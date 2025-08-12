Stanley Cup se po 19 letech vrací do Brodu. Po Vašíčkovi ho přiveze Vaněček

Eva Streichsbierová
  11:52aktualizováno  11:52
Není to jen tak ledajaký pohár. Stanley Cup je nejprestižnější klubovou hokejovou trofejí na světě. Každý kluk po ní touží, ovšem jen málokomu se podaří ji skutečně vybojovat. Havlíčkův Brod ji ale ve středu v 17 hodin uvidí zásluhou brankáře Vítka Vaněčka na vlastní oči už podruhé, čímž jasně dokazuje, že zimní stadion v Kotlině byl odjakživa líhní skvělých hokejistů.
Vítek Vaněček zvedá nad hlavu hokejový Stanley Cup.

Vítek Vaněček zvedá nad hlavu hokejový Stanley Cup. | foto: Profimedia.cz

Hokejisté Floridy se fotí se Stanley Cupem.
Hokejisté Floridy se Stanley Cupem.
Floridský kouč Paul Maurice se Stanley Cupem.
Poslední velká akce, na níž se Josef Vašíček představil v reprezentačním dresu,...
7 fotografií

„Přivézt Stanley Cup do Havlíčkova Brodu je nejen splněný sen pro samotného Vítka, ale také mimořádná pocta pro celé město. Jeho úspěch je inspirací pro mladé sportovce a důkazem, že tvrdá práce a vytrvalost vedou k nejvyšším metám,“ uvedl starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal (ODS).

Zářivý lesk Vaněčkova úspěchu nikterak nesnižuje fakt, že v play off neodchytal v dresu Floridy Panthers ani jedno utkání. Dokonce ani to, že sotva pár týdnů po zisku Stanley Cupu už hlásil přesun do Utahu. Během letošního play off se totiž nesly z tábora Floridy hlasy, že je Vaněček skutečně příkladnou dvojkou.

V kabině se údajně podílel na výborné náladě a zkušenějšího kolegu Sergeje Bobrovského neúnavně podporoval. Zcela zaslouženě tak mohl i on zvednout nad hlavu vysněnou trofej.

18. června 2025

„Jako by v mé hokejové kariéře najednou vyšlo slunce,“ radoval se z devětadvacetiletý brankář. „Je to pro mě něco výjimečného. Vůbec jsem nevěřil, že můžu něco takového zažít,“ přiznal.

Jako první si splnil sen Vašíček...

O 19 let dříve, kdy bylo Vaněčkovi pouhých deset let, cloumaly v podstatě úplně stejné emoce jiným havlíčkobrodským rodákem. S Carolinou Hurricanes slavil v roce 2006 vítězství v zámořské NHL útočník Josef Vašíček. A také on přivezl ukázat slavný Stanley Cup do svého rodného města.

Nehrající, přesto vlivný. Vaněček si roli dvojky v bojích o Stanley Cup užil

„Jsem rád, že mohu splnit slib, že ho sem jednou přivezu. Splnil se mi sen z dětství, kdy jsme chodili hrát denně před barák,“ nechal se tehdy slyšet před zcela zaplněným brodským náměstím.

Na slavnostní den dodnes vzpomíná i hokejový trenér Kamil Pokorný, který letos získal extraligový titul s Kometou Brno. „Tehdy jsem ale trénoval Brod a pamatuju si, že jsme ten den hráli přípravný zápas v Praze se Slavií. Vím, že jsme prohráli 7:3 a pak jsme se rychle vraceli, protože jsme taky chtěli vidět Stanley Cup. Potom jsme šli i s Pepou na diskotéku do klubu Metro. Mám z toho večera doma spoustu fotek,“ pravil s úsměvem Pokorný.

Vašíček zapomněl kvůli poháru i jíst

Prý si na slavnou trofej nejednou sáhl, navzdory pověře, že kdo se jí dotkne, nikdy ji v budoucnu sám nezíská. „Mně to ale bylo jedno, anglicky neumím a ani si nemyslím, že zrovna já bych ho měl získat,“ vysvětloval Pokorný.

... a za pět let se fanoušci sešli na pohřbu

V té době si také nikdo nemyslel, že už za pět let se v Brodě sejdou příznivci hokejového útočníka Josefa Vašíčka znovu, tentokrát ovšem na jeho pohřbu. Skvělý forvard byl totiž jednou z 44 obětí letecké katastrofy v ruské Jaroslavli. S tamním týmem tehdy odlétal na první zápas nové sezony KHL do Minsku. Z Vaněčkova úspěchu byl měl každopádně také on velkou radost.

Slavnostní akce začíná v Havlíčkově Brodě ve středu odpoledne a pořadatelé slibují nabitý program. „Na radnici by například mělo dojít ke slavnostnímu zápisu do pamětní knihy města,“ prozradil starosta Stejskal.

Brod nabízí dvojité menu, fotbalový pohár a hokej

Příjezd hokejového Stanley Cupu do Havlíčkova Brodu ovlivnil i fotbalový MOL Cup. Tedy konkrétně jeho 1. kolo a zápas mezi divizním havlíčkobrodským Slovanem a druholigovou Zbrojovkou Brno.

