Havlíčkobrodští Bruslaři pomáhají, v sobotu budou hrát pro první nádech

Eva Streichsbierová
  11:52aktualizováno  11:52
Po dvou vítězných výjezdech (4:2 a 5:2) se zítra vracejí druholigoví havlíčkobrodští hokejisté znovu na domácí led. Na první pohled půjde o běžný zápas, v němž druzí Bruslaři přivítají čtvrtou Kobru Praha - ve skutečnosti se však jedná o zcela výjimečný duel.
Nikdo je nenutil, nikdo jim nic nediktoval, s tím návrhem přišli sami. Hokejisté brodského A-týmu se rozhodli pomoct těm, kteří měli těžší start do života.

„Někdy rozhodují minuty nebo jediný první nádech. V České republice se ročně narodí přes 5 tisíc dětí předčasně, což znamená, že potřebují špičkovou péči, speciální přístroje a týmy odborníků, kteří jim pomůžou zvítězit v jejich úplně prvním životním zápase. Proto jsme se spojili s nemocnicí v Havlíčkově Brodě s nabídkou pomoci,“ vysvětluje hlavní kouč druholigových Bruslařů Petr Novák.

Za sebou má mužstvo celou řadu nejrůznějších jednání a schůzek, přičemž k nejaktivnějším v tomto směru patřili podle trenéra útočníci Petr Kuchta a Adam Dvořák.

„Je pravda, že nějaký čas to zabralo, ale prostě jsme chtěli pomoct. My sami máme z hokeje radost, tak jsme se rozhodli trochu z ní věnovat i těm, co to potřebují. Společně s brodskou nemocnicí jsme vybrali ten úplně nejlepší projekt,“ hlásí prvně jmenovaný.

Vzkazy pošlou i Vít Vaněček s Ondrou Beránkem

Jako ideální termín celé charitativní akce zvolili hokejisté poslední souboj před vánočními svátky. Tedy zítřejší duel s Kobrou Praha, který začne v 16.00.

„Tahle událost ale tentokrát nebude jen o gólech a hokejové rivalitě, bude o pomoci. O solidaritě. O dobrém srdci každého, kdo dorazí,“ vzkazuje Kuchta. „Což ale neznamená, že bychom nechtěli vyhrát,“ spěchá s dodatkem.

Sobotní hokejové odpoledne přinese v Kotlině bohatý program, na který zvou ze svých působišť některé hvězdy současného českého hokeje. Fanouškům se tak například ze zámoří ozval prostřednictvím videopozvánky loňský vítěz Stanley Cupu a brodský rodák Vítek Vaněček. A z extraligových Karlových Varů se k němu přidal i mistr světa z roku 2024 Ondřej Beránek.

„Já sám jsem o pomoc poprosil Vítka, který okamžitě souhlasil a navíc přispěl i nemalou částkou. Sice nechtěl, abych o tom mluvil, ale já myslím, že by se to mělo vědět,“ říká Kuchta.

Přispěje i dražba speciálních vánočních dresů

Na pomoc předčasně narozeným dětem půjde nejen část ceny ze vstupného, vybrané dary z kasiček a dobrovolné příspěvky od partnerů, ale také výtěžek z dražby unikátní limitované edice speciálních vánočních dresů, v nichž brodští hokejisté odehrají právě zítřejší zápas s Kobrou.

„Chtěli bychom na stadion pozvat co nejvíc lidí, protože hokej v Havlíčkově Brodě není jen sport. Je to síla, která vzniká, když se fanoušci, hráči i celé město semknou za společný cíl,“ zní z kabiny brodského A-týmu

