Hladina vírské nádrže je o osm metrů níž, než bývá v létě obvyklé

Hladina vodní nádrže Vír na Žďársku je oproti běžnému stavu v létě níž asi o osm metrů. Z vody už vystoupaly i kamenné obruby kdysi zatopené cesty. Nádrž je ale pořád schopná přidávat vodu do řeky Svratky i do vodáren, i když je letošní léto oproti předchozím mimořádně horké, řekl ČTK vedoucí hrázný Antonín Hájek.
"V srpnu 2018 jsme byly na hladině ještě o tři metry níž než teď. V roce 2017 jsme byly asi o tři čtvrtě metru níž než teď, kdy je hladina na úrovni 453,6 (metru nad mořem). Tyhle dva roky byly relativně horší, ale nebyla tak obrovská vedra," řekl Hájek. Horka se projevují velkým odparem vody. Je také mnohem menší přítok, takže hladina ve dnech bez deště klesá téměř 12 centimetrů. Oproti stavu zjara už klesla o víc než 11 metrů.
Teploty posledních dní se na Vysočině dostaly i přes 40 stupňů Celsia. Dešťů bylo v předchozích týdnech minimum, i když se v kraji od středečního odpoledne vyskytují bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu v nich ale jen na čtyřech stanicích napršelo za 24 hodin víc než 15 milimetrů. Pro zvýšení hladiny nádrže to pořád nestačí. Víc než bouřky by pomohl delší vytrvalý déšť, řekl Hájek.
Nádrž je podle něj ve druhém ze tří regulačních stupňů. Ke třetímu stupni, při kterém se snižuje odtok do řeky, zbývá 3,5 metru. Podle Hájka je pravděpodobné, že se na něj Vír dostane v září. "Do řeky teď nadlepšujeme asi 1,3 kubíku (za vteřinu) a vodárny zásobujeme neomezeně. Je to v průměru 700 až 800 vteřinových litrů," dodal Hájek.
Vírská nádrž vybudovaná na konci 50. let minulého století slouží také jako záložní zdroj pitné vody pro brněnskou oblast. Její plocha je přes 220 hektarů a hráz je vysoká asi 70 metrů.