Zlín, Třebíč, Litoměřice. Horáckou arénu otevřou zápasy s poloviční kapacitou

Jan Salichov
  14:52
Zlín, Třebíč a Litoměřice. Jména tří soupeřů, se kterými by měli prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava sehrát úvodní tři zápasy ve zbrusu nové Horácké aréně. A zároveň tři zápasy Maxa ligy, které budou mít z bezpečnostních důvodů omezenou kapacitu přibližně na polovinu, z udávaného údaje pro hokejové zápasy - 5581 diváků.
V Jihlavě finišuje stavba Horácké arény. Multifunkční hala za 2,1 miliady korun, má být společností GEMO předána 16. října 2025. | foto: Město Jihlava

Ledovat kluziště by se v Horácké aréně mělo od začátku října.
Do Horácké arény se na hokejová utkání vejde 5 750 diváků - z toho 680 fanoušků...
„Slíbili jsme, že Duklu do Jihlavy vrátíme v nejkratším možném termínu. A proto stále platí termín prvního zápasu 25. října,“ potvrdil manažer výstavby Horácké arény David Beke, jihlavský radní.

Jenže termín dokončení stavby a jejího předání městu se nyní o týden posunul. Konkrétně z 9. října na 16. října.

Důvod? Kvůli instalaci unikátního LED zobrazovače umístěného do středového kruhu se muselo začít ledovat později.

Už pouze měsíc. Stavba Horácké arény sprintuje do finiše, cenu a termín si drží

„Stavba se měla předávat 9. října, rada města posunula termín tohoto dílčího plnění o sedm dní,“ potvrdil Beke. „V průběhu stavby jsme, přes Duklu, dostali nabídku od finské společnosti na umístění unikátní technologie LED zobrazovače. Tato technologie, která bude mít v Jihlavě první trvalé umístění na světě, umí ve středovém kruhu zobrazovat cokoliv. A protože jsme u tuto technologii moc stáli, tak jsme k tomuto kroku přistoupili,“ pokračuje Beke.

Jenže napojení unikátní technologie přineslo i drobné technické problémy, se kterými bylo potřeba se vyrovnat. „Bylo velmi těžké vyřešit například propojení s dalším unikátem, který v Jihlavě máme, a to je LEDkový mantinel kolem celého hřiště,“ pokračuje Beke.

Město nechtělo zápasy odkládat

„Měli jsme možnost si říct, že první naplánované zápasy odložíme. My to ale dělat nechceme,“ vysvětluje primátor Jihlavy Petr Ryška. „Protože víme, jak strašně komplikované je si zápasy odkládat, nebo se domlouvat na jejich sehrání jinde. Chceme dodržet termín 25. října.“

Posunutím termínu dokončení stavby, a následnými nutnými administrativními kroky, však provozovatel haly, městská společnost Horácká multifunkční aréna, stejně jako nájemce, hokejový klub Dukla Jihlava, bude mít méně času na seznámení se s novou stavbou.

Ledovat kluziště by se v Horácké aréně mělo od začátku října.
Do Horácké arény se na hokejová utkání vejde 5 750 diváků - z toho 680 fanoušků na stání - a na koncerty 7 450.
„V tuto chvíli by se stavba měla předat 16. října odboru rozvoje města, z toho na majetkový odbor, který to pak předá Horácké multifunkční aréně k provozu. To bude možná 21. až 23. října,“ přibližuje náročnou administrativu Ryška.

„Všechno je v procesu přípravy. Věci jsou naladěné téměř hodinu po hodině, nebo v jednotkách dnů,“ přidává se Beke. „Pokud by se nám, nedej bože, jedno razítko někde ztratilo nebo se něco nepovedlo, tak je prostě problém,“ dodává jihlavský radní.

Omezená kapacita bude z bezpečnostních důvodů. „Aréna se, stejně jako nové auto, rozjede v testovacím režimu. Od 25. října, kdy předpokládáme první zápas se Zlínem, si ji budeme zkoušet. Stejně, jako si u nového auta zkoušíte jak rychle brzdí, jak rychle akceleruje, jak jezdí do zatáček. Ale rozhodně si při prvních zkouškách nebudeme hrát například s navigací a dalšími systémy, které to auto sice má a umí, ale mohli bychom si při první jízdě rozbít kokos,“ uvádí příměr Beke.

„Budeme se snažit, aby toho fungovalo co nejvíce. Protože si to potřebujeme vyzkoušet. Ale je možné, že budou fungovat jen věci, které jsou povinné kvůli licenčnímu řízení, a nebudou tam třeba doplňkové věci v plné výši,“ vysvětlil Ryška.

4. července 2025

„Když se během první dvou, tří zápasů veškeré věci vychytají, už do arény budou moct přijít všichni lidé,“ doplnil primátor. „Pokud se nevyskytne žádný závažný problém, první slavnostní zápas s plnou kapacitou, by se mohl odehrát 1. listopadu,“ zmínil Beke duel se Slavií Praha.

Slavnostní otevření, grand opening s bohatým kulturním programem, je naplánováno na 8. listopadu, kdy se uskuteční akce Vítej, Aréno. Jeho hlavním hudebním hostem bude zpěvačka Ewa Farna. „Lístky byly vyprodány během dvanácti hodin od zahájení předprodeje,“ zmínil Beke.

Buďte tolerantní, prosí manažer stavby fanoušky

V Jihlavě finišuje stavba Horácké arény. Multifunkční hala za 2,1 miliady korun, má být společností GEMO předána 16. října 2025.

Mimořádně velká a složitá stavba, se spoustou moderních technologií. Tak o Horácké aréně, multifunkční hale za bezmála 2,1 miliard korun bez DPH, mluví David Beke, manažer její výstavby.

„Poslední obdobná aréna se stavěla v Třinci, před více než deseti lety,“ připomněl jihlavský radní Beke spuštění Werk Areny 31. července 2014. „Když odečtete čas na demolice, naše aréna vyrostla za méně než dva roky, za což mnohdy nestihne vyrůst ani rodinný dům. Navíc v samotném centru města,“ pokračuje Beke, který ocenil, že se podaří dodržet termín a vysoutěženou cenu haly. „Že stojí v termínu a v penězích je vlastně zázrak, na který jsem za celý tým pyšný,“ pochvaluje si.

A nyní se blíží nejen termín předání stavby, ale především prvního soutěžního utkání, které by Dukla Jihlava měla v hale sehrát 25. října proti Zlínu. „Mohli jsme si říct, že Duklu necháme hrát třeba ještě do ledna příštího roku v Pelhřimově a že hokejisty do arény pustíme až v době, kdy bude hala špičkově připravená a otestována,“ říká Beke. „My si ale uvědomujeme, že Dukla byla mimo Jihlavu už dlouho, že je tady po hokeji obrovský hlad. Slíbili jsme, že Duklu vrátíme do Jihlavy v nejkratším možné termínu. A to stále platí.“

Diváci však zejména na začátku musí být připraveni na to, že se jim aréna neukáže v plné kráse. „Na první zápasy bude kapacita haly snížená zhruba na polovinu, využívání technologií bude omezené na nezbytné minimum. Tak, abychom vše zvládli obsloužit,“ vysvětluje Beke. „Hala má rok zkušební provoz, kdy se bude štelovat. Potřebujeme vychytat všechny věci, které nebudou fungovat, několik měsíců bude zcela jistě probíhat i odstraňování drobných vad, nedodělků a dovybavování. Je to jako u nového rodinného domku nebo bytu, do kterého se stěhujete. Proto žádáme o nějakou toleranci, když všechno nebude hned perfektní,“ dodal Beke.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

