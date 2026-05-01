Aréna na roztrhání, lístky bleskově mizí. Otevření haly způsobilo v Jihlavě boom

Jan Salichov
  9:12aktualizováno  9:12
V náročných testech obstála, pochvalu si vysloužila i od generálního manažera hokejové reprezentace Jiřího Šlégra. O novou Horáckou arénu v Jihlavě je zájem, není problém ji okamžitě vyprodat. Podle vedení města je přesto kapacita 5 750 diváků dostatečná. Aréna do budoucna chystá i netradiční či méně obvyklá klání.
Po tenistech při únorovém Davis Cupu a basketbalistech při březnové kvalifikaci na mistrovství světa se v Horácké aréně minulý týden představil také reprezentační tým českých hokejistů. Ten v přípravě na mistrovství světa v Jihlavě porazil výběr Rakouska 4:0. (26. dubna 2026) | foto: Luboš Vácha

28 fotografií

Horácká aréna, multifunkční hala v Jihlavě, má za sebou další dva náročné testy. V uplynulých dnech hostila nejen utkání baráže o hokejovou extraligu, ale rovněž kemp a přípravný duel hokejové reprezentace.

„Za mě aréna v těchto zkouškách obstála,“ pochvaluje si mluvčí městské servisní organizace Horácká multifunkční aréna Bedřich Musil. „Samozřejmě se potýkáme s drobnými mouchami, které s sebou neseme z náběhu provozu. Ale v rámci standardů vše proběhlo dobře.“

Po tenistech při únorovém Davis Cupu a basketbalistech při březnové kvalifikaci na mistrovství světa se v Horácké aréně minulý týden představil také reprezentační tým českých hokejistů. Ten v přípravě na mistrovství světa v Jihlavě porazil výběr Rakouska 4:0. (26. dubna 2026)
Jihlavská Horácká aréna se pro uplynulý víkend proměnila v basketbalovou halu. Vrcholem programu byl nedělní zápas české reprezentace se Slovinskem. (1. března 2026)
Architekt Ondřej Chybík se podle svých slov snažil Horáckou arénu připravit tak, aby byla co nejvíce multifunkční. Proto je sám zvědav, co všechno bude v Jihlavě hostit.
28 fotografií

Jihlavským pořadatelům muselo zatrnout především v pátek večer, kdy se v přímém přenosu České televize krátce před zápasem spustil protipožární poplach, který halu zhasl a diváky vyzval k evakuaci.

„Jednalo se o technickou závadu,“ vysvětlil manažer výstavby Horácké arény David Beke. „Během baráže ale vše fungovalo. Stejně jako během prvoligových zápasů.“

Pochvala od manažera reprezentace

Pochvalu si Jihlava zasloužila také od českých hokejistů. „Jsem tu na novém stadionu úplně poprvé a musím městu i celému regionu pogratulovat, že se jim to takhle povedlo. Každý takový stánek je pro českou hokejovou komunitu skvělá zpráva,“ uvedl generální manažer české reprezentace Jiří Šlégr.

„My jsme pod úžasnou atmosférou tady v Jihlavě odehráli velice solidní zápas. Samozřejmě se slabším soupeřem, to asi všichni vnímají. Ale pro nás byl důležitý,“ pokračoval Šlégr.

Stovky nedodělků i neplánovaných vylepšení. Horácká aréna na kolaudaci nespěchá

Za velký paradox považuje, že Horácká aréna stojí v místech legendárního Horáckého zimního stadionu. „Vlastně jste ten starý zimák vyměnili za úplně novej, na stejném místě. A hezky se na to kouká,“ usmál se Šlégr.

„My máme radost, že se tady reprezentaci líbilo, že byl spokojen i realizační tým,“ pochvaloval si Musil. „Je to pro nás určitým příslibem do budoucna. Věříme, že to nebylo naposled, co jsme tady reprezentaci viděli, že se sem vrátí.“

Po špičkových utkáních je na Vysočině hlad

To ostatně nevyloučil ani Šlégr. „Myslím, že bychom se jako reprezentace měli vracet tam, kde se aréna naplní. A jestliže tady bylo plno, tak proč se sem zase někdy nevrátit,“ uvedl.

Přehled vybraných akcí v Horácké aréně

Sport

  • 12.–14. června – Evropská volejbalová liga – Třídenní turnaj mužů za účasti Česka, Bosny a Hercegoviny a Dánska.
  • 12. prosince – FMX Gladiator Games – Nejstarší freestyle motocrossová akce v Evropě.

