Jihlava chce zatraktivnit Šacberk, chystá tam středověkou hornickou vesničku

„Neříkejme tomu prosím hornický skanzen, protože skanzen má přesné podmínky. Musely by to být stavby, které se odněkud přenáší. To tady nebude,“ popsal náměstek primátora Radek Popelka (ANO). „My stavíme něco nového, ukázku,“ dodává.

Jedná se o plán, jak ještě více připomenout zašlou slávu historicky prvního hornického města v České republice spojeného s těžbou stříbra.

„Je tak trochu ostuda, že Jihlava, významné středověké horní město, nemá ve svém nejbližším okolí žádnou zpřístupněnou hornickou památku,“ uvedl už před šesti lety místní lidovecký politik Martin Laštovička. „Přitom to je velký turistický potenciál pro celé město,“ doplnil.

Před dvěma lety byly poblíž šachty svatého Jiří na jihlavském Lesnově zprovozněny vrátek a lezné oddělení. „Vrátek se používal už za první etapy jihlavského dolování, řekněme ve čtrnáctém století. Lezné oddělení využívali horníci k vlastnímu vstupu do dolu, zatímco vrátkem vytahovali nahoru vytěžený materiál,“ uvedl Jan Šustr, vedoucí magistrátního oddělení technické správy a podzemí.

Hornická vesnička by měla návštěvníkům ukázat, jak se se stříbrnou rudou v Jihlavě pracovalo před zhruba šesti sty lety. „Co domeček, to funkční model,“ nastiňuje Popelka. „Chtěli bychom přesně zkopírovat celý postup od drcení rudy až po tavicí pece, kde bychom si mohli nějaké stříbro vytavit. Vše to samozřejmě budou originály, které se budou vyrábět přímo pro naši vesničku,“ dodal.

Na tvorbě by se mohly podílet i školy

Při vzniku myšlenky na hornickou vesničku se hovořilo o nákladech ve výši zhruba deseti milionů korun. S tím, že by byl záměr spolufinancován z evropských dotací.

22. listopadu 2024

Nabízí se rovněž spolupráce s Krajem Vysočina a odbornými středními školami. „Část staveb si určitě budeme schopni udělat v rámci odboru technických služeb, kde máme velmi šikovný tým lidí. Ten už dnes ukázky dělá,“ přiblížil Popelka. „Na tvorbě domečků a technologií by se mohly podílet i odborné školy, aby tam byla provázanost. Ale zatím jsme na začátku komunikace,“ nechce předbíhat náměstek primátora.

V každém případě se jedná o běh na delší trať. „Než bude kompletní vesnička hotová, bude to trvat asi řadu let. V tuto chvíli se zpracovává další stupeň dokumentace, máme předběžnou studii. Kreslí se projekt pro povolení stavby, jehož součástí má být i model. Proto bych si více informací nechal zatím jako překvapení. Ale víme, že to bude hezké,“ usmál se Popelka.

V ideálním případě, pokud se vše povede, by město rádo v příštím roce zahájilo minimálně výběrové řízení na dodavatele.

S rozhlednou město získá i množství modelů

Ve fázi příprav je v tuto chvíli také stavba rozhledny Honzík poblíž torza bývalé rozhledny na Šacberku. „Jsou osloveny architektonické ateliéry, které mají zkušenosti s obdobnými stavbami v nedávné době,“ řekl Popelka. „Někdy v polovině září bychom měli znát výsledky architektonické soutěže.“

Zajímavostí je, že součástí odevzdaného portfolia mají být rovněž modely budoucí rozhledny v poměru 1:100. „Budeme tak mít konkrétní představu, jak by rozhledna měla vypadat,“ plánuje náměstek primátora.

Podle zadání by rozhledna Honzík měla patřit k nejvyšším v České republice. „Návrhem územního plánu je výška rozhledny omezena na čtyřicet metrů a šířka na deset metrů v průměru,“ upřesnil Popelka s tím, že se nemusí jednat o kulatou stavbu.

„Vycházeli jsme z odborného posudku na výšku stromů na Šacberku, které dorůstají do výšky třicet až třiatřicet metrů. Aby byl i v budoucnu ochoz rozhledny nad korunami stromů, měl by být ve výšce třicet pět metrů,“ upřesnil Popelka.

„Jak ale konkrétně bude rozhledna vypadat, jaký bude mít tvar, jestli bude zastřešená, nebo otevřená, to je v tuto chvíli skutečně na architektech a jejich návrzích. Uvidíme, jaký se nám nakonec podaří vybrat,“ dodal Popelka.

Celková cena stavby rozhledny by měla být 20 milionů korun, polovinu z této částky slíbil městu soukromý investor. Ten má jednu podmínku: chce, aby se rozhledna jmenovala po Honzíkovi, který zemřel při dopravní nehodě.

„V podmínkách soutěže je ten příběh popsán, ale já zatím nemám svolení ho zveřejnit. Proto prosím o respektování,“ dodal náměstek primátora.