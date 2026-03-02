Stovky nedodělků i neplánovaných vylepšení. Horácká aréna na kolaudaci nespěchá

Jan Salichov
  12:02aktualizováno  12:02
Horácká aréna v Jihlavě už sice hostí světový tenis nebo basketbal či kulturní akce a už brzy zde vypuknou boje čtvrtfinále play off hokejové Maxa ligy, do finální podoby má však stále daleko. Multifunkční hala dál běží ve zkušebním provozu a město s její kolaudací nespěchá. Řeší stovky drobných vad a nedodělků, ale i technologická vylepšení, která v původním projektu nebyla.
Horácká aréna v Jihlavě.

Horácká aréna v Jihlavě. | foto: Luboš Vácha

Horácká aréna v Jihlavě.
Horácká aréna v Jihlavě.
Horácká aréna v Jihlavě.
Horácká aréna v Jihlavě.
26 fotografií

Nová jihlavská dominanta, jejíž provoz odstartoval v listopadu loňského roku, už naplno žije, uvnitř i v jejím zázemí stále panuje čilý pracovní ruch.

„Ale nedodělků jsou ještě stovky. Jedná se o různé podlahy, nátěry, ale třeba i o doplňování čidel pro světla v patře skyboxů. Chceme, aby se rozsvítila, jenom když pod nimi někdo projde, a zbytečně se nespotřebovávala energie,“ vysvětlil jihlavský primátor Petr Ryška.

Termín pro úplné odstranění všech vad a nedodělků je stanoven na 30. dubna. S finální kolaudací ale město nijak nespěchá, Horácká aréna nyní běží v režimu zkušebního provozu.

Reálný provoz nám ukazuje, že bychom autorům projektu uměli předložit řadu praktických návrhů, které by vedly ke komfortnější obsluze některých provozů.

Bedřich Musilmluvčí městské společnosti Horácká multifunkční aréna

„Máme na něj jeden rok. U takhle velkých staveb, jako jsou nemocniční komplexy nebo právě arény, je ten rok naprosto normální. Potřebujeme se s tím pořádně seznámit,“ dodal Ryška.

To potvrzuje i Bedřich Musil, mluvčí městské společnosti Horácká multifunkční aréna, která objekt provozuje. „Dle mého bude tento rok stále ‚ladicí‘, což se předpokládalo. Každý den provozu nám přináší mnoho poučení a zkušeností, které se snažíme využít pro zlepšování služeb i fungování arény,“ říká Musil s tím, že tým se s projektem stále sžívá.

Jihlavská Horácká aréna se pro uplynulý víkend proměnila v basketbalovou halu. Vrcholem programu byl nedělní zápas české reprezentace se Slovinskem. (1. března 2026)
Jihlava se může pyšnit moderní arénou.
Jihlavská Horácká aréna se pro uplynulý víkend proměnila v basketbalovou halu. Vrcholem programu byl nedělní zápas české reprezentace se Slovinskem. (1. března 2026)
Horácká aréna, super moderní hala v Jihlavě, bude utkání tenisového Davis Cupu hostit poprvé. Pět a půl tisíce vstupenek na víkendové duely Česko - Švédsko bylo vyprodáno během několika hodin.
26 fotografií

„Reálný provoz nám ukazuje, že bychom autorům projektu uměli předložit řadu praktických návrhů, které by vedly ke komfortnější obsluze některých provozů,“ připustil mluvčí.

Podle něj se potvrzují některá technická úskalí, o kterých se vědělo už ve fázi projektu, ale nešla realizovat jinak. „Nijak to ale arénu nediskvalifikuje. První měsíce ostrého provozu ukázaly, že je to aréna s obrovským potenciálem, který umí využít,“ doplnil Musil.

Videorozbory jako v extralize

Zajímavou novinkou, se kterou původní rozpočet nepočítal, je instalace speciálního kamerového systému nad ledovou plochou. Investice za zhruba 350 tisíc korun má do Jihlavy přinést preciznost známou z nejvyšších soutěží.

„Doplňujeme arénu o prvky, které v rozpočtu původně nebyly. Jde o kamery, které budou snímat dění na ledě. Jedna bude na střešní konstrukci a druhá přímo na multimediální kostce,“ popsal Ryška.

Systém má sloužit primárně hokejistům. „Při utkání nebo tréninku se z nich dají dělat detailní rozbory. Samozřejmě se to ale dá použít i při všech dalších sportovních nebo kulturních akcích,“ doplnil primátor.