Kultura

  • 3. října – Děti ráje – Muzikál Sagvana Tofiho, oceněný Thálií, patří mezi nejúspěšnější české hitmuzikály.
  • 6. října – Kabát Turné 2026 – Legenda české rockové hudební scény v rámci turné odehraje sedmnáct koncertů v Česku a pět na Slovensku. Jeden z nich i v Jihlavě.
  • 10. října – Lucie Bílá – obyčejná holka – Zpěvačka se rozhodla oslavit významné životní jubileum na pódiích v celé České a Slovenské republice.
  • 18. listopadu – Lord of the Dance – Slavná světová taneční show se vrací na evropská pódia.
  • 21. listopadu – Čaroděj ze země Oz – Oblíbený americký muzikál na ledě pro celou rodinu.

Naposledy hrál přitom národní tým v Jihlavě před dlouhými jedenácti lety. „Vždy je to o nějakých jednáních. Arén máme už po republice poměrně dost a musíme se nějak vystřídat všude,“ dodal Šlégr.

Jednoznačně pozitivním signálem je obrovský zájem o jakoukoliv akci, kterou zatím Horácká aréna hostila. Ať už to byl únorový Davis Cup, březnová kvalifikace o mistrovství světa v basketbalu, nebo play off zápasy Dukly Jihlava, vstupenky v řádech minut zmizely už v předprodeji.

„Podle mě je tady obrovský hlad. Kdy naposledy byl v Jihlavě Davis Cup, mezinárodní basketbal, nebo volejbal, který nás čeká příště,“ zmínil Beke Evropskou volejbalovou ligu mužů (12.–14. června). „Boom je obrovský, protože lidé tu v předchozích dekádách neměli žádnou alternativu,“ doplňuje.

S tím souhlasí také Musil. „Vnímáme to jako určité kouzlo nového místa a fakt, že jsme aktuálně nejmodernější halou v republice. To místo je prostě hezké a těm akcím moc sluší,“ říká mluvčí arény.

„Doufáme, že přízeň diváků nám vydrží i v dalších letech, kdy už to nebude taková novinka jako v prvních týdnech a měsících,“ přeje si Musil. „Uděláme maximum pro to, aby nabídka byla pestrá a aby si tady každý našel to své.“

Není ta hala nakonec ještě malá?

V souvislosti s velkým diváckým zájmem občas zazní názor, zda aktuální kapacita 5 750 diváků není pro novou halu pro krajské město přece jen malá. „Myslím si, že ne. Pro velikost našeho města, velikost našeho kraje, je to akorát,“ míní Beke. „Je to taková počáteční vlna, ale ani všechny prvoligové zápasy nebyly vyprodané. Takže bych to úplně nepřeceňoval,“ zůstává při zemi Beke.

27. října 2025

Paradoxem je, že některé sportovní svazy se zatím velikosti Horácké arény spíše obávají. „Vedli jsme jednání s házenkáři, ale zatím to nedopadlo. Protože se zalekli velikosti haly,“ prozradil Musil. „Říkali jsme jim, že se bát nemusí, že se tady sportům daří, aby do toho šli. Nakonec si to rozmysleli. Ale věřím, že je někdy přivítáme,“ doplnil mluvčí Horácké multifunkční arény.

Gladiátoři chystají v hale unikátní nájezdy

Tenis, basketbal, hokej, volejbal... Sportovní program v první polovině roku 2026 v Horácké aréně byl známý už poměrně dlouho. Ale co čeká jihlavskou halu v dalších měsících?

„Těšíme se na netradiční sporty. Už je potvrzena akrobacie na motorkách (freestyle motocross), čeká nás šampionát cheerleaders, Světový pohár v rock’n’rollu a v jednání jsou mažoretky,“ naznačil další program mluvčí servisní společnosti Horácká multifunkční aréna Bedřich Musil.

Nejstarší freestyle motocrossová akce v Evropě FMX Gladiator Games nabídne v polovině prosince skutečně adrenalinovou záležitost. „Můžeme prozradit a diváky nalákat na jednu netradiční věc: protože naše hala není z největších, vymysleli chlapci od motorek, že udělají nájezdy mezi lidmi,“ popisuje Musil.

„Vlastně se v části programu bude najíždět ze sektorů pro sezení. Část sektoru se uzavře a nájezdy budou protaženy až na plochu,“ popsal Musil.

