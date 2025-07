Nová jihlavská hala hvězdy láká, nabídka služeb ve městě však potenciál sráží

Ještě předtím, než se vůbec začala nová Horácká multifunkční aréna v Jihlavě stavět, plánovali politici, jaké akce by se do ní v budoucnu daly přilákat. Kromě koncertů velkých hudebních es padaly také návrhy nejrůznějších sportovních akcí, které by nutně ani nemusely mít spojitost s hokejem. Konkrétně byla tehdy řeč o basketbalu či házené...

„Jsem rád, že se peníze věnují na výstavbu podobných sportovních stánků. Pro sport v Česku je to moc dobře. A pokud bych mohl podpořit zviditelnění zrovna Horácké multifunkční arény třeba svojí účastí na nějakém turnaji, tak bych přijel hrozně rád,“ sliboval v srpnu 2021 judista Lukáš Krpálek, který tehdy přivezl do rodného města ukázat svoji druhou zlatou olympijskou medaili.

S blížícím se koncem výstavby a slavnostním otevřením haly pomalu, ale jistě dozrává na realizaci zmiňovaných plánů čas. A jedním z top představení měl být hned čtvrtý měsíc provozu právě i Světový pohár v judu.

Jenže.

Vidina pořádání podobné parádní akce se rozplynula s požadavkem na ubytování závodníků a jejich realizačních týmů. Podmínkou byl totiž hotel, který by dokázal zajistit bydlení a stravu pro 350 až 400 lidí.

Takový ovšem v Jihlavě není a požadovaná kapacita by se zřejmě nepodařila naplnit, ani pokud by se sečetla všechna lůžka ve všech místních hotelech. „Ubytování v Jihlavě chybí, to je pravda, bylo by jich potřeba mnohem víc,“ uvědomuje si problém primátor krajského města Vysočiny Petr Ryška (ODS).

Judo bylo v požadavcích spíš výjimkou

Naštěstí podobné požadavky na ubytování nejlépe na jednom místě nejsou až tak časté. „Promotérům a organizátorům vesměs vůbec nevadí, že by ubytování bylo zařízeno jinde. Pouze některé světové svazy dávají pravidla až do takové hloubky, že jsou přesně určeny dojezdové kilometry a časy, a z hranic nejsou ochotni slevit. Jako právě v případě Světového poháru v judu,“ vysvětluje Martin Lindovský, jednatel společnosti, která má na starost chod Horácké multifunkční arény.

Nicméně také on by samozřejmě uvítal, pokud by v Jihlavě brzy vyrostly další hotely a restaurace. „Slyšel jsem, že by měl snad jeden hotel vyrůst někde poblíž soudu,“ zmiňuje Lindovský.

Podle primátora Jihlavy je však možností více. „Blízko staré nemocnice plánuje postavit hotel pan Pohanka. A znovu by měl začít fungovat hotel Gustava Mahlera, ovšem noví majitelé se zatím ještě nerozhoupali. A kdo ví, třeba by výstavbu nějakého hotelu mohl podpořit i nový majitel Dukly Slavomír Pavlíček,“ hlásí Ryška. „A pokud by tyhle tři možnosti vyšly, tak by mohla mít Jihlava hotelů dost,“ dodává.

Plány místních podnikatelů by nejen podle něj měla podpořit právě nová hala, která se slavnostně otevře nedočkavé veřejnosti už letos v říjnu.

„Z pozice opozičního zastupitele vnímám celou věc tak, že nová hala vytvoří potenciál, na který místní podnikatelé budou reagovat. Začnou investovat. A spolu s tím dojde na infrastrukturu služeb, protože těch má Jihlava v porovnání s ostatními městy také dost málo,“ myslí si Daniel Škarka (Piráti a Fórum Jihlava).

Na první pohled by se tedy podle všech zainteresovaných stran mělo jednat o jednoduchou rovnici, kdy se nová hala rovná narůstajícím možnostem v oblastech ubytovacích, stravovacích a zábavních.

„Ti, kteří sem přijedou na koncert či nějaký sportovní turnaj, svoji cestu určitě rádi spojí s přenocováním. A to by mělo být pro podnikatele cílem, aby návštěvníci zůstali aspoň dvě nebo tři noci. Efekt to pak bude mít pro celé město,“ je přesvědčený Škarka.

Proč už se podnikatelé nehlásí?

Otázkou je, zda to tak bude skutečně fungovat. Vždyť to, že se nová reprezentativní aréna za dvě miliardy korun staví, už ví veřejnost v Jihlavě pořádně dlouho. Stejně jako to, že otvírat se bude už za pár měsíců. Proč už tedy podnikatelé dávno nezačali rekonstruovat a zvětšovat svoje stávající provozovny, či dokonce stavět nové?

„Osobně si myslím, že veřejnost dlouho nevěřila, že se to skutečně stane a že se opravdu začne stavět. A většina nevěřila ani ve chvíli, kdy byly vyčleněny finance. Zřejmě potřebují vidět, že tady skutečně budou velké akce, že nepůjde z 90 procent zase jenom o hokej,“ předkládá možné vysvětlení Škarka.

Jenže výstavba nových hotelů, penzionů či restaurací nějakou dobu trvá, takže situací podobných té se Světovým pohárem v judu může do té doby nastat ještě několik.

Nicméně akcí by se mělo v Horácké multifunkční aréně konat příští rok i tak dost. „Některé sice ještě nejsou definitivně podepsané, nicméně se vesměs jedná o seriózní poptávky. Myslím, že jich bude 10 a víc. Převážně půjde o kulturní záležitosti,“ slibuje Lindovský.