláma ze spolku Veterans - Váleční veteráni České republiky, hlavní iniciátor vzniku Aleje parašutistů.

Slavnostní otevření stezky se uskuteční v sobotu 18. dubna. Setkání začne v 9 hodin ráno u rodného domu Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích srazem účastníků a prohlídkou. O hodinu později se účastníci vydají na pochod naučnou stezkou až k začátku Aleje československých parašutistů ve Střížově.

U pomníčku v nově vysazené památné aleji se pak po poledni uskuteční komorní pietní akt.

„Přáli bychom si, aby to bylo naprosto neformální setkání přátel a lidí, které toto téma zajímá. Budou zde zastoupeni členové rodin Jaroslava Krátkého i Jana Kubiše. Dále pan Jiří Pavel, syn parašutisty, který byl vycvičen, ale nebyl nakonec nasazen do žádné paraskupiny. Ten s manželkou Georginou přijede z britského Leamingtonu,“ řekl Sláma.

Účast přislíbila také rodina bývalého poslance za Jihomoravský kraj a Vysočinu Jaroslava Pešána, jehož otec stejného jména byl příslušníkem výsadku Platinum-Pewter.

První stromy vysadili před dvěma a půl lety

Po pietním aktu účastníci vysadí do aleje další pamětní lípy na památku parašutistů z výsadků Bronse a Iridium. Den zakončí ve Vladislavi od 16 hodin přednáška o deníku výsadkáře Františka Vrbky, příslušníka skupiny Bronse. „U aleje bude také k prohlídce dobový vojenský britský tábor a vystavena vojenská technika,“ podotkl Sláma.

Myšlenka na vysázení památeční aleje vznikla v roce 2023. Ještě týž rok iniciátoři v říjnu sázeli prvních devět stromů. „Další jsme sázeli zjara 2024, loni jsme pokračovali a zároveň jsme alej slavnostně odhalili,“ připomněl Sláma.

Z rodného domu Jana Kubiše udělali ke 100. výročí jeho narození muzeum

Slámu inspirovalo vysazení aleje v nedalekém Boňově. „Napadlo mě, že když tady u nás máme střížovského rodáka, parašutistu Jaroslava Krátkého, který tehdy měl mít v následujícím roce smutné výročí 80 let od úmrtí, tak bylo od začátku jasné, že alej ponese právě jeho jméno. Alej ale věnujeme československým parašutistům jako celku, všem československým vojákům vycvičeným v Británii a vysazeným do protektorátu,“ upřesnil Sláma.

Křest aleje pravou skotskou whisky

Dodal, že iniciátoři mají přání, aby po nich něco zůstalo a také se snaží touto formou vzdělávat. „Většina lidí, když se jich zeptáte na československé parašutisty, tak si vzpomene jen na Kubiše a Gabčíka. Ale nebyli to jen oni. Byli i ostatní a i ti si zaslouží naše uznání a respekt. Nesmíme dopustit, aby se na ně a jejich činy zapomnělo,“ dodal Sláma.

Každý strom aleje je věnován jednomu konkrétnímu parašutistovi, je na něm uvedeno jeho jméno a další údaje. „Jeden strom, jedno jméno, jeden osud. Alej bude během setkání pokřtěna pravou skotskou whisky. Tedy tou whisky, kterou pravděpodobně v Anglii naši vojáci tehdy při tom výcviku také ochutnali,“ pověděl Sláma.

Spolek alej doplňuje informačními panely a také turistickými odpočívkami. Na pořízení aleje spolek vyhlásil veřejnou sbírku, která sice už byla naplněna, ale je stále možné se do ní zapojit. Informace jsou k nalezení na spolkovém webu.

Krajinný prvek i vzor pro lidi

Jedním z podporovatelů vzniku aleje je třebíčský místostarosta Miloš Hrůza. Jeho prastrýc Leopold Musil byl výsadkářem paraskupiny Tungsten společně s jejím velitelem Rudolfem Pernickým.

„Ta alej má své unikátní kouzlo a až se ty lípy zazelenají a rozrostou, tak to bude neuvěřitelně krásné místo na zamyšlení a procházku, kde si člověk uvědomí, že díky těmto lidem tady dneska můžeme být,“ řekl Hrůza.