Ještě na podzim se v aréně uskuteční také ledová show Čaroděj ze země Oz (21. listopadu) a na začátku příštího roku do Jihlavy zavítá ledová revue Sněhová královna (20. února).

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

PRAHA 19

PRAHA 19

ČARODEJNICE VE KBELÍCH

vydáno 1. května 2026  8:40

Od pátku 1. května se otevírá cestujícím nové schodiště ve stanici metra Muzeum na Václavském náměstí s eskalátorem. Dojde tak ke zlepšení přístupu do stanice metra i na Václavské náměstí. V neděli...

vydáno 1. května 2026  8:40

Od pátku 1. května se otevírá cestujícím nové schodiště ve stanici metra Muzeum na Václavském náměstí s eskalátorem. Dojde tak ke zlepšení přístupu do stanice metra i na Václavské náměstí. V neděli...

vydáno 1. května 2026  8:39

Potkaly se po 17 letech. Dárkyně umožnila ženě dočkat se promoce synů

Ve Fakultní nemocnici Plzeň začíná sloužit hematoonkologům nástavba nad blokem...

Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni patří k dvěma největším v České republice. Pracuje i pro Český národní registr dárců dřeně, pro který zajišťuje odběr krvetvorných buněk...

1. května 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Setkávání se smrtí je i hezké. U nás vídáme opravdový život, říká šéfka hospice

Monika Marková, končící ředitelka hospice sv. Štěpána v Litoměřicích (duben...

Kdysi prožila velmi bolestný příběh, když sledovala, jak kvůli těžké nemoci odchází její maminka. O několik let později stála Monika Marková u myšlenky zrodu hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. Tehdy...

1. května 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Minoritský klášter ve Znojmě zaplnily historické hračky, zejména dřevěné

ilustrační snímek

Minoritský klášter ve Znojmě zaplnily historické hračky, zejména dřevěné a tahací. Pocházejí se sbírky Marie Maderové ze Šanova na Znojemsku. Některé exponáty...

1. května 2026  6:50,  aktualizováno  6:50

Nejdelší pražský eskalátor vede do hlubin metra. Kde se nachází?

Nové eskalátory ve stanice metra Anděl (10. června 2018)

Držte se pevně madla. Nejdelší eskalátor v metru není nejdelší jen v Praze, ale dokonce i v celé Evropské unii. Vede do stanice Náměstí Míru na lince A a měří úctyhodných 87,1 metrů. Cesta dolů trvá...

1. května 2026  8:27

Kvůli rekonstrukci ulice musí experti do sklepů, prověří statiku domů

Česká Lípa

Nové podoby se dočká Jiráskova ulice v České Lípě. Tamní radní vybrali projektanta, který kompletní rekonstrukci připraví. Podle českolipské mluvčí Kristýny Kňákal Brožové ulice dlouhodobě není v...

1. května 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

ČaroBeltine v Nasavrkách

ilustrační snímek

V sobotu 2. května se od 10:00 do 22:00 v keltském skanzenu v Nasavrkách uskuteční slavnost ČaroBeltine, jež oslaví příchod léta v magickém duchu pohanství a čarodějnictví.

1. května 2026  8:04

Olomoucký majáles míří poprvé do letního kina. Láká na hudbu všech žánrů či kvízy

Majáles se stal nedílnou součástí jarního kulturního dění v Olomouci (foto z...

Dvě hudební scény, na nichž vystoupí dvě desítky kapel a interpretů, dále divadelní stan, AZ-kvíz, prezentace studentských spolků a neziskových organizací či doprovodný program pro celou rodinu. To...

1. května 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pardubický Červeňák se památkou nestane, město chce most i tak opravit

Přírodní park Červeňák

Most Červeňák v Pardubicích se nestane kulturní památkou. Ministerstvo kultury se návrhem ekologického spolku Chráníme stromy odmítlo zabývat. Město stejně chce most opravit.

1. května 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Věřili, že jsou za hranicemi. Šílené akce tajných služeb ožijí v představení

Dvojjazyčný divadelní projekt nazvaný Falešné hranice, po stopách akce Kámen,...

Cestu časem nabídne českým i německým divákům německé divadlo Ovigo. Přímo na hraničním místě poblíž Bärnau v okrese Tirschenreuth se odehraje představení Falešné hranice – po stopách akce Kámen....

1. května 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.