„V tuto chvíli máme definitivně schváleno přes 900 osob. Teď už data předáváme do výroby, aby do konce dubna mohly být tabulky na fasádě nainstalované,“ potvrdil jihlavský primátor Petr Ryška. Celková kapacita počítá s 1 016 místy, volných tedy zůstává už jen několik desítek kusů.
Kdo chce mít své jméno na novém hokejovém stánku, musí jednat rychle. „Možná ještě týden nebo dva je šance, ale pak se proces uzavře. Každá tabulka je unikátní kus, musí se do nich zadat konkrétní jména, nejde o sériovou výrobu,“ vysvětlil Ryška s tím, že město nebude dodatečně volat výškovou plošinu kvůli jednotlivcům, kteří by se probudili pozdě.
Zajímavostí projektu je nepoměr mezi cenou samotného materiálu a nákladem na umístění. Zatímco jedna hliníková destička vyjde město na necelých 50 korun, drtivou většinu nákladů spolkne právě náročná instalace pomocí plošin ve výškách. Aby byl projekt pro město co nejvíce ziskový, musí se osazení provést hromadně.
Zájem Jihlavanů byl v počátku obrovský, největší hlad byl však po nejlevnějších kategoriích. „Ty tisícové a dvoutisícové tabulky už jsou dávno pryč. Teď už zbývají jen místa od pěti tisíc korun výše. Ti, kteří chtěli být s arénou spojeni z čistého fanouškovství, už své místo většinou mají. Teď se rozhodují spíše ti, kteří chtějí darovat vyšší částku,“ podotkl primátor.
Peníze na tělocvičnu i vyhlídky
Čistý výnos, který překročí tři miliony korun, se do arény vrací v podobě nadstandardního vybavení. Z darů se zaplatí například vybavení tělocvičny, ukotvení obří obrazovky nad schodištěm nebo čtyři vyhlídkové plošiny na střeše arény.
Fakta o donátorských tabulkách na areně
Celkový počet míst: cca 1 016
Aktuální počet dárců: přes 900
Cena tabulek: nejlevnější (1 000 a 2 000 Kč) jsou vyprodané, zbývají od 5 000 Kč výše.
Termín instalace: do konce dubna 2026.
Předpokládaný výnos: přes 3 miliony korun
Město navíc s dárci plánuje pracovat i dál. „Všechny donátory jsme už pozvali na speciální prohlídku arény, aby viděli, kam jejich peníze tečou. Dostanou od nás i přesné vyúčtování,“ doplnil Ryška.
Za stovkami jmen se totiž často skrývají silné emoce. „Lidé mi telefonují a vyprávějí mi své příběhy. Chtějí tabulku pro tatínka nebo pro manžela, který už tu není, ale na hokej do Jihlavy chodil desítky let. Právě tato lidská rovina mě na tom projektu zaujala nejvíc,“ přiznal primátor.
Zajímavostí je i přístup jihlavských zastupitelů. Zatímco někteří si koupili vlastní cedulku, jiní zvolili kolektivní cestu. „My jsme se domluvili v rámci výboru KDU-ČSL a koupili jsme si tu cedulku společně,“ vysvětlil náměstek primátora Petr Piáček.
9. listopadu 2025