Bylo to rodinné tajemství. Že jsou příbuzní Jana Kubiše, zjistili nedávno

Alej podporuje také městys Vladislav. „Je to i významný krajinotvorný prvek, je ji vidět i z protilehlých kopců. Pro jinak absolutně klidný Střížov je to oživení, kdy ho lidé dostanou do povědomí, dozvědí se díky stezce, že se tam narodil Jaroslav Krátký a že ve zdánlivě zapadlé obci se narodil člověk, který může být pro někoho vzorem,“ řekl vladislavský starosta Jan Havlena.

Stezka bude postupně například v Číměři a Slavičkách doplněna dalšími zastaveními a tabulemi s informacemi o širších kontextech československých parašutistických výsadků druhé světové války.

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Chráněné louky ukládají podle vědců do půdy víc uhlíku než obhospodařované

ilustrační snímek

Dlouhodobě chráněné louky ukládají do půdy významně více uhlíku než intenzivně obhospodařované travní porosty. Schopnost krajiny přirozeně ukládat uhlík je...

7. dubna 2026  11:11,  aktualizováno  11:11

Zatím čtyři z pěti obviněných z útoku v Pardubicích podali stížnost proti vazbě

ilustrační snímek

Čtyři obvinění z teroristického útoku v Pardubicích, kteří jsou ve vazbě, už proti ní podali stížnost, pátý, který je ve vazbě od pondělí, si ponechal lhůtu....

7. dubna 2026  11:03,  aktualizováno  11:03

Zlínský cestovatelský festival Culturea představí Peru a Portugalsko

ilustrační snímek

Zlínský cestovatelský festival Culturea představí letos Peru a Portugalsko. Uskuteční se ve středu 8. dubna v Baťově institutu. Festival 14. rokem pořádají...

7. dubna 2026  10:34,  aktualizováno  10:34

Liberecká univerzita nabízí firmám pomoc při analýzách materiálů, platí jen DPH

ilustrační snímek

Liberecký univerzitní výzkumný ústav CXI nabízí firmám pomoc při analýzách materiálů, například výrobních vad či defektů. Za výzkum chce od nich zaplatit jen...

7. dubna 2026  10:33,  aktualizováno  10:33

Stížnost na bití i špatnou hygienu. Policie znovu prověří možné týrání dětí v domově

Ilustrační snímek

Policie musí znovu otevřít kauzu možného týrání klientů s mentálním postižením v pobytovém zařízení v Lipníku na Mladoboleslavsku, nařídil Ústavní soud (ÚS). Původně policie nikoho neobvinila a...

7. dubna 2026  12:12

Chrudimský 43. výsadkový pluk už má téměř 1000 vojáků z povolání

ilustrační snímek

Chrudimský 43. výsadkový pluk dokončuje transformaci z původního praporu. V současnosti je schopen standardního nasazení a plní úkoly týkající se české armády...

7. dubna 2026  10:28,  aktualizováno  10:28

Českobudějovická nemocnice vyměnila s asistencí robota pacientovi obě kyčle

ilustrační snímek

Českobudějovická nemocnice operovala pacienta, jemuž při jednom zákroku lékaři vyměnili oba kyčelní klouby. Při operaci využili asistenci robota. Jse o jednu z...

7. dubna 2026  10:18,  aktualizováno  10:18

Výzkum: Mnozí muži jsou single nedobrovolně, ženám to tolik nevadí

ilustrační snímek

V Česku žije přibližně 18 procent lidí bez partnerského vztahu. Zatímco ženy častěji zůstávají single dobrovolně a jsou se svým stavem spokojenější, u mužů...

7. dubna 2026  10:15,  aktualizováno  10:15

V rezervaci u hranic našli lidské kosti. Jde o muže, který zmizel při blackoutu?

ilustrační snímek

Nález lidských kosterních ostatků nedaleko česko-polských hranic řeší kriminalisté na Liberecku. Totožnost mrtvého zatím neznají. Nemohou ani vyloučit, že se stal obětí trestného činu. Místní...

7. dubna 2026  11:52

V kladenském ekocentru vznikl pavilon s učebnou, v plném provozu bude od září

ilustrační snímek

V kladenském Naučném středisku ekologické výchovy (NSEV) v lokalitě Čabárna je nový pavilon s učebnou, v plném provozu bude od září. Areál také čeká postupná...

7. dubna 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

