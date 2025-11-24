Hodinový stroj ve věžičce školy prošel renovací po několika dlouhých desetiletích. Restaurován byl ciferník i ručičky. A kompletní opravu podstoupil i letitý hodinový stroj. Hodinář Michal Keppler nad ním strávil od června několik desítek dní a hodin precizní práce.
„Už od soboty naše hodiny na věži staré radnice nemají jen ručičky, ale plně fungují. Tak tedy, ať zase dobře slouží mnoho let a ukazují a bijí správný čas,“ podělil se o svou radost starosta Chotěboře Ondřej Kozub.
Obnova stroje ovšem nebyla tak jednoduchá, jak se mohla zprvu zdát. V jednu chvíli se dokonce bezradným stal i mistr hodinářského řemesla a musel si přizvat pomoc.
„Během instalace nového věžního strojku byla zjištěna skrytá vada na jedné z částí natahovacího mechanismu. Konkrétně šlo o vyosení šnekového soukolí, které bylo odhaleno až při zpětné montáži hodinového závaží,“ popsal jádro problémů starosta.
Pomocné ruce, respektive potřebné stroje nalezl hodinář u pracovníků zdejší firmy Chotěbořské strojírny. „Vyšli nám vstříc a operativně pomohli s opravami na strojích, které mají k dispozici. Chtěl bych jim za to od srdce poděkovat,“ vyjádřil se Ondřej Kozub. Hodiny opět ukazují přesný čas.
Že je věžička s hodinami zrovna na budově základní umělecké školy na východní straně náměstí, není žádná velká záhada. V minulosti totiž právě tento dům sloužil jako původní radnice. Pochází ze 16. století a roku 1633 ho městu pro tyto účely daroval hrabě Jan Rudolf Trčka z Lípy.