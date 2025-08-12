„Přivézt Stanley Cup do Havlíčkova Brodu je nejen splněný sen pro samotného Vítka, ale také mimořádná pocta pro celé město. Jeho úspěch je inspirací pro mladé sportovce a důkazem, že tvrdá práce a vytrvalost vedou k nejvyšším metám,“ uvedl starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal (ODS).
Zářivý lesk Vaněčkova úspěchu nikterak nesnižuje fakt, že v play off neodchytal v dresu Floridy Panthers ani jedno utkání. Dokonce ani to, že sotva pár týdnů po zisku Stanley Cupu už hlásil přesun do Utahu. Během letošního play off se totiž nesly z tábora Floridy hlasy, že je Vaněček skutečně příkladnou dvojkou.
V kabině se údajně podílel na výborné náladě a zkušenějšího kolegu Sergeje Bobrovského neúnavně podporoval. Zcela zaslouženě tak mohl i on zvednout nad hlavu vysněnou trofej.
|
18. června 2025
„Jako by v mé hokejové kariéře najednou vyšlo slunce,“ radoval se z devětadvacetiletý brankář. „Je to pro mě něco výjimečného. Vůbec jsem nevěřil, že můžu něco takového zažít,“ přiznal.
Jako první si splnil sen Vašíček...
O 19 let dříve, kdy bylo Vaněčkovi pouhých deset let, cloumaly v podstatě úplně stejné emoce jiným havlíčkobrodským rodákem. S Carolinou Hurricanes slavil v roce 2006 vítězství v zámořské NHL útočník Josef Vašíček. A také on přivezl ukázat slavný Stanley Cup do svého rodného města.
|
Nehrající, přesto vlivný. Vaněček si roli dvojky v bojích o Stanley Cup užil
„Jsem rád, že mohu splnit slib, že ho sem jednou přivezu. Splnil se mi sen z dětství, kdy jsme chodili hrát denně před barák,“ nechal se tehdy slyšet před zcela zaplněným brodským náměstím.
Na slavnostní den dodnes vzpomíná i hokejový trenér Kamil Pokorný, který letos získal extraligový titul s Kometou Brno. „Tehdy jsem ale trénoval Brod a pamatuju si, že jsme ten den hráli přípravný zápas v Praze se Slavií. Vím, že jsme prohráli 7:3 a pak jsme se rychle vraceli, protože jsme taky chtěli vidět Stanley Cup. Potom jsme šli i s Pepou na diskotéku do klubu Metro. Mám z toho večera doma spoustu fotek,“ pravil s úsměvem Pokorný.
|
Vašíček zapomněl kvůli poháru i jíst
Prý si na slavnou trofej nejednou sáhl, navzdory pověře, že kdo se jí dotkne, nikdy ji v budoucnu sám nezíská. „Mně to ale bylo jedno, anglicky neumím a ani si nemyslím, že zrovna já bych ho měl získat,“ vysvětloval Pokorný.
... a za pět let se fanoušci sešli na pohřbu
V té době si také nikdo nemyslel, že už za pět let se v Brodě sejdou příznivci hokejového útočníka Josefa Vašíčka znovu, tentokrát ovšem na jeho pohřbu. Skvělý forvard byl totiž jednou z 44 obětí letecké katastrofy v ruské Jaroslavli. S tamním týmem tehdy odlétal na první zápas nové sezony KHL do Minsku. Z Vaněčkova úspěchu byl měl každopádně také on velkou radost.
Slavnostní akce začíná v Havlíčkově Brodě ve středu odpoledne a pořadatelé slibují nabitý program. „Na radnici by například mělo dojít ke slavnostnímu zápisu do pamětní knihy města,“ prozradil starosta Stejskal.
Brod nabízí dvojité menu, fotbalový pohár a hokej
Příjezd hokejového Stanley Cupu do Havlíčkova Brodu ovlivnil i fotbalový MOL Cup. Tedy konkrétně jeho 1. kolo a zápas mezi divizním havlíčkobrodským Slovanem a druholigovou Zbrojovkou Brno.
Z původně plánovaného termínu 13. srpna, se totiž utkání posunulo o jeden den dopředu. Hrát se tedy bude už dnes v 17.30.
„Chceme sportovním fanouškům v Brodě dopřát jak pohárový zápas s lídrem druhé fotbalové ligy, tak i hokejový Stanley Cup. Nechtěli jsme, aby si museli vybírat,“ vysvětloval předseda brodského klubu Pavel Mazánek. Otázkou ovšem je, v jaké sestavě Zbrojovka dorazí.
Každopádně hokej si mohou užít brodští příznivci i v zápasové podobě, a to hned dnes po pohárovém fotbalu. V 19.00 totiž začíná v Kotlině úvodní přípravný souboj druholigového Bruslařského klubu, který změří síly s na jaře ještě prvoligovým Prostějovem.
A ještě k fotbalovému MOL Cupu: ten se bude na Vysočině přece jen hrát i ve středu, kdy divizní Chotěboř vyzve v bitvě o postup do 2. kola účastníka Chance Národní ligy FC Vysočina.