Z původně plánovaného termínu 13. srpna, se totiž utkání posunulo o jeden den dopředu. Hrát se tedy bude už dnes v 17.30.

„Chceme sportovním fanouškům v Brodě dopřát jak pohárový zápas s lídrem druhé fotbalové ligy, tak i hokejový Stanley Cup. Nechtěli jsme, aby si museli vybírat,“ vysvětloval předseda brodského klubu Pavel Mazánek. Otázkou ovšem je, v jaké sestavě Zbrojovka dorazí.

Každopádně hokej si mohou užít brodští příznivci i v zápasové podobě, a to hned dnes po pohárovém fotbalu. V 19.00 totiž začíná v Kotlině úvodní přípravný souboj druholigového Bruslařského klubu, který změří síly s na jaře ještě prvoligovým Prostějovem.

A ještě k fotbalovému MOL Cupu: ten se bude na Vysočině přece jen hrát i ve středu, kdy divizní Chotěboř vyzve v bitvě o postup do 2. kola účastníka Chance Národní ligy FC Vysočina.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Za Perseidami vyrazte do Jeseníků, k vojenským prostorům či vedle hvězdárny

V noci na středu vyvrcholí na obloze meteorický roj Perseid. Sledování „padajících hvězd“ letos komplikuje svit Měsíce, který je krátce po úplňku, přesto si lze tuto dechberoucí podívanou vychutnat,...

12. srpna 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

Vlků se nebojíme, jsou tu doma, shodují se návštěvníci Srní. Zavřený výběh je mrzí

O vlčí výběh Národního parku Šumava, který je u návštěvnického centra kousek za Srním na Klatovsku, je enormní zájem. Ročně ho navštíví kolem 100 tisíc lidí. Od pátku je ale zavřené a správci parku...

12. srpna 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

V Česku přibývá dětí s postižením, které se místo ve škole učí doma

V České republice přibývá dětí s postižením, které se místo vzdělávání v prostředí škol učí doma, upozorňuje poradní orgán ombudsmana pro oblast práv lidí s...

12. srpna 2025  16:38,  aktualizováno  16:38

Karel Hartig své vlastenectví propsal do názvů budov i čísel popisných Žižkova

Bez něj by se Žižkov možná jmenoval Rudolfov a neměl by tak krásnou radnici, školu ani někdejší Občanskou záložnu. První starosta této pražské městské části Karel Hartig byl vlastencem až do morku...

12. srpna 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Zmodernizovaná Štvanice nabídne pláž či repliku zimáku. Architekti představili návrh

Proměněné břehy, korunované novým ostrůvkem, zdravá zeleň, upravené komunikace, zkrocené parkování, replika stadionu i zvýšená protipovodňová ochrana. Takhle by mohl v budoucnu vypadat vltavský...

12. srpna 2025  18:02

Dvanáct fotografů, inspirující řeka. Snímky ukáže festival v Novém Městě

Celý měsíc od půli srpna do půli září bude patřit festivalu „Nové fotografie nad Metují“. Zahrne dvě výstavy současných tvůrců v Novém Městě nad Metují na Náchodsku, návštěvníky naláká i do přírody....

12. srpna 2025  17:50

Žena šla o holích v kolejišti, projíždějící vlak ji odmrštil a vážně zranil

Na trati mezi Ledečkem a Sázavou v úterý dopoledne srazil vlak starší ženu, která šla v kolejišti, utrpěla těžké zranění. Záchranáři ji do nemocnice transportovali letecky. Provoz ve zmíněném úseku...

12. srpna 2025  14:22,  aktualizováno  17:41

Farma U veselýho psa na Pardubicku plánuje zřídit nový azyl pro staré psy

Farma U veselýho psa v Dražkově u Sezemic na Pardubicku, která se stará o desítky psů i další zvířata, plánuje rozšíření. Postaví mimo bytovou zástavbu azyl...

12. srpna 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

Královéhradecký kraj rozdělí mezi venkovské prodejny téměř tři miliony korun

Královéhradecký kraj pokračuje v podpoře malých venkovských prodejen. Mezi 42 provozovatelů obchodů v obcích či jejich místních částech do tisíce obyvatel s...

12. srpna 2025  15:50,  aktualizováno  15:50

Obyvatelé Trojanovic nesouhlasí s rozsáhlou přestavbou hotelu v CHKO Beskydy

Plánovaná přestavba hotelu Banka na území CHKO Beskydy v Trojanovicích na Novojičínsku naráží na odpor ze strany některých místních obyvatel. Petici proti...

12. srpna 2025  15:20,  aktualizováno  15:20

Strážníci zachraňují mláďata čápů, která nezvládla první let. Jedno vrazilo do kostela

V posledních týdnech zlínští strážníci opakovaně vyjíždějí k mladým čápům, kteří při pokusu naučit se lítat někde uvázli nebo se zranili. Na polích severně od Zlína se v těchto dnech šikují ostatní...

12. srpna 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Archeolog: Hradiště u Češova na Jičínsku není pravěké, ale z raného středověku

Současný archeologický výzkum na hradišti Valy u Češova vyvrátil některé hypotézy. Mohutné opevnění není pravěké, ale z období raného středověku. Není také...

12. srpna 2025  15:15,  aktualizováno  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.