Hody vábí na jitrnice i jelita

Ujčovem na Žďársku to v sobotu zavoní tradiční zabijačkou. V kulturním domě se lidé mohou od 14 hodin těšit na delikatesy všeho druhu. Podávat se má tlačenka, jitrnice, jelita, škvarky, pečené maso a další pochoutky, jež si příchozí mohou vychutnat na místě i odnést domů. Od 17 hodin navíc atmosféru vyladí hrou na harmoniku skupina Kolt. O týden později, 25. ledna, mohou milovníci vepřového zamířit třeba do Moravských Budějovic. Zabijačkové hody začnou na zámeckém nádvoří v 11 hodin. Posedět bude možné i v konírnách, a to při živé muzice. Těšit se lze mimo jiné na černou a bílou polévku či grilované prase.