Šlápla do prázdna. V nové jihlavské aréně padají lidé na schodech, jsou nepravidelné

To vítají také hokejoví příznivci. „Kostka je nadstandardní, lepší než na většině zimáků v zemi,“ míní fanoušek Vojta. Jinde si však všímá detailů, které by stály za vylepšení. „Na místech za ochrannou sítí se občas ztrácí puk. Nevím, zda je reálné použít jiný materiál nebo barvu sítě,“ uvažuje.

Roman Kučera zase upozorňuje na daň za modernizaci: „Hlavní rozdíl oproti staré hale je v kapacitě. Jakmile uděláte sezení, o víc než polovinu míst přijdete.“

Nová stavba s potenciálem láká promotéry

Zájem o jihlavský stánek je mezi promotéry obrovský. „Kdybychom přijímali všechny akce, tak tam je každý týden minimálně jedna. Už jsme i některé subjekty pro podzim museli odmítnout,“ prozradil primátor. Prioritou je totiž skloubit kulturu s hokejovou Duklou.

Aktuálně je na roky 2026 a 2027 nasmlouváno jedenáct nehokejových sportovních a kulturních akcí, dalších pět až sedm je v pokročilé fázi jednání. „Prioritní je strategický cíl arény, tedy být stabilním partnerem a domovem pro Duklu a zároveň multifunkčním prostorem pro veřejnost. Z podstaty věci ale bude hokejová Dukla a její mládež z časového hlediska vždy dominantní,“ vysvětlil Musil.

27. října 2025

Hala už si však vyzkoušela také světový tenis, když na začátku února hostila kvalifikační utkání Davis Cupu. „Oboje byl super zážitek, výborná atmosféra. Na tenis přijel i tradiční daviscupový kotel, trubači, se spoustou těch fanoušků se známe i z mezinárodního hokeje,“ říká Kučera. „A rozdíl? Zatímco na hokej je lepší být u červené čáry, na tenis za bránou,“ srovnává.

V jednom říjnovém týdnu se navíc v Horácké aréně mají vystřídat muzikál Děti ráje (3. 10. ), skupina Kabát (6. 10. ) a Lucie Bílá (10. 10.). Dukla v takových případech počítá s překládáním domácích zápasů. „Přestavba ledu na kulturní halu trvá kolem osmi hodin. Dá se to stihnout přes noc,“ vysvětlil Ryška.

Během zápasu se vypije i třicet sudů piva

Vedení města vnímá i kritiku fanoušků na dlouhé fronty u občerstvení. Primátor Ryška se však provozovatele zastal a přidal srovnání ze světa. „Byl jsem teď na olympijských hrách v Miláně a tam, když si stoupnete do fronty na občerstvení, tak nevidíte celou třetinu. A to nejen na jídlo, ale i na záchod. Tady máte jistotu, že když si stoupnete na začátku přestávky, tak do začátku další třetiny na svém místě budete,“ srovnal primátor.

Jihlavská aréna má problémy s internetem, klientům jednoho operátora často nejde

V Horácké aréně je aktuálně v provozu sedm výdejních míst, přičemž jedno je zatím omezené a jedná se o jeho dovybavení. Paradoxem zůstává, že zatímco u bufetů v přízemí lidé stojí dlouhé minuty, o patro výš je relativně klid. „Na druhém ochozu je daleko méně lidí než na prvním. Doba obsluhy je velmi různá, od jedné minuty až po patnáct,“ upřesnil Musil.

Nápor na výčepy je přitom značný - při vyprodaném hokejovém zápase se vypije kolem 30 sudů piva. Navýšení personálu se však podle Musila neplánuje. „Personálu je dostatek, víc lidí se do těch bufetů ani nevejde,“ podotkl.

Dva roky v jedné minutě. Jihlava ukázala, jak Horácká aréna nahradila starý zimák

Budoucím řešením by mohl být podle primátora Ryšky takzvaný americký model, kdy si diváci přes aplikaci objednají donášku piva přímo na své místo v hledišti. „Uvažuje se o objednávání přímo z hlediště online. Pivo by pak roznášeli přímo mezi diváky, jak to funguje hlavně v Americe,“ popsal primátor Ryška.

Zatím si však fanoušci musí vystačit s trpělivostí. „Lidé nechtějí odejít z fronty, když už v ní čtvrt hodiny stojí, a pak courají na svá místa během hokeje,“ popisuje Kučera.

Ekonomika provozu v režimu čekání

Kolik přesně stojí měsíční provoz gigantické stavby, zatím nikdo neví. Faktury od dodavatelů energií se teprve scházejí. „Realita se ukáže až zprůměrováním na konci roku,“ vysvětlil mluvčí HMA.

