Hlad po hokeji v Třebíči roste, fanoušci se dožadují permanentek. Klub chce mít plno

Eva Streichsbierová
  8:42aktualizováno  8:42
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Po dvou letech strávených v azylu v Moravských Budějovicích je v Třebíči pořádný hlad po hokeji. Nedočkaví fanoušci bombardují vedení prvoligové Horácké Slavie, kdy už spustí předprodej permanentek na sezonu 2026/27. Kapacitně totiž nový stadion oproti staré aréně zeštíhlil, míst ubylo. Aktuálně pojme 2 500 diváků.
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„Termín už se opravdu rýsuje, prodávat permanentky začneme kolem 10. června,“ slibuje obchodní a marketingový manažer třebíčského hokejového klubu Daniel Šlapák.

Zpoždění předprodeje způsobila celková změna, kterou Horácká Slavia aktuálně prochází. „Na jaře roku 2024 skončila HST, jak jsme ji dlouhé roky znali. Sezony 2024/25 a 2025/26 byly přechodovými, kdy hlavním cílem bylo přežít a udržet to, co máme. Nyní přichází jedna velká tlustá čára a totální restart klubu. Přijdou změny ve všech oblastech organizace,“ sliboval už v posezonním rozhovoru šéf třebíčského klubu Martin Svoboda.

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A jednou ze zmiňovaných změn je právě předprodej vstupenek na mistrovské zápasy Horácké Slavie.

„Platforma myHST je moderní digitální nástroj, který fanouškům usnadní správu celého ekosystému klubu – od nákupu permanentních vstupenek, merche (reklamních předmětů) až po využívání zcela nové klubové aplikace,“ vysvětluje Šlapák. „Výrazně zjednoduší také manipulaci s permanentkou v případě, kdy se fanoušek nebude moc zúčastnit některého z utkání,“ dodává.

A samotní příznivci změnu kvitují. „Konečně jdeme s dobou,“ zní jedna z nejčastějších reakcí.

Fotbal, nebo hokej? To je jedno

Přechod na modernější formu předprodeje, ale i komunikace mezi fanoušky a Horáckou Slavií, zajišťuje společnost Boldem/Klubero, která má podle Šlapáka dost zkušeností s podobným fungováním i v jiných sportovních klubech.

„Primárně dělají především pro fotbalové kluby, ale působí už i v hokeji,“ potvrzuje šéf marketingu třebíčského hokeje.

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13 fotografií

Každopádně, jak už bylo řečeno, zájem mezi fanoušky o domácí zápasy Horácké Slavie sílí. „Ano, skutečně registrujeme poměrně velký zájem, ale jaká bude realita, až se permanentky začnou oficiálně prodávat, to se teprve uvidí,“ mírní nadšení Svoboda. „Já jsem totiž střízlivý realista,“ dodává s úsměvem.

Cílem klubu je, aby na každé utkání bylo pokud možno vyprodáno. „A to bez ohledu na to, jaký soupeř k nám zrovna přijede. Proto budou také ceny našich vstupenek konstantní,“ hlásí Šlapák.

To v nedaleké Jihlavě mají v tomto směru jiný systém. Za atraktivního soupeře si návštěvník jednoduše připlatí. V Třebíči však s ničím takovým nepočítají. A to ani v případě vysočinského derby.

Sektor pro hosty bude menší

Mimochodem, oproti předchozím sezonám na starém třebíčském stadionu se fanoušci hostujícího týmu budou muset spokojit s podstatně nižší kapacitou míst. „Nepsaným pravidlem je, že pro fanoušky hostů je uvolněna kapacita pět až sedm procent. U nás vycházíme z toho, že nový stadion je pro dva a půl tisíce diváků, tudíž jsme pro hosty vyhradili sektor G, kde budou mít k dispozici 125 míst,“ upozorňuje Šlapák.

Zejména jihlavští příznivci si tak při derby budou muset se zajištěním místa pospíšit, protože dříve se jich na třebíčský stadion vešlo výrazně víc. „Měli jsme snad největší sektor pro hosty široko daleko. Vešlo by se jich tam i tisíc,“ připomíná marketingový šéf Horácké Slavie.

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Ale zpátky k ceně vstupenek na příští sezonu. Konkrétní částky zatím klub tají. „S dovolením si je necháme pro sebe až do termínu zahájení předprodeje. Každopádně můžu říct, že cena permanentky bude pro zájemce opravdu velmi zajímavá,“ slibuje Šlapák.

A zajímavá je bezpochyby i aktuální forma prezentace klubu na sociálních sítích. Každý příchod nového hráče ohlašuje krátké video, jemuž nechybí humor ani emoce. „Z reakcí máme radost. Rozšířili jsme marketing o dva mladé kolegy a videa zpracováváme společně. Ty nejlepší mají kolem 120 tisíc zhlédnutí,“ pochvaluje si Šlapák.

V nejbližší době se ale žádný další příchod nechystá. „Pracovali jsme na jednom bekovi, ale zatím se to nepovedlo,“ přiznává bez dalších podrobností Svoboda.

5. března 2026
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