Podle něj se však zatím plní očekávané příjmy, a to i přesto, že například výnosy z gastra jsou obchodním tajemstvím soukromého provozovatele a provozní společnost k nim nemá přímý přístup. „Jednáme však s provozovatelem gastra o dovybavení zbývajících míst a jejich plnohodnotném zprovoznění,“ uzavřel Musil.

27. října 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Srnce uvěznil na rybníce tající led, z mokré pasti mu pomohli hasiči na člunu

Záchrana srnce uvězněného na tajícím ledu uprostřed rybníka v Náramči na...

Na částečně zamrzlou plochu rybníka Gbel v Náramči na Třebíčsku vyrazili hasiči na raftu. Nešlo však o žádnou nedělní vyjížďku, ale záchranu srnce, který na nádrži uvázl. Vysílené mladé zvíře si...

2. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Park Botanika v centru Valašského Meziříčí je očištěný od parazitického jmelí

ilustrační snímek

Park Botanika v centru Valašského Meziříčí na Vsetínsku je očištěný od parazitického jmelí. Park byl založený před 135 lety, tamní zeleň i přilehlou lipovou...

2. března 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Kraj nestíhá spustit nový dopravní systém, bude fungovat až od července

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...

V lednu 2026 oznámí ceny, otestují aplikaci a od dubna naplno spustí integrovaný dopravní systém s novými jízdními řády, které mají zajistit lepší návaznost a také více spojů. I jižní Čechy, jako...

2. března 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

VIDEO: Ikonická Slezanka jde k zemi, v okolí sledují vibrace i případné trhliny

Do zdí Slezanky v centru Opavy se zakousla těžká technika, začala demolice...

Do někdejšího obchodního centra Slezanka v centru Opavy se v pondělí zakousl bagr. Reálně tak začalo bourání objektu, pro nějž město nenašlo žádné vhodné využití. Místo Slezanky má v místě vzniknout...

2. března 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pivovar Lobeč v dubnu představí návštěvníkům novou expozici parostrojů

ilustrační snímek

Pivovar Lobeč na Mělnicku v dubnu představí návštěvníkům novou expozici parostrojních technologií. Součástí bude i unikátní památkově chráněný parostroj...

2. března 2026  11:58,  aktualizováno  11:58

Pardubice zkoumají dopravní chování obyvatel pro lepší plánování města

ilustrační snímek

Pardubice chystají průzkum dopravního chování obyvatel města a okolních obcí. Má za cíl zmapovat, odkud a kam lidé cestují, jaké dopravní prostředky využívají...

2. března 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Hromadná nehoda uzavřela D6 u Chebu, v mlze bouralo sedm aut

Na dálnici D6 u Chebu se v mlze srazilo sedm osobních vozidel. (2. března 2026)

Hromadná nehoda uzavřela v pondělí časně ráno dálnici D6 na Chebsku ve směru z Chebu na Karlovy Vary. U sjezdu na Dolní Dvory se podle dostupných informací střetlo sedm osobních automobilů. Tři lidé...

2. března 2026  7:52,  aktualizováno  13:30

Převrácený náklaďák a vysypaný náklad blokovaly D1 na Brněnsku, tvořila se kolona

Převrácený kamion zablokoval dálnici D1 na 171. kilometru na Brněnsku ve směru...

Převrácený nákladní vůz zablokoval v pondělí dopoledne dálnici D1 na 171. kilometru u Domašova na Brněnsku ve směru na Prahu. Vytvořila se kolona. Sjíždělo se na exitu 178 Ostrovačice, zpět se řidiči...

2. března 2026  10:32,  aktualizováno  13:26

Kruhový objezd v Šenově zvýšil bezpečnost v kritickém úseku

2. března 2026  13:19

Liberečtí celníci rozkryli podvody na DPH ve stavebnictví téměř za 20 milionů

ilustrační snímek

Liberečtí celníci rozkryli podvody na DPH ve stavebnictví téměř za 20 milionů korun. Skupina daňovou trestnou činnost podle jejich dosavadního zjištění páchala...

2. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Výstaviště Praha zve na sezonu 2026: návrat Průmyslového paláce

2. března 2026  13:15

Tisíce Čechů v ohrožení na Blízkém východě. Pro ty, kteří jsou v pasti, letí 2 armádní speciály

Zásah íránské střely ve městě Šardžá ve SAE.

Ještě o víkendu se žádné mimořádné lety pro našince, kteří uvázli ve válečné oblasti, neplánovaly. Ale situace se rychle změnila. Po zasedání Bezpečnostní rady státu oznámil předseda vlády Andrej...

2. března 2